Капризову попали шайбой в голову, но он продолжил матч. И забил!

Российский нападающий — вторая звезда матча с «Вегасом».

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«Миннесота» — «Вегас» — 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Голы: Эрикссон Эк — 9, 0:19 — 1:0. Коглан — 1 (Руа), 1:42 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Бьюгстад), 41:18 — 2:1. Эрикссон Эк — 10 (Гринуэй, Фолиньо), 45:54 — 3:1. Соуси — 1 (Штурм, Ро), 47:41 — 4:1. Коглан — 2 (Мартинес, Стивенсон), 54:00 — 4:2. Коглан — 3 (Теодор, Стоун), 57:50 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Флери (Томпсон, 48:21, 54:37 — 55:50, 55:57 — 56:26, 57:27 — 57:50, 58:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+8+14) — 27 (6+9+12).

Наши: Капризов (17.23/4/0) — -.

11 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

За 10 дней «Миннесота» и «Вегас» встретились уже в четвертый раз. Дважды победу праздновали «Рыцари», а в последнем матче «Уайлд» «засушили» соперника — 2:0. Любопытно, что Кирилл Капризов за три игры не отметился результативными баллами. Но сегодня россиянин вновь напомнил о себе — его шайба стала переломной в матче.

Капризов в этом сезоне заставил взглянуть на ничем непримечательную «Миннесоту» под другим углом. За два месяца российский нападающий стал лидером команды, очаровав своей игрой и партнеров, и тренеров, и болельщиков. К Кириллу бегут за интервью журналисты, а одноклубники носят футболки с его фамилией и прозвищем: «Dollar Bill Kirill».

Сегодня соперники не стали затягивать с голами. 19 секунд хватило Эрикссону Эку, чтобы вывести «Миннесоту» вперед. «Вегас» этот гол ничуть не смутил. Не прошло и двух минут, как новичок Дилан Коглан забросил первую шайбу в энхаэловской карьере.

the knights force a turnover by the net and dylan coghlan has his first nhl goal.



1-1. pic.twitter.com/C5Syvz1OHp — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) March 11, 2021

Несмотря на ничейный результат, фанаты «Миннесоты» оставались в напряжении из-за двух неприятных эпизодов. Сначала Кайл Ро воткнулся в могучего Брэйдена Макнэбба (их разница в росте — 20 см) и, сокрушенный силовым приемом, отправился в раздевалку. Позднее покинул лед Капризов. Игрок «Вегаса», пытаясь закрыть зону, попал шайбой в голову Кириллу. Россиянин покатил на скамейку, а затем, прикрыв левую часть лица полотенцем, ушел в подтрибунное помещение.

Minnesota down another forward. Kaprizov takes a puck to the face and goes down the tunnel with a towel on his head. THROW THE PUCK IN JAIL #mnwild pic.twitter.com/WtJIwoYvnz — Spoked Z (@SpokedZ) March 11, 2021

К счастью, все обошлось. Повреждения оказались не такими серьезными — и Ро, и Капризов скоро вернулись на лед. Причем оба стали одними из самых заметных в составе «Миннесоты». Кайл пять раз бросил в створ и ассистировал Карсону Соуси в победном голе. Кирилл продолжал прокачивать партнеров и раздавать тонкие передачи, словно и не было никакого попадания шайбой в голову. Зрячим пасом россиянин вывел «один в ноль» Матса Цуккарелло, но Флери выиграл дуэль с норвежцем.

В третьем периоде Капризов сам взялся за дело и со второй попытки пробил опытного канадца. Эта шайба стала седьмой для Кирилла в сезоне — он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров «Миннесоты» и вернулся в топ-3 самых результативных россиян в НХЛ. Рядом с ним — Андрей Свечников из «Каролины» и Павел Бучневич из «Рейнджерс», которые также набрали по 20 очков.

KAPRIZOV PP GOAL pic.twitter.com/R2asfCuuj3 — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) March 11, 2021

Шайба Капризова перевернула игру: у «Миннесоты» открылось второе дыхание, и парни Дина Эвасона к 48-й минуте еще дважды огорчили Флери. Отличились Эрикссон Эк и Соуси. Раздосадованного вратаря «Вегаса» заменил дебютировавший в НХЛ Логан Томпсон, но это не значило, что «Голден Найтс» выбросили белый флаг.

Смелые решения — кредо тренера «Рыцарей» Питера Дебура. Из-за травмы Алекса Пьетранджело он наигрывал дебютанта Коглана, который стал главным героем в своей команде. А за пять минут до сирены, когда «Вегас» горел 2:4, Дебур заменил голкипера на пятого (команды играли в формате «четыре на четыре») полевого. Капризов мог окончательно добить соперника, но промахнулся по пустым воротам и обеспечил нервную концовку.

После замены вратаря «Вегас» приободрился и полетел вперед. Неугомонный Коглан оформил хет-трик, но в решающий момент голкипер «Уайлд» Каапо Кяхкенен собрался и не позволил перевести матч в овертайм. «Миннесота» одержала непростую победу и закрепилась в топ-3 Западного дивизиона. Капризова же признали второй звездой матча.