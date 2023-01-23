Забьет ли Капризов больше Овечкина? Новая супердуэль российского хоккея

Сможет ли лидер «Миннесоты» опередить Александра Великого по голам в НХЛ?

Кириллу Капризову хватило 180 матчей за «Миннесоту», чтобы разменять гроссмейстерскую отметку в 100 голов. С момента дебюта в НХЛ воспитанник «Кузни» уступает по скорострельности только четырем нападающим: Остону Мэттьюсу, Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю и Александру Овечкину. За три неполных сезона в «Уайлд» Капризов переписал ряд клубных рекордов и вошел в топ-44 российских снайперов НХЛ. Заданный Кириллом темп наводит на мысль, что к концу карьеры форвард серьезно улучшит личные позиции. Чтобы зайти в десятку и опередить Павла Дацюка (314), осталось забросить 215 шайб. Но главный вопрос — способен ли сибиряк обогнать Александра Великого?

Сравнение Капризова и Овечкина уместно не только по национальному и снайперскому признакам. Кирилл, как и когда-то Александр после перехода в Вашингтон, вдохнул новую жизнь в стагнирующую «Миннесоту». За непродолжительное время нападающий стал любимчиком и вожаком «Уайлд», без которого невозможно представить клуб. Джерси с фамилией Капризова разлетаются с таким же темпом, как форвард бьет разные рекорды франшизы. Кирилл — лучший ассистент, снайпер и бомбардир «Дикарей» за отдельный сезон. Лидирует по средним очкам за матч и близок к тому, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в клубной истории. При оптимистичном сценарии россиянин выполнит цель к концу сезона.

Контракт Капризова с «Миннесотой» действует до 2026 года, когда форварду исполнится 29 лет. Некоторые хоккеисты в этом возрасте только выходят на пик или перезапускают карьеру. С темпом, заданным Кириллом в первых сезонах, велика вероятность, что форвард замахнется не только на клубные рекорды «Миннесоты», но и на более глобальные и значимые достижения. Как российские, так и мировые.

Рекорд Овечкина, как бы того ни хотелось, Капризов, конечно, не превзойдет. Сибиряку придется выкрасть эликсир вечной молодости у Яромира Ягра, чтобы тягаться со снайперской машиной из «Вашингтона». Александр дебютировал за «Кэпиталз» в 20 лет. Кирилл — немногим позже — в 23. Три года, которые форвард созревал в КХЛ, учитывая, как лихо Ови ворвался в НХЛ, ощутимо скажутся на разнице в статистике. С другой стороны, Овечкин и Капризов несравнимы по игровому функционалу. Первый — прирожденный снайпер и наконечник атак. Второй — разносторонний творец, плеймейкер и генератор опасности у чужих ворот. Который может завершить момент сам, а может угостить пасом-конфеткой партнеров. Капризова уместнее сравнивать с Малкиным — с корректировкой на амплуа. Все-таки Кирилл — вингер, а Евгений играет в центре.

Капризову нереально догнать Овечкина в снайперской гонке. Но замахнуться на российский рекорд НХЛ по очкам по силам. За три неполных сезона лидер «Миннесоты» выдал сумасшедший график результативности. Набирает по 1,19 балла за матч — и опережает Малкина, Кучерова, Панарина и Овечкина. Удержать заданный темп будет непросто. Каждая звезда подвержена спадам. Не исключены травмы и разногласия с главным тренером, который может ограничить игровое время, невзлюбив хоккеиста. Впрочем, последнее грозит Кириллу в меньшей степени.

Партнер Капризова по «Миннесоте» Ник Фолиньо назвал россиянина хоккеистом, чья трудовая этика соответствует игроку четвертого звена, а отношение к делу — как у капитана. И действительно, в каждом матче форвард производит впечатление хоккеиста, которому не все равно за результаты команды. Не важно, проигрывают «Уайлд» в концовке или игра только началась, — по самоотдаче, как принято выражаться в Челябинске, к Капризову не возникает вопросов. Для покорения рекордов мало одной только вовлеченности. Не обойтись без таланта, удачи, помощи партнеров и богатырского здоровья. Последним, как все знают, прославился Овечкин, пропустивший за карьеру минимальное количество матчей из-за травм. Вот Капризов практически не пропускает игры «Миннесоты».

Кирилл еще способен прогрессировать и улучшить заданный темп по голам и очкам. Нетрудно представить, как через десять лет о нем будут говорить как о лучшем российском бомбардире НХЛ в истории. Форвард «Миннесоты» способен превзойти Овечкина, Малкина и других наших звезд. Для полного счастья и карьерного величия Капризову полагается выиграть Кубок Стэнли. «Миннесоте» борьба за трофей снится только в розовых снах. Но смена клуба после окончания контракта освежит перспективы Кирилла. Впрочем, Овечкин ждал кубка 13 лет, сохраняя верность «Вашингтону». Не исключено, что сибиряк повторить путь Александра.