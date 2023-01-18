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Сегодня, 07:10

Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
«Миннесота» победила со счетом 4:2.

«Вашингтон» — «Миннесота» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы: Фехервари — 4 (Овечкин, ван Римсдайк), 18:57 — 1:0. Сперджен — 6, 20:50 — 1:1. Строум — 9 (Фехервари, Овечкин), 25:05 — 2:1. Бродин — 1 (Девар, Дамба), 33:12 — 2:2. Сперджен — 7 (Девар, Ривз), 38:15 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Годро), 59:06 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (57:46 — 59:06, 59:20) — Густавссон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (13+9+14) — 22 (3+14+5).
Наши: Кузнецов (18.15/1/-1), Овечкин (21.41/3/0), Орлов (25.10/8/0) — Капризов (18.21/0/0).
18 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» вернулся из Нью-Йорка и без отдыха принимал на своем льду «Миннесоту». Громкая вывеска давала болельщикам право рассчитывать на яркое зрелище, но команды очень долго вкатывались в игру. Гости и вовсе вышли на лед словно не выспались и нанесли за первый период только три броска по воротам Чарли Линдгрена. «Кэпиталз» выглядели в атаке гораздо активней соперника, но с реализацией моментов у них возникли проблемы.

И все-таки бросковое преимущество хозяев дало о себе знать. В концовке стартовой двадцатиминутки Мартин Фехервари открыл счет, сделав это с отличной передачи Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» в одно касание отдал под бросок словацкому защитнику и тот не оставил никаких шансов Филипу Густафссону. Игроки обороны «Кэпиталз» очень результативно проводят сезон и забили уже 27 голов (топ-5 лиги по этому показателю).

Защитники «Миннесоты» сегодня тоже не затерялись в атаке. Во втором периоде уже первым броском гости сравняли счет, а шайбу забросил Джаред Сперджен. Капитан «Миннесоты» провел хороший матч и оформил за второй период дубль. Гости почти не создавали красивых комбинаций, а в основном грузили броски от синей линии, надеясь на плотный траффик перед воротами Линдгрена. План сработал и голы получились похожими друг на друга.

«Вашингтон» владел игровым преимуществом, но не смог конвертировать его в голы. Команда Питера Лавиолетта упустила немало очевидных моментов и снова провалила игру в большинстве. Уже 12 попыток подряд «Кэпиталз» не могут реализовать численный перевес, и пора бы уже с этим компонентом что-то делать. Дилан Строум отличился в равных составах, но на его гол быстро ответил Йонас Бродин. Вряд ли многие могли подумать, что шайба Строума окажется для «Столичных» последней в матче.

Результативную атаку разогнал Овечкин, который вновь выступил в роли ассистента. Это 22-я передача в сезоне для Александра и уже в 15-й раз в нынешнем чемпионате он набрал не менее двух очков за матч. Форвард нанес за игру три броска, старался играть на партнеров, но восстановить равновесие команде так и не удалось. В концовке удача отвернулась от «Вашингтона» в моменте, когда шайба после броска Маркуса Юханссона попала в штангу и предательски не пересекла линию ворот.

«Миннесота», одержавшая третью победу подряд, может быть собой довольна. Команда при минимуме моментов реализовала все необходимое, а Йоэль Эрикссон Эк спокойно поставил точку уже в пустые ворота. Атака «Уайлд» выглядела пассивно весь матч, но защитники исправили ситуацию. Кирилл Капризов провел одну из самых блеклых игр в сезоне и впервые за четыре встречи остался без очков. «Вашингтону» же унывать не стоит, ведь пора готовится к непростому трехматчевому выезду на Запад.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 43 22 21 50
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
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1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
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7 Оттава 43 19 24 41
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1 Виннипег 45 29 16 59
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3 Миннесота 43 25 18 54
4 Нэшвилл 44 21 23 48
5 Колорадо 42 22 20 47
6 Сент-Луис 45 22 23 47
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