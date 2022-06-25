Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:00

Команда Кучерова и Василевского не спешит в отпуск! «Тампа» ответила на гол Ничушкина и спасла серию

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров и Стивен Стэмкос празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
«Колорадо» не смог завершить серию дома.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Пятый матч
«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Рутта — 1 (Перри, Сергачев), 15:23 — 0:1. Ничушкин — 9 (Макар, Маккиннон), 25:07 — 1:1. Кучеров — 8 (бол., Стэмкос, Перри), 28:10 — 1:2. Макар — 8 (Тэйвз, Ничушкин), 42:31 — 2:2. Палат — 11 (Хедман, Сергачев), 53:38 — 2:3.
Вратари: Кемпер (59:22) — Василевский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 38 (12+14+12) — 29 (11+8+10).
Наши: Ничушкин (20.32/5/0) — Кучеров (21.23/6/+1), Сергачев (23.14/0/+1).
25 июня. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 3-2

«Мы должны выиграть этот гребаный матч прямо сейчас. Извините за такую речь. Но мы можем и должны победить. Если и есть команда, которая может спастись, то это наша команда», — сказал перед матчем форвард «Тампы» Патрик Марун и не соврал. «Лайтнинг» выжили в труднейшем матче и не позволили «Колорадо» оформить в Денвере первое чемпионство за 21 год. Теперь серия вновь переезжает во Флориду, где «Молнии» попытаются восстановить равновесие.

Команды выдали очередной сумасшедший матч. Устать от такого яркого и открытого хоккея просто невозможно. На старте встречи в действиях игроков «Колорадо» чувствовалось небольшая нервозность, но хозяева довольно быстро нащупали свой фирменный ритм. Однако лишние эмоции иногда мешали «Эвеланш» в плане дисциплины и в первом периоде команда Джареда Беднара заработала два удаления. «Тампе» численный перевес не помог. Этот компонент в финальной серии у «Лайтнинг» работает с серьезными перебоями, а за четыре игры «Молнии» забросили только одну шайбу в большинстве.

Несмотря на это, счет в равных составах открыли именно гости. Защитник Ян Рутта отметился первым голом в этом плей-офф, хотя Дарси Кемпер вполне мог справиться с броском чеха. «Колорадо» быстро получил шанс восстановить равновесие, но выход Нэйтана Маккиннона один в ноль не принес хозяевам успеха.

Впрочем, такие моменты не сильно расстраивают «Эвеланш». На счету «Лавин» девять волевых побед в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и это второй показатель в истории турнира. Когда у тебя в команде играет такой работяга, как Валерий Ничушкин, то догонять соперника гораздо проще. В начале второго периода российский форвард забросил уже девятую шайбу в этом плей-офф и в нужное время оказался на добивании после броска Кэйла Макара. Андрей Василевский в этом эпизоде сыграл не лучшим образом, да и голкиперу «Тампы» никто не помог на пятаке.

Спустя всего три минуты «Молнии» наконец-то воспользовались численным перевесом. Макар отправился в бокс штрафников к Джей Ти Комферу и оставил свою команду в формате «три на четыре». Гости не могли отказаться от такого шикарного подарка, и Никита Кучеров впервые забил в этой финальной серии. Форвард мощно зарядил со средней дистанции, и шайба от штанги залетела в ворота.

После перерыва Макар исправился за свою ошибку. Сперва в актив Ничушкина записали дубль, но на повторе видно, что автором гола, пусть и не без удачного рикошета от Эрика Чернака, стал канадский защитник. Василевскому в очередной раз не повезло с отскоком, а новоиспеченный обладатель «Норрис Трофи» отметился уже восьмым голом в текущем плей-офф. Кроме того, на его счету 21-я результативная передача и до рекорда Пола Коффи (25) осталось не так и много.

Казалось, что уже по привычному сценарию нас ждет третий матч в серии с овертаймом, но «Тампа» снова продемонстрировала бойцовский характер, которого у нее хоть отбавляй. Ондржей Палат записал на свой счет очередную победную шайбу в плей-офф (11), и это клубный рекорд. «Он как смертоносный ассасин. Никогда не знаешь, что он рядом, пока не нанесет вам серьезный ущерб. Причина, по которой Палат является тем, кем он есть, заключается в том, что он не выделяется из состава. А потом вы видите, что он лучший в «Тампе» по победным голам в плей-офф. Его никто не замечает, кроме парней в раздевалке, которые знают, насколько он ценен для нас», — говорил недавно главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

В концовке встречи «Колорадо» включил мощный прессинг, но удаление за нарушение численного состава испортило команде планы. Андрей Василевский, ставший третьей звездой матча, сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Следующий матч может стать важнейшим в плане психологии. Если «Тампа» победит на домашнем льду, то ментальный перевес полностью окажется на стороне «Лайтнинг». Им не привыкать вопреки всему восставать из пепла. Нам же остается продолжать наслаждаться этой невероятной серией, которая уже стала одной из самых зрелищных за последние годы.

Андрей Василевский (хоккей)
Валерий Ничушкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
9
Читайте также
Пять лучших безалкогольных напитков в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Необычный ритуал Василевского перед матчем: российский голкипер посмотрел партнерам прямо в глаза
Сергачев установил личный рекорд по голевым передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли
Андрей Василевский одержал 30-ю победу на выезде в плей-офф НХЛ
«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли
Палат забросил 12-ю победную шайбу в Кубке Стэнли. Он уступает лишь Павелски и Малкину среди действующих игроков
Защитник «Колорадо» Макар вышел на второе место по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский не может выручать вечно. Почему «Тампа» проигрывает финал «Колорадо»?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
25.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 19 29
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 19 12
Ондржей Палат

Ондржей Палат

Тампа-Бэй

 22 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости