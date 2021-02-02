После Овечкина вернулся и Орлов, а «Вашингтон» вел 3:0. Но развалился и получил пять пробоин за полматча

«Кэпиталз» уверенно переигрывали «Бостон» с разницей в три гола, но провалили вторую половину матча и пропустили пять шайб. У Овечкина «минус два», Орлов отыграл 15 минут.

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

Голы: Хара — 2 (Хэтэуэй, Дауд), 13:26 — 1:0. Спронг — 2 (Врана, Дженсен), 13:37 — 2:0. Карлсон — 4 (бол., Врана), 28:35 — 3:0. Пастрняк — 1 (Маршан, Карло), 32:37 — 3:1. Пастрняк — 2 (Зборжил, Макэвой), 46:08 — 3:2. Смит — 3 (Лозон, Ритчи), 53:07 — 3:3. Карло — 2 (Керали, Вагнер), 57:23 — 3:4. Маршан — 6 (п.в., Крейчи), 58:34 — 3:5.

Вратари: Ванечек (57:52 — 58:34, 59:18) — Галак.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 26 (15+5+6) — 33 (8+9+16).

Наши: Овечкин (23.03/5/-2), Орлов (15.24/0/0) — -.

2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Дмитрий Орлов вернулся в состав после пяти матчей отсутствия и занял место в третьей паре обороны с Ником Дженсеном. Александр Овечкин появился в первой тройке с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном. Евгений Кузнецов и Илья Самсонов по-прежнему находятся на карантине и пропустили шестую игру подряд.

«Вашингтон» сделал выводы, после того как на старте прошлой встречи «Бостон» расстреливал команду Питера Лавиолетта. На этот раз «Кэпиталз» ответили тем же и в первом периоде почти вдвое перебросали соперника — 15-8. Хозяева выдали мощнейший отрезок, когда «мишки» около двух минут не могли провести смену. Такой активный прессинг закончился логичным взятием ворот Ярослава Галака. На 13-й минуте отличился не кто-нибудь, а Здено Хара.

BIG ZEEEEEEEEEEEEEEEE



that's the tweet. pic.twitter.com/0mqKw8aVRa — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2021

Легендарный защитник забросил своей бывшей команде, в которой был капитаном на протяжении 14 сезонов. Это уже второй гол словака в чемпионате. «Не собираюсь дразнить медведя. Лучше держаться от него подальше», — говорил пару дней назад нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Как видим, «Брюинз» в данной ситуации это не помогло.

Уже через 10 секунд хозяева увеличили отрыв. У Даниэля Спронга получился отличный сольный проход, где оборона соперника выступила в роли манекенов.

when it rains it ?pours? pic.twitter.com/zvuEDNjDyP — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2021

Счет после первого периода мог быть 3:0 в пользу «Вашингтона», но главный тренер «мишек» Брюс Кэссиди удачно взял просмотр и гол Карла Хагелина отменили из-за положения вне игры.

После перерыва «Кэпс» смогли упрочить свое преимущество. Хозяева реализовали большинство, а по этому показателю «столичные» — лучшая команда в лиге на данный момент. За последние пять лет — пятое место в НХЛ.

Удаляться в матчах против «Вашингтона» лучше не стоит. Джон Карлсон это подтвердил. Защитник набрал 11-й балл и продлил свою серию с набранными очками до семи матчей. К слову, в текущем сезоне шайбами отметились 17 игроков «Вашингтона» — это тоже лучший показатель в лиге.

prettyyyyy prettty prettyy goood pic.twitter.com/EpM6moURm3 — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2021

Вернуться в игру «Бостону» помог Давид Пастрняк, который проводил второй матч в сезоне. Нападающий только восстановился после операции на бедре. Пока заметно, что чеху еще нужно время для набора физической формы, но долго раскачиваться форвард не собирается.

В третьем периоде Пастрняк привел в восторг болельщиков «Бостона» и оформил дубль. У чеха было достаточно времени прицелиться и бросить точно в угол ворот своего соотечественника Витека Ванечека. У нападающего в двух матчах 3 (2+1) очка.

Pastrnak is filthy. So good to have him back. pic.twitter.com/ZWYwYH4OXW — SAVAGE BOSTON? (@SavageBoston) February 2, 2021

«Бостон», кстати, — одна из самых бросающих команд лиги (32,5 броска в среднем за игру). За два матча по воротам Ванечека «Брюинз» совершили более 70 бросков. И, несмотря на сегодняшнее итоговое поражение, 25-летний вратарь «Вашингтона» достойно справлялся со своей работой.

«Вашингтон» — одна из худших команд лиги по результативности в третьих периодах. «Кэпиталз» было необходимо сбить темп встречи и разрядить обстановку. Том Уилсон взялся за дело.

Но «столичным» не помогло даже это. Сперва Крэйг Смит сравнял счет, а затем «Бостон» впервые в матче вышел вперед. Точный бросок на счету защитника Брэндона Карло.

Brandon Carlo gives the Bruins the lead.



4-3 game. pic.twitter.com/W3YGcpLcD9 — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) February 2, 2021

Психологический перевес уже был полностью на стороне «Брюинз» — Брэд Маршан поставил точку, забив гол в пустые ворота. Серия «Вашингтона» из набранных очков прерывается на отметке в девять матчей.