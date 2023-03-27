Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

Заруба в Калифорнии: 13 голов, эмоции и очки Бучневича

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)
Голы: Арвидссон — 23 (Фиала, Дано), 0:27 — 1:0. Иафалло — 12 (бол., Арвидссон, Дано), 2:48 — 2:0. Кемпе — 35 (мен., Мур), 7:35 — 3:0. Саад — 18 (бол., Томас, Блэй), 8:04 — 3:1. Арвидссон — 24 (бол., Дурзи), 14:30 — 4:1. Мур — 9 (бол., Дано, Дурзи), 16:22 — 5:1. Фолк — 9 (Питлик), 23:09 — 5:2. Бучневич — 24 (Блэй, Росен), 36:05 — 5:3. Кайру — 32 (бол., Томас, Фолк), 37:35 — 5:4. Кемпе — 36 (Гавриков), 44:37 — 6:4. Капанен — 14 (Бучневич, Ледди), 48:11 — 6:5. Даути — 8 (бол., Фиала), 48:50 — 7:5. Кайру — 33 (Шенн, Крюг), 59:11 — 7:6.
Нереализованный буллит: Арвидссон (Лос-Анджелес), 31:27.
Вратари: Копли — Хофер (Биннингтон, 16:22, 58:50 — 59:11, 59:14).
Штраф: 4 — 20.
Броски: 31 (17+8+6) — 22 (11+6+5).
Наши: Гавриков (20.19/1/+2) — Бучневич (18.23/2/+3), Торопченко (9.59/0/+1).
27 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.

«Сент-Луис», еще четыре года назад выигрывавший Кубок Стэнли, в этом сезоне потерял шансы на выход в плей-офф. Команда ушла в перестройку, обменяв многолетних лидеров Тарасенко, О'Райлли и Барбашева. Ставка сделана на молодых Кайру и Томаса, важные роли в команде у Бучневича, защитников Фолка и Парайко. Остаток регулярки команда проводит в свое удовольствие и сегодня выдала праздник на пару с «Лос-Анджелесом».

В первом периоде хозяева просто уничтожили соперника, забросив аж пять шайб. Но дальше начался камбэк «Блюз», против которого «Кингз» особо не возражали. Павлу Бучневичу дали принять шайбу и бросить в непосредственной близости от ворот.

По окончании первого периода Бучневич получил 10-минутный штраф, и в соцсетях никто так и не смог понять, за что. Скорее всего, российский нападающий просто сказал что-то на эмоциях арбитрам.

Вскоре Бучневич ассистировал Капанену, который играет в его звене на левом фланге. Сам Павел после дедлайна выходит в центре и потихоньку привыкает к новой роли. Несмотря на его усилия и помощь партнеров, «Сент-Луис» так и не догнал соперника. Все-таки «Лос-Анджелесу» очки важнее.

Ничушкин — первая звезда

«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3.
Победный буллит: Ничушкин.
Вратари: Ингрэм — Георгиев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2).
Наши: — - Ничушкин (24.13/4/0).
26 марта. Темпе. Mullett Arena.

Матч в Аризоне должен был закончиться легкой победой «Колорадо», но «Койотис» в последнее время портят кровь многим. В последний раз они разгромно проиграли в начале марта «Каролине» (1:6), а затем отбирали очки у «Калгари», «Миннесоты», «Нэшвилла». Вот и чемпиону пришлось поднапрячься.

Забросив дважды в середине второго периода, гости вышли вперед. Но рано расслабились — хозяева также отметили двумя шайбами за минуту уже в третьем игровом отрезке. Валерий Ничушкин вывел «лавин» вперед, реализовав большинство, но Келлер все-таки перевел игру в овертайм. Российский нападающий «Колорадо» в итоге стал первой звездой матча, реализовав победный буллит.

Валерий Ничушкин
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
1
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 47 25 103
2 Нью-Джерси 73 46 27 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 74 37 37 83
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 57 16 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 73 36 37 79
5 Баффало 72 35 37 76
6 Оттава 73 35 38 75
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 73 29 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 73 42 31 93
2 Колорадо 72 43 29 92
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 72 36 36 80
6 Сент-Луис 73 33 40 72
7 Аризона 74 27 47 67
8 Чикаго 73 24 49 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 73 43 30 96
3 Эдмонтон 73 41 32 91
4 Сиэтл 72 40 32 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 73 34 39 73
7 Анахайм 73 23 50 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
27.03 00:00
Каролина – Бостон
 3 : 4 Б
27.03 01:00
Чикаго – Ванкувер
 2 : 4
27.03 01:00
Нэшвилл – Торонто
 2 : 3
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 7 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 139
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 112
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 73 51
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 72 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости