Заруба в Калифорнии: 13 голов, эмоции и очки Бучневича
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)
Голы: Арвидссон — 23 (Фиала, Дано), 0:27 — 1:0. Иафалло — 12 (бол., Арвидссон, Дано), 2:48 — 2:0. Кемпе — 35 (мен., Мур), 7:35 — 3:0. Саад — 18 (бол., Томас, Блэй), 8:04 — 3:1. Арвидссон — 24 (бол., Дурзи), 14:30 — 4:1. Мур — 9 (бол., Дано, Дурзи), 16:22 — 5:1. Фолк — 9 (Питлик), 23:09 — 5:2. Бучневич — 24 (Блэй, Росен), 36:05 — 5:3. Кайру — 32 (бол., Томас, Фолк), 37:35 — 5:4. Кемпе — 36 (Гавриков), 44:37 — 6:4. Капанен — 14 (Бучневич, Ледди), 48:11 — 6:5. Даути — 8 (бол., Фиала), 48:50 — 7:5. Кайру — 33 (Шенн, Крюг), 59:11 — 7:6.
Нереализованный буллит: Арвидссон (Лос-Анджелес), 31:27.
Вратари: Копли — Хофер (Биннингтон, 16:22, 58:50 — 59:11, 59:14).
Штраф: 4 — 20.
Броски: 31 (17+8+6) — 22 (11+6+5).
Наши: Гавриков (20.19/1/+2) — Бучневич (18.23/2/+3), Торопченко (9.59/0/+1).
27 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.
«Сент-Луис», еще четыре года назад выигрывавший Кубок Стэнли, в этом сезоне потерял шансы на выход в плей-офф. Команда ушла в перестройку, обменяв многолетних лидеров Тарасенко, О'Райлли и Барбашева. Ставка сделана на молодых Кайру и Томаса, важные роли в команде у Бучневича, защитников Фолка и Парайко. Остаток регулярки команда проводит в свое удовольствие и сегодня выдала праздник на пару с «Лос-Анджелесом».
В первом периоде хозяева просто уничтожили соперника, забросив аж пять шайб. Но дальше начался камбэк «Блюз», против которого «Кингз» особо не возражали. Павлу Бучневичу дали принять шайбу и бросить в непосредственной близости от ворот.
По окончании первого периода Бучневич получил 10-минутный штраф, и в соцсетях никто так и не смог понять, за что. Скорее всего, российский нападающий просто сказал что-то на эмоциях арбитрам.
Вскоре Бучневич ассистировал Капанену, который играет в его звене на левом фланге. Сам Павел после дедлайна выходит в центре и потихоньку привыкает к новой роли. Несмотря на его усилия и помощь партнеров, «Сент-Луис» так и не догнал соперника. Все-таки «Лос-Анджелесу» очки важнее.
Ничушкин — первая звезда
«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3.
Победный буллит: Ничушкин.
Вратари: Ингрэм — Георгиев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2).
Наши: — - Ничушкин (24.13/4/0).
26 марта. Темпе. Mullett Arena.
Матч в Аризоне должен был закончиться легкой победой «Колорадо», но «Койотис» в последнее время портят кровь многим. В последний раз они разгромно проиграли в начале марта «Каролине» (1:6), а затем отбирали очки у «Калгари», «Миннесоты», «Нэшвилла». Вот и чемпиону пришлось поднапрячься.
Забросив дважды в середине второго периода, гости вышли вперед. Но рано расслабились — хозяева также отметили двумя шайбами за минуту уже в третьем игровом отрезке. Валерий Ничушкин вывел «лавин» вперед, реализовав большинство, но Келлер все-таки перевел игру в овертайм. Российский нападающий «Колорадо» в итоге стал первой звездой матча, реализовав победный буллит.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Колорадо
|72
|43
|29
|92
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|74
|27
|47
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|27.03
|00:00
|
Каролина – Бостон
|3 : 4 Б
|27.03
|01:00
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|27.03
|01:00
|
Нэшвилл – Торонто
|2 : 3
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|7 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|72
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21