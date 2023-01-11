Кучеров — третий в бомбардирской гонке НХЛ! Русский форвард не пощадил аутсайдера
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Голы: Кучеров — 15 (Чернак, Хагель), 1:40 — 1:0. Пол — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 9:05 — 2:0. Байрейтер — 2 (Рословик, Лайне), 27:04 — 2:1. Наместников — 3 (Белльмар), 30:25 — 3:1. Берни — 1 (Лайне), 44:35 — 3:2. Кучеров — 16 (бол., Хедман, Стэмкос), 46:33 — 4:2. Пойнт — 23 (бол., Кучеров, Стэмкос), 52:22 — 5:2. Колтон — 9 (Марун, Пол), 53:48 — 6:2. Марченко — 9, 56:34 — 6:3.
Вратари: Василевский — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (21+12+13) — 23 (6+7+10).
Наши: Кучеров (17.55/4/-2), Наместников (14.15/1/+1), Сергачев (20.56/5/-1) — Марченко (13.13/1/+1).
11 января. Тампа. Amalie Arena.
Мы уже давно привыкли к тому, что большая часть очков Никиты Кучерова зашита в голевые передачи. Но когда лидер «Тампы» забивает слишком мало, многие начинают волноваться. В последних шести матчах 86-й «Молний» забросил всего одну шайбу, отличившись несколько дней назад в проигранном матче с «Виннипегом». Однако сегодня он разразился дублем в ворота «Коламбуса», набрал 4 (2+2) очка и стал главным героем матча с «Коламбусом».
Уже на 2-й минуте лучший бомбардир «Болтс» подставил клюшку на пятаке после броска Эрика Чернака и быстро вывел хозяев вперед, а на 9-й уже сам похожим образом в большинстве накормил крутым пасом Ника Пола, который в касание отправил шайбу в «домик» Элвису Мерзликинсу.
А когда «Коламбус» в начале третьего периода сделал счет 2:3 после гола Тима Берни и максимально приблизился к камбэку, Кучеров вновь не дал пропасть большинству «Тампы», провернув то, что ему удалось в первой двадцатиминутке. Сначала он казнил «Блю Джекетс» роскошным щелчком в касание из правого офиса, а через несколько смен снова наказал гостей за удаление и отдал голевой пас Брэйдену Пойнту.
Отличился сегодня и Владислав Наместников — нападающий, будто бы явившийся из другой жизни «Молний». На 31-й минуте форвард четвертого звена улетел «один в ноль» и с неудобной руки изящно переиграл латвийского голкипера «Жакетов».
В итоге все, на что еще сподобились гости этой ночью, — это гол Кирилла Марченко, который стал для российского новичка в сезоне девятым в этой регулярке. Удивительно, но сейчас уроженец Барнаула — третий снайпер «Коламбуса». И это при том, что сезон он начинал в фарм-клубе. Что пока не получается у сибиряка, так это сделать первый ассист в НХЛ. Как бы то ни было, и без результативных передач экс-нападающий СКА выступает даже выше наших ожиданий.
Кучеров же в 21-й раз в карьере набрал 4 очка за матч. С момента его дебюта за «Тампу» в сезоне-2013/14 больше подобных покеров в НХЛ лишь у Коннора Макдэвида (30). А еще с 59 (16+43) баллами в 39 матчах Никита вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров. Впереди него только все тот же Макдэвид (77) и его одноклубник Леон Драйзайтль (62), давным-давно оторвавшиеся от преследователей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Флорида
|42
|19
|23
|42
|6
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|34
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 4
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28