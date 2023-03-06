Барбашев заслуживает внимания не меньше Орлова! Русский форвард покоряет «Вегас» с первых матчей

Иван наконец-то вышел из тени Владимира Тарасенко и Павла Бучневича.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Монреаль» — 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Голы: Теодор — 7 (Блюгерс), 12:37 — 1:0. Барбашев — 11 (Айкел, Маршессо), 19:41 — 2:0. Смит — 21 (Карлссон), 27:20 — 3:0. Мэтисон — 5 (Друэн), 42:04 — 3:1. Барбашев — 12 (Амадио, Хэг), 47:44 — 4:1. Белзил — 2 (Пеццетта, Эдмундсон), 48:07 — 4:2. Арве-Пинар — 8 (Юленен, Сузуки), 48:42 — 4:3.

Вратари: Куик — Аллен (58:38).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 28 (13+4+11) — 28 (5+12+11).

Наши: Барбашев (17.35/2/+2) — Гурьянов (13.34/2/-2).

6 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18049 зрителей.

За выдающимся стартом Дмитрия Орлова в «Бостоне» и воссоединением Владимира Тарасенко с Артемием Панариным на Бродвее мы совершенно забыли отметить невероятно важный момент — Иван Барбашев просто прекрасен в «Вегасе»! Возможно, самый недооцененный россиянин НХЛ начал после переезда из Миссури покорять Неваду по принципу крещендо. В первой игре за «Голден Найтс» он отметился голевой передачей, во второй — сделал ассистентский дубль, а сегодня в домашней встрече с «Монреалем» 27-летний форвард забросил свою первую шайбу за новую команду и оформил уже голевой дуплет, принеся хозяевам третью победу подряд.

Сразу после обмена из «Сент-Луиса» главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди определил урожденного центра на левый фланг в звено к Джеку Айкелу и Джонатану Маршессо. И в моменте с первым голом Ивана в ворота «Канадиенс» ударное звено «Рыцарей» показало, насколько оно может быть эффективно и одновременно эффектно. За 20 секунд до конца первого периода хозяева выиграли вбрасывание в чужой зоне и в пять передач расчертили воистину шедевральную комбинацию, в конце которой россиянину оставалось только не промахнуться после роскошной финальной диагонали от светлоголового американского центра. Не гол, а песня!

Однако на легкой шайбе Барбашев не остановился и на 48-й минуте записал на свой счет еще один гол, который в итоге стал для сбавившего в концовке «Вегаса» победным. На этот раз он получился чуть более трудовым — после наброса Николаса Хага от синей линии и рикошета от голкипера 48-й номер в борьбе с опекуном удачно поставил грудь, от которого шайба и пересекла линию. Причем повязать его на пятачке не сумел другой не так давно обменянный россиянин Денис Гурьянов, который сегодня ушел со льда с грустным «-2» в показателе полезности.

А приправил свое мощное выступление нападающий 27-летний москвич сразу шестью силовыми приемами и запредельным количеством удачных действий в прессинге, за который его так ценили в Миссури и хвалили в самых первых матчах за «Голден Найтс».

«Мы стараемся не скидывать на него все, а конкретно зону защиты. Форчекинг довольно стандартен во многих лигах. Да, есть небольшие расхождения при игре в нейтральной зоне. Но все, для чего его выменяли, он делает на сто процентов. Он такой, каким мне его рекламировали. Каждый раз он оказывается перед воротами. У него отличная игра на форчекинге», — восхищался своим новичком Кэссиди после его дебютного матча с «Каролиной».

Конечно, Иван не чистый завершитель, который регулярно будет выдавать подобные моменты, а идеально сбалансированный нападающий для подыгрыша и другой незаметной работы. Но разве мы будем против, если он продолжит штамповать голы в каждой игре? Впрочем, с такими умными и сильными партнерами как Айкел и Маршессо от него можно ожидать чего угодно.