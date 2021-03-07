Мы уже соскучились по шедеврам Малкина. От его гола «Филадельфии» челюсть падает на пол

Евгений тряхнул стариной, Мальцев забил третью за «Нью-Джерси», а партнер Варламова и Сорокина сотворил шедевр года

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Голы: Фокс — 2 (бол., Георгиев), 2:06 — 0:1. Строум — 7 (Крайдер, Какко), 7:15 — 0:2. Суббан — 2 (Заха, Братт), 14:54 — 1:2. Мальцев — 3 (Бастиан, Шарангович), 15:11 — 2:2. Руни — 4 (Хытил, Готье), 17:06 — 2:3. Хайек — 1 (Бучневич, Миллер), 21:05 — 2:4. Хытил — 3 (Готье), 48:38 — 2:5. Бастиан — 2 (Зэйджак, Братт), 57:48 — 3:5. Строум — 8 (п.в., Фокс), 58:47 — 3:6.

Вратари: Блэквуд (57:58 — 58:47) — Георгиев.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 27 (5+12+10) — 28 (14+9+5).

Наши: Гусев (12.03/2/-1), Куликов (22.10/1/0), Мальцев (14.06/3/+1) — Бучневич (18.08/1/-1).

6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Рейнджерс» в четверг оставили от «Нью-Джерси» мокрое место (6:1), поэтому задним числом для Никиты Гусева, отправленного на ту игру в запас, все сложилось не худшим образом. Главный тренер «Дьяволов» Линди Рафф на повторную встречу вернул россиянина в состав, причем отправил сразу в первое звено к Павлу Захе и Йесперу Братту. Именно таком сочетании тройка очень прилично смотрелась в прошлом сезоне.

В начале матча Гусеву и его партнерам пришлось сплошное разочарование. Защитник «Нью-Джерси» Сами Ватанен заехал до крови клюшкой по зубам форварду соперника Брендэну Лемье и получил четыре заслуженные минуты. «Рейнджеры» реализовали всего один лишь малый штраф. Зато как! Защитник Адам Фокс с шайбой проехался от одних ворот до других, словно играл где-нибудь на замерзшем пруду в североамериканской глубинке, и прошил вратаря Маккензи Блэквуда броском в «домик».

Adam Fox with the coast-to-coast beauty on the power play! Rangers lead early, what a goal!#NYR pic.twitter.com/2xX7rh1B1x — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

«Нью-Джерси» растерялся, поплыл и начал ошибаться с утроенной частотой. Грубая ошибка Захи с передачей в своей зоне привела еще к одной пропущенной шайбе. Если бы пару раз не выручил при выходах «один в ноль» Блэквуд, то оставшаяся часть матча могла превратиться в формальность. На этом фоне внезапный взрыв «Девилз», сравнявших счет за 17 секунд, выглядел внезапным как ливень в выжженной солнцем пустыне. В обоих случаях вратарь Александр Георгиев мог бы сыграть получше и застолбить за собой место первого номера в отсутствие потянувшего мышцы паха в прошлой встрече Игоря Шестеркина. Пробил себе дорогу в основной состав «Нью-Джерси» Михаил Мальцев, закрепившийся в центре четвертого звена. Он забросил уже третью шайбу в чемпионате. Для игрока, которому не находилось стабильного места в СКА, это стоит расценить исключительно как успех.

Mikhail Maltsev just seconds after Subban tallied! We're all tied up!#NJDevils pic.twitter.com/Jcm5PyPQPv — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

Легко пришло — легко ушло. Это про внезапное счастье «Нью-Джерси». Команда поразила совершенно безобразной игрой в средней зоне. За такие ошибки и потери отчитывают по полной программе еще в детской школе. На уровне НХЛ постоянные провалы смотрятся чудовищно. Раффу предстоит провести капитальную работу над ошибками в самое ближайшее время.

А что же Гусев? Его перевели в тройку к Джеку Хьюзу и Кайлу Палмиери. В большинстве у россиянина были шансы забить. Подвела реализация. Очевидно, что в нынешнем чемпионате у него есть трудности. Но вряд ли именно они является причиной нестабильного выступления команды в целом.

