Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
«Вашингтон» — «Миннесота» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы: Фехервари — 4 (Овечкин, ван Римсдайк), 18:57 — 1:0. Сперджен — 6, 20:50 — 1:1. Строум — 9 (Фехервари, Овечкин), 25:05 — 2:1. Бродин — 1 (Девар, Дамба), 33:12 — 2:2. Сперджен — 7 (Девар, Ривз), 38:15 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Годро), 59:06 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (57:46 — 59:06, 59:20) — Густавссон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (13+9+14) — 22 (3+14+5).
Наши: Кузнецов (18.15/1/-1), Овечкин (21.41/3/0), Орлов (25.10/8/0) — Капризов (18.21/0/0).
18 января. Вашингтон. Capital One Arena.
«Вашингтон» вернулся из Нью-Йорка и без отдыха принимал на своем льду «Миннесоту». Громкая вывеска давала болельщикам право рассчитывать на яркое зрелище, но команды очень долго вкатывались в игру. Гости и вовсе вышли на лед словно не выспались и нанесли за первый период только три броска по воротам Чарли Линдгрена. «Кэпиталз» выглядели в атаке гораздо активней соперника, но с реализацией моментов у них возникли проблемы.
И все-таки бросковое преимущество хозяев дало о себе знать. В концовке стартовой двадцатиминутки Мартин Фехервари открыл счет, сделав это с отличной передачи Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» в одно касание отдал под бросок словацкому защитнику и тот не оставил никаких шансов Филипу Густафссону. Игроки обороны «Кэпиталз» очень результативно проводят сезон и забили уже 27 голов (топ-5 лиги по этому показателю).
Защитники «Миннесоты» сегодня тоже не затерялись в атаке. Во втором периоде уже первым броском гости сравняли счет, а шайбу забросил Джаред Сперджен. Капитан «Миннесоты» провел хороший матч и оформил за второй период дубль. Гости почти не создавали красивых комбинаций, а в основном грузили броски от синей линии, надеясь на плотный траффик перед воротами Линдгрена. План сработал и голы получились похожими друг на друга.
«Вашингтон» владел игровым преимуществом, но не смог конвертировать его в голы. Команда Питера Лавиолетта упустила немало очевидных моментов и снова провалила игру в большинстве. Уже 12 попыток подряд «Кэпиталз» не могут реализовать численный перевес, и пора бы уже с этим компонентом что-то делать. Дилан Строум отличился в равных составах, но на его гол быстро ответил Йонас Бродин. Вряд ли многие могли подумать, что шайба Строума окажется для «Столичных» последней в матче.
Результативную атаку разогнал Овечкин, который вновь выступил в роли ассистента. Это 22-я передача в сезоне для Александра и уже в 15-й раз в нынешнем чемпионате он набрал не менее двух очков за матч. Форвард нанес за игру три броска, старался играть на партнеров, но восстановить равновесие команде так и не удалось. В концовке удача отвернулась от «Вашингтона» в моменте, когда шайба после броска Маркуса Юханссона попала в штангу и предательски не пересекла линию ворот.
«Миннесота», одержавшая третью победу подряд, может быть собой довольна. Команда при минимуме моментов реализовала все необходимое, а Йоэль Эрикссон Эк спокойно поставил точку уже в пустые ворота. Атака «Уайлд» выглядела пассивно весь матч, но защитники исправили ситуацию. Кирилл Капризов провел одну из самых блеклых игр в сезоне и впервые за четыре встречи остался без очков. «Вашингтону» же унывать не стоит, ведь пора готовится к непростому трехматчевому выезду на Запад.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|43
|22
|21
|50
|6
|Айлендерс
|45
|23
|22
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|44
|13
|31
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|42
|28
|14
|57
|4
|Флорида
|46
|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|43
|19
|24
|41
|8
|Монреаль
|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|5
|Колорадо
|42
|22
|20
|47
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|35
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
|18.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|2 : 4
|18.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 1
|18.01
|03:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 4 ОТ
|18.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|5 : 2
|18.01
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|2 : 1
|18.01
|04:30
|
Чикаго – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.01
|05:00
|
Аризона – Детройт
|4 : 3 Б
|18.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21