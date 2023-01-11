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Сегодня, 09:00

Кучеров — третий в бомбардирской гонке НХЛ! Русский форвард не пощадил аутсайдера

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Никита Кучеров (в центре) празднует забитый гол с одноклубниками.
Фото USA Today Sports
Никита набрал 4 (2+2) очка в матче с «Коламбусом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Голы: Кучеров — 15 (Чернак, Хагель), 1:40 — 1:0. Пол — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 9:05 — 2:0. Байрейтер — 2 (Рословик, Лайне), 27:04 — 2:1. Наместников — 3 (Белльмар), 30:25 — 3:1. Берни — 1 (Лайне), 44:35 — 3:2. Кучеров — 16 (бол., Хедман, Стэмкос), 46:33 — 4:2. Пойнт — 23 (бол., Кучеров, Стэмкос), 52:22 — 5:2. Колтон — 9 (Марун, Пол), 53:48 — 6:2. Марченко — 9, 56:34 — 6:3.
Вратари: Василевский — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (21+12+13) — 23 (6+7+10).
Наши: Кучеров (17.55/4/-2), Наместников (14.15/1/+1), Сергачев (20.56/5/-1) — Марченко (13.13/1/+1).
11 января. Тампа. Amalie Arena.

Мы уже давно привыкли к тому, что большая часть очков Никиты Кучерова зашита в голевые передачи. Но когда лидер «Тампы» забивает слишком мало, многие начинают волноваться. В последних шести матчах 86-й «Молний» забросил всего одну шайбу, отличившись несколько дней назад в проигранном матче с «Виннипегом». Однако сегодня он разразился дублем в ворота «Коламбуса», набрал 4 (2+2) очка и стал главным героем матча с «Коламбусом».

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Уже на 2-й минуте лучший бомбардир «Болтс» подставил клюшку на пятаке после броска Эрика Чернака и быстро вывел хозяев вперед, а на 9-й уже сам похожим образом в большинстве накормил крутым пасом Ника Пола, который в касание отправил шайбу в «домик» Элвису Мерзликинсу.

А когда «Коламбус» в начале третьего периода сделал счет 2:3 после гола Тима Берни и максимально приблизился к камбэку, Кучеров вновь не дал пропасть большинству «Тампы», провернув то, что ему удалось в первой двадцатиминутке. Сначала он казнил «Блю Джекетс» роскошным щелчком в касание из правого офиса, а через несколько смен снова наказал гостей за удаление и отдал голевой пас Брэйдену Пойнту.

Отличился сегодня и Владислав Наместников — нападающий, будто бы явившийся из другой жизни «Молний». На 31-й минуте форвард четвертого звена улетел «один в ноль» и с неудобной руки изящно переиграл латвийского голкипера «Жакетов».

В итоге все, на что еще сподобились гости этой ночью, — это гол Кирилла Марченко, который стал для российского новичка в сезоне девятым в этой регулярке. Удивительно, но сейчас уроженец Барнаула — третий снайпер «Коламбуса». И это при том, что сезон он начинал в фарм-клубе. Что пока не получается у сибиряка, так это сделать первый ассист в НХЛ. Как бы то ни было, и без результативных передач экс-нападающий СКА выступает даже выше наших ожиданий.

Кучеров же в 21-й раз в карьере набрал 4 очка за матч. С момента его дебюта за «Тампу» в сезоне-2013/14 больше подобных покеров в НХЛ лишь у Коннора Макдэвида (30). А еще с 59 (16+43) баллами в 39 матчах Никита вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров. Впереди него только все тот же Макдэвид (77) и его одноклубник Леон Драйзайтль (62), давным-давно оторвавшиеся от преследователей.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 43 23 20 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 39 19 20 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 42 13 29 34
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
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16.01
11.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 3 : 4
11.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 5
11.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 3 Б
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 6 : 3
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 7 : 5
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 1 : 2 Б
11.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 3 ОТ
11.01 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 2 : 4
11.01 05:30
Колорадо – Флорида
 4 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

39 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Илья Самсонов

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