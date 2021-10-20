Прежний Кузнецов вернулся? Овечкин ушел в его тень, но все равно приблизился к рекорду Гретцки

«Вашингтон» шикарно начал сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Кузнецов — 1 (Карлсон), 6:15 — 1:0. Комфер — 2 (мен.), 13:46 — 1:1. Дженсен — 1 (Орлов, Уилсон), 16:53 — 2:1. Хелм — 1 (О`Коннор, Байрам), 23:12 — 2:2. Манта — 1 (Эллер), 34:47 — 3:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Орлов), 36:41 — 4:2. Дауд — 1 (Дженсен, Хагелин), 40:39 — 5:2. Рантанен — 1 (бол., Маккиннон, Комфер), 56:54 — 5:3. Овечкин — 4 (п.в., Уилсон, Кузнецов), 57:39 — 6:3.

Вратари: Самсонов — Кемпер (55:04 — 56:54, 57:13 — 57:39).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (19+8+12) — 27 (5+8+14).

Наши: Кузнецов (17.43/6/+3), Овечкин (17.21/2/+3), Орлов (19.59/1/+3) — Мальцев (11.38/1/-1).

20 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» продолжает приятно удивлять на старте чемпионата. Команда бежит, игроки заряжены, очки набраны во всех трех матчах. Сегодня «Кэпиталз» принимали дома «Колорадо» и практически не заметили сопротивления соперника. В состав «Эвеланш» вернулся Нэйтан Маккиннон, который неделю назад сдал положительный тест на коронавирус, однако сегодняшнюю встречу канадец захочет забыть поскорее. Форвард хоть и отметился голевой передачей, но закончил матч с показателем полезности «-5».

RETURN OF THE BIRD pic.twitter.com/G4k3eyuUos — Washington Capitals (@Capitals) October 19, 2021

Особенным стал матч и для Александра Овечкина, правда, с положительной стороны. Капитан «Вашингтона» провел 1200-ю встречу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал четвертым россиянином после Алексея Ковалева (1316), Сергея Гончара (1301) и Сергея Федорова (1248), которому покорилась эта отметка. Форвард был просто обязан отличиться в этот вечер, но долгое время сделать это не получалось. За весь матч Александр нанес всего два броска и смог отличиться лишь в самой концовке, когда голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер уже покинул ворота. В этом эпизоде поучаствовал и Евгений Кузнецов, который грамотно сыграл на точке вбрасывания.

Центрфорварда «Кэпиталз» сегодня снова было не остановить. Еще перед стартом сезона Кузнецов обещал болельщикам чаще улыбаться и думать только о хоккее. Пока игрок свое слово держит. В трех встречах на его счету уже 6 (2+4) баллов. В матче против «Колорадо» Евгений задал тон игре и открыл счет на шестой минуте первого периода. Он воспользовался классной передачей на ход от Джона Карлсона, мастерски разобрался с обороной «Эвеланш» и издевательски переиграл Кемпера.

Очередной гол Кузнецова в матче пришелся на концовку второй двадцатиминутки. Форвард получил передачу от Тома Уилсона, сместился на правый фланг и, развернувшись, мощно бросил по воротам соперника. Первое звено «Вашингтона» Овечкин — Кузнецов — Уилсон мощно провело матч, заработав на троих семь очков. Александр закончил встречу с показателем полезности «+3», у Евгения также «+3», а у Тома «+4».

Вся русская бригада «Вашингтона» может занести матч против «Колорадо» себе в актив. Впервые в сезоне сыграл голкипер Илья Самсонов — и начал чемпионат с победы. В некоторых эпизодах чувствовалась нервозность российского вратаря, но спишем это на начало регулярки. Защитник Дмитрий Орлов пусть и подвел команду своим удалением, зато отметился двумя голевыми передачами при коэффициенте полезности «+3». Питер Лавиолетт может быть доволен своими игроками и особенно результатом.

«Колорадо» же потерпело второе поражение кряду и за два матча пропустило 11 шайб. Джареду Беднару пора встряхнуть команду, ведь пока его коллектив не очень похож на одного из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли. Сегодня в составе «Эвеланш» на позиции центрфорварда четвертого звена появился Михаил Мальцев, но за 11 минут игрового времени он отметился лишь броском по воротам и заработал «-1».