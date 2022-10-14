Панарин затмил Капризова: издевался над обороной «Миннесоты» и набрал четыре очка

А у Евгения Малкина — первый гол в сезоне.

Бенефис Панарина

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Голы: Крайдер — 1 (бол., Зибанежад, Панарин), 4:06 — 0:1. Фокс — 1 (Лафренье, Панарин), 16:03 — 0:2. Панарин — 1 (Лафренье, Трочек), 19:47 — 0:3. Зуккарелло — 1 (бол., Капризов, Фолиньо), 27:45 — 1:3. Хытил — 1 (Фокс, Гудроу), 36:54 — 1:4. Трочек — 1 (Панарин), 44:18 — 1:5. Болди — 1 (Миддлтон), 45:16 — 2:5. Какко — 1, 45:46 — 2:6. Болди — 2 (Дамба), 46:20 — 3:6. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 54:07 — 3:7.

Вратари: Флери — Шестеркин. Штраф: 15 — 13. Броски: 36 (15+15+6) — 35 (8+13+14).

Наши: Капризов (21.06/4/-4) — Панарин (16.39/1/+2).

14 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 612 зрителей.

Первые матчи регулярки радуют поклонников «Рейнджерс». Ньюйоркцы открыли сезон победой над «Тампой», вернув должок за вылет в прошлом плей-офф. Игорь Шестеркин переиграл Андрея Василевского. Следом парней с Бродвея ждал не менее содержательный матч с «Миннесотой». И если встреча «Рейнджерс» и «Тампы» подавалась через дуэль элитных российских вратарей, то игра с «Уайлд» — через противостояние одаренных вингеров: Артемия Панарина и Кирилла Капризова. Их карьерные пути похожи. Оба отправились в НХЛ состоявшимися игроками и с первого же сезона поставили на уши Северную Америку.

Очная встреча больших талантов всегда любопытна тем, как поведут себя лидеры, играя против друг друга. Сегодня Панарин затмил Капризова и стал главной звездой матча с «Миннесотой». Феерия коркинского самородка помогла «Рейнджерс» разгромить соперника и устроить кошмар для голкипера Марка-Андре Флери. Не каждый день трехкратный обладатель Кубка Стэнли пропускает семь шайб за матч. Артемий выходил во втором звене, но когда «Рейнджерс» разыгрывали большинство, место форварда в первой спецбригаде не обсуждалось. Почему? Спросите у Мики Зибанежада и Криса Крайдера, которые сообразили с Панариным роскошный первый гол.

Первый период сложился парадоксально для «Миннесоты». «Уайлд» в два раза перебросали соперника (15-8). Вот только пробить блистательного Игоря Шестеркина не удалось, а Флери получил еще две пробоины. Снова постарался Панарин. Сработала связка россиянина с Алексисом Лафренье. Сначала Артемий помог отличиться атакующему защитнику Адаму Фоксу, а за 13 секунд до конца периода забил сам.

А что Капризов? Кирилл ассистировал Матсу Зуккарелло, который реализовал большинство во втором периоде. Правда, камбэк «Миннесоте» сегодня не светил. Новичок «Рейнджерс» Винс Трочек положил пятую шайбу с передачи разбушевавшегося Панарина и приговорил «Уайлд». Без травмированного Виталия Кравцова у Артемия сложилась неплохая связка с Лафренье. Если нападающие продолжат так рисовать комбинации и дальше, то, вернувшись в состав, экс-форвард «Трактора» может потерять место в топ-6. Конкуренция на флангах «Рейнджерс» серьезная, а Кравцов не оправдывал авансы даже на предсезонке.

Гол и три передачи помогли Панарину выйти на 16-е место по набранным очкам в НХЛ среди россиян. Артемий обошел Сергея Самсонова (571) и Андрея Маркова (572).

Забыть как страшный сон сегодняшний матч стоит не только Флери, но и Капризову. Несмотря на голевую передачу, Кирилл завершил матч с унизительным показателем полезности «минус 4». Утешением для «Миннесоты» стал дубль 21-летнего Мэтта Болди. А концовку матча украсила драка Райана Ривза и Маркуса Фолиньо, которая ни на что не влияла.

Первая шайба Малкина

«Питтсбург» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Кросби — 1 (Гюнцель, Летанг), 1:22 — 1:0. Зукер — 1 (Хейнен, Питри), 4:12 — 2:0. Гюнцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 5:10 — 3:0. Ритчи — 1 (бол., Гостисбеер, Мозер), 36:10 — 3:1. Малкин — 1 (бол., Кросби, Летанг), 39:11 — 4:1. Ритчи — 2 (бол., Гостисбеер, Мозер), 44:46 — 4:2. Раст — 1 (Зукер, Петтерссон), 55:01 — 5:2. Капанен — 1 (Хейнен, Картер), 57:37 — 6:2.

Вратари: Джерри — Веймелка.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 53 (16+23+14) — 28 (4+14+10).

Наши: Малкин (16.13/5/+1) — -.

14 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин решил не затягивать с голами и отличился в первом же матче «Питтсбурга» с «Аризоной». Магнитогорец реализовал большинство во втором периоде. Не выключился из эпизода и добил отскочившую от вратаря шайбу. А в ассистентах у Евгения — Сидни Кросби и Крис Летанг. Летом легендарное трио чуть было не распалось, но руководство «Пенс» после утомительных переговоров сохранило в команде Малкина и Летанга.

В первой же игре Евгений намекнул: «Пингвинз», вы не ошиблись, предложив мне летом новый контракт на четыре года с общей суммой 24,4 миллиона долларов.

«Питтсбург» с запасом разобрал проблемную «Аризону». Команда Майка Салливана сделала результат в первом периоде. Тотальное доминирование «Пингвинз» привело к трем шайбам Кросби, Зукера и Гюнцела. Все, чем потом смогли ответить «Койотис», — два гола Ника Ритчи в большинстве. Главному тренеру Андре Туриньи будет о чем подумать перед следующим матчем с «Бостоном». Ни одной победы на предсезонке, разгром от «Питтсбурга» на старте регулярки — наставнику «Аризоны» надо поскорее понять, как исправить положение, чтобы не потерять рабочее место.

Результаты и статистику всех матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября можно посмотреть здесь