Filip Chytil threads one past Subban over to Kevin Rooney who puts one home in tight for a goal against his former team! Rangers lead, 3-2!#NYR pic.twitter.com/gao1QUg9YT — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Конекны — 5 (Лотон), 6:08 — 0:1. Малкин — 5 (бол., Кросби, Гюнтцель), 7:54 — 1:1. Раст — 8 (бол., Гюнтцель, Кросби), 18:01 — 2:1. Хэйс — 8 (бол., Проворов, Конекны), 21:20 — 2:2. Гостисбеер — 3 (Лотон, Ворачек), 32:04 — 2:3. Эштон-Риз — 4 (Танев), 38:10 — 3:3. Маккэн — 5 (Танев, Малкин), 50:41 — 4:3.

Вратари: Джерри — Эллиотт (58:02 — 58:38, 59:18).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (7+11+9) — 22 (6+8+8).

Наши: Малкин (17.11/1/+1) — Проворов (23.12/0/-1).

6 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

При взгляде на игру и статистические показатели Евгения Малкина в нынешнем чемпионате возникают резонные сомнения в том, что его звездная карьера в НХЛ близится к концу. Российский форвард ярко вспыхивает очень редко. Это несколько огорчает. Но ему в конце июля будет уже 35, что многое объясняет. Не каждому дано в этом возрасте сиять как в 20. Однако порой Малкин выдает шедевры, от которых челюсть падает на пол. Гол в большинстве с оставленным на паузе в дураках голкипером «Филадельфии» Брайаном Эллиоттом стал украшением матча. Россиянин успел объехать ворота и завести шайбу за ленточку до того, как вратарь и полевые игроки «Флайерз» успели сообразить, что надо делать.

GENO! Evgeni Malkin with the wraparound beauty on the power play to tie it up! Effortless for Malkin!#LetsGoPens pic.twitter.com/mZQv9BBrgP — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

Для «Питтсбурга» любая игра в смертельно сложном Восточном дивизионе важна уже сейчас. Борьба за четыре места в плей-офф идет между пятью командами. Каждая встреча с их участием, а уж тем более дерби штата Пенсильвания, претендует на крепкий боевик. Помимо жестких единоборств встречаются и роскошные комбинации. Например, именно таким стал гол от Брайана Раста — финальному касанию клюшки и шайбы предшествовали несколько быстрых передач в касание.

Bryan Rust puts home the terrific Crosby to Guentzel to Rust passing play for a power play goal! Penguins lead!#LetsGoPens pic.twitter.com/JPhAOcqvUp — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

«Филадельфия» играла не хуже и заслуживала хотя бы ничьей по итогам основного времени. Но справиться с Малкиным не смогла. Именно его проход через половину площадки на исходе своей смены, когда сначала нападающий чуть не потерял шайбу у собственных ворот, привел к победному голу Джареда Маккэна.

Jared McCann with the go-ahead goal for Pittsburgh! Penguins lead in the third!#LetsGoPens pic.twitter.com/1xMMBA2mlI — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

«Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Голы: Брайсон — 1 (Монтур, Айкел), 0:33 — 0:1. Барзал — 9 (Эберле, Мэйфилд), 23:51 — 1:1. Нельсон — 7 (Бовилье, Пулок), 25:16 — 2:1. Клаттербак — 2 (Мартин, Пелек), 28:45 — 3:1. Мэйфилд — 2 (Сизикас, Пажо), 35:29 — 4:1. Райнхарт — 9 (Далин, Олофссон), 40:52 — 4:2. Ли — 11 (Добсон, Барзал), 42:15 — 5:2.

Вратари: Варламов — Хаттон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 29 (11+9+9) — 22 (7+5+10).

6 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Быстроногий форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал — кудесник хоть куда, когда дело касается работы с шайбой. Нарисовать шедевр для него почти вошло в привычку. Гол в матче с аутсайдером «Баффало» и вовсе получился фантастическим. Вероятнее всего, лучшим в карьере канадского технаря. Барзал не просто выиграл забег у финского защитника «Сэйбрз» Ристо Ристойланена, но и выдержал столкновение корпусом с этим громилой, устоял на коньках и сохранил контроль над шайбой. Дальше было чистое хоккейное искусство без всяких добавок. Нападающий пропустил шайбу между коньками, обманув вратаря Картера Хаттона, завел туда же клюшку и ухитрился точно бросить. Крышесносный финт!