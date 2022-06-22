Игрок без недостатков. Как «Колорадо» получил лучшего защитника НХЛ?

История защитника «Эвеланш» Кэйла Макара.

Пять лет назад госпожа удача довольно жестоко опрокинула Джо Сакика. В 2017-м его «Колорадо» с новым тренером финишировал последним в регулярном чемпионате, выиграв всего 22 матча за сезон, и установил антирекорд клуба по набранным очкам. Казалось бы, куда уж хуже? Однако еще одно фиаско ждало «Лавин» на драфт-лотерее.

Разумеется, в качестве сладкой пилюли, призванной скрасить провальный год, боссу «Эвеланш» от лиги прилагались самые высокие шансы на право первого выбора предстоящего драфта. Но бездушный лототрон Гэри Беттмэна наплевал на все мучения «Лавин» и выплюнул денверский шарик лишь четвертым, отдав первый пик «Нью-Джерси».

Если верить инсайдерам, Сакик, выйдя с церемонии, на которой лига объявила очередность драфта, сгоряча назвал день лотереи худшим в своей жизни. Правда, уже через пару недель Джо дал заднюю и в интервью The Score достаточно спокойно прокомментировал злую выходку пластмассовой машины: «Не думаю, что это неудача. Когда ты получаешь четвертую позицию, ты можешь выбрать отличного игрока. У нас было 18 процентов на получение первого пика, но мы также знали, что у нас есть шанс оказаться ниже. Так и получилось».

Колледж вместо профессиональной карьеры

Драфт 2017-го изначально считался довольно скудным на большие имена. Хотя качественных парней в итоговых списках как всегда хватало — достаточно вспомнить, что именно пять лет назад на драфт вышли такие парни, как Миро Хейсканен, Элиас Петтерссон, Мартин Нечас и Джейсон Робертсон. Только исключительного таланта североамериканские скауты в упор не видели. Если в предыдущие годы уже за сезон до старта ярмарки талантов прослеживался четкий фаворит, то в 2017-м все до последнего разрывались между швейцарцем Нико Хиширом и канадцем Ноланом Патриком, которые по потенциалу не тянули на первый номер. Вряд ли вы ошибетесь, если назовете итоговый топ-15 худшим с 2012 года, когда в лигу зашли Наиль Якупов, Райан Мюррей, Алекс Гальченюк и Михаил Григоренко.

Получи Сакик заветный пик, и он так же ломал бы голову, выбирая между двумя парнями из CHL. Не смутило бы его даже то, что на тот момент в системе «Колорадо» отсутствовали топовые защитники: какие бы позиции в команде ни проседали, имея первый номер, энхаэловские менеджеры по-детски следуют принципу «бери самую яркую игрушку».

Суровая реальность же заставила весь фронт-офис искать план Б и устраивать мозговой штурм перед тем, как потратить четвертый пик. И, глядя на то, как сложились карьеры Хишира и Патрика, босс «Колорадо» должен лишний раз перекреститься и поблагодарить бывшего директора по скаутингу Алана Хеппла за выбор Кэйла Макара. Пока развитие первого тормозят постоянные травмы, второй борется с постоянной мигренью и методично двигается в сторону столика с Патриком Штефаном, Александром Дэйглом и Якуповым.

Решение взять шустрого краснощекого канадца с украинскими корнями болельщики встретили довольно холодно. После того как «Эвеланш» несколько лет упорно драфтовали в первых раундах нападающих, для строительства команды-претендента Джареду Беднару позарез нужны были защитники. И желательно такие, которые могли бы давать необходимый объем катания и активно участвовать в организации атаки. Однако Макар, ворвавшийся в рейтинговые топ-10 лишь перед драфтом, был не самым очевидным вариантом.

Например, добрая часть аналитиков не считала парня из Калгари лучшим защитником драфта, ставя выше него корявого финна из «Калгари» Юусо Вялимяки. Кто-то и вовсе оценивал его ниже бедняги Кэла Фута, ныне редко поднимающегося выше третьей пары «Тампы». Причина до жути банальна: многим не нравилось, что задолго до драфта Макар решил получать хоккейное образование в американской NCAA и, дабы не получить статус профессионала, перед заездом в студенческий кампус два года провел в местечковой юниорской лиге Альберты. Не особо понимал, почему «Лавины» задрафтовали Макара, даже Нэйтан Маккиннон.

Справедливости ради были и те, кто видел его в первой тройке. Если верить легенде «Филадельфии» Бобби Кларку, скауты «Флайерз» мечтали забрать талантливого пакмувера под вторым номером, но бывший генменеджер «Летчиков» Рон Хекстолл наплевал на их мнение и задрафтовал на свою голову вечно больного Патрика.

Но Кэйлу было по барабану на мнение со стороны. В AJHL он настрелял больше сотни очков за два сезона и сделал упор на развитие через тренировки, а не на игры, как это делают в трехголовой CHL. «Я считаю, что колледж — правильный путь для меня с точки зрения развития. Я уверен в этом. Путь развития, который предлагает AJHL, очень похож на NCAA, где вы играете меньше игр, но имеете больше времени для работы вне льда», — объяснял защитник незадолго до драфта.

Забил в первом же матче в НХЛ

Макар незадолго до драфта выбрал Университет Массачусетса, чья хоккейная команда до его приезда три года подряд безнадежно занимала последнее, 12-е место в Восточной группе. И то, что она начала подниматься с колен аккурат тогда, когда в ней появился праворукий малыш с идеальным катанием, не совпадение.

«Больше всего в глаза бросаются его руки и то, как хорошо он может контролировать шайбу на такой скорости. Он всегда катается с поднятой головой, что так важно в современном хоккее. Он не просто умеет здорово разгоняться по прямой, но еще и исключительно умеет маневрировать даже в ограниченном пространстве», — восхищался Джон Уильямс из Центрального скаутского агентства НХЛ.

В небольшом студенческом городке Амхерст канадца ждали первая пара, место в спецбригаде, человек-магнит Марио Ферраро в партнерах и куча игрового времени. А еще Грег Карвел — бывший тренер «Оттавы» и человек, которого называют первым энхаэловским проводником Эрика Карлссона. По словам лидера «Эвеланш», в первые месяцы на тренировках американский коуч буквально водил его за руку по синей линии, как когда-то делал это со шведским полузащитником.

Макару хватило ровно двух сезонов, чтобы стать лучшим игроком NCAA и забрать трофей Хоби Бейкера, а напоследок дотащить скромный Массачусетс до финала Frozen Four, где «Минитмены» без шансов уступили Университету Миннесоты-Дулут. При этом он мог уехать в «Колорадо» сразу после дебютного сезона в студенческом хоккее, но в итоге предпочел лишний сезон спокойно поработать