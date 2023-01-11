Кучеров — третий в бомбардирской гонке НХЛ! Русский форвард не пощадил аутсайдера

Никита набрал 4 (2+2) очка в матче с «Коламбусом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Кучеров — 15 (Чернак, Хагель), 1:40 — 1:0. Пол — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 9:05 — 2:0. Байрейтер — 2 (Рословик, Лайне), 27:04 — 2:1. Наместников — 3 (Белльмар), 30:25 — 3:1. Берни — 1 (Лайне), 44:35 — 3:2. Кучеров — 16 (бол., Хедман, Стэмкос), 46:33 — 4:2. Пойнт — 23 (бол., Кучеров, Стэмкос), 52:22 — 5:2. Колтон — 9 (Марун, Пол), 53:48 — 6:2. Марченко — 9, 56:34 — 6:3.

Вратари: Василевский — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (21+12+13) — 23 (6+7+10).

Наши: Кучеров (17.55/4/-2), Наместников (14.15/1/+1), Сергачев (20.56/5/-1) — Марченко (13.13/1/+1).

11 января. Тампа. Amalie Arena.

Мы уже давно привыкли к тому, что большая часть очков Никиты Кучерова зашита в голевые передачи. Но когда лидер «Тампы» забивает слишком мало, многие начинают волноваться. В последних шести матчах 86-й «Молний» забросил всего одну шайбу, отличившись несколько дней назад в проигранном матче с «Виннипегом». Однако сегодня он разразился дублем в ворота «Коламбуса», набрал 4 (2+2) очка и стал главным героем матча с «Коламбусом».

Уже на 2-й минуте лучший бомбардир «Болтс» подставил клюшку на пятаке после броска Эрика Чернака и быстро вывел хозяев вперед, а на 9-й уже сам похожим образом в большинстве накормил крутым пасом Ника Пола, который в касание отправил шайбу в «домик» Элвису Мерзликинсу.

А когда «Коламбус» в начале третьего периода сделал счет 2:3 после гола Тима Берни и максимально приблизился к камбэку, Кучеров вновь не дал пропасть большинству «Тампы», провернув то, что ему удалось в первой двадцатиминутке. Сначала он казнил «Блю Джекетс» роскошным щелчком в касание из правого офиса, а через несколько смен снова наказал гостей за удаление и отдал голевой пас Брэйдену Пойнту.

Отличился сегодня и Владислав Наместников — нападающий, будто бы явившийся из другой жизни «Молний». На 31-й минуте форвард четвертого звена улетел «один в ноль» и с неудобной руки изящно переиграл латвийского голкипера «Жакетов».

В итоге все, на что еще сподобились гости этой ночью, — это гол Кирилла Марченко, который стал для российского новичка в сезоне девятым в этой регулярке. Удивительно, но сейчас уроженец Барнаула — третий снайпер «Коламбуса». И это при том, что сезон он начинал в фарм-клубе. Что пока не получается у сибиряка, так это сделать первый ассист в НХЛ. Как бы то ни было, и без результативных передач экс-нападающий СКА выступает даже выше наших ожиданий.

Кучеров же в 21-й раз в карьере набрал 4 очка за матч. С момента его дебюта за «Тампу» в сезоне-2013/14 больше подобных покеров в НХЛ лишь у Коннора Макдэвида (30). А еще с 59 (16+43) баллами в 39 матчах Никита вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров. Впереди него только все тот же Макдэвид (77) и его одноклубник Леон Драйзайтль (62), давным-давно оторвавшиеся от преследователей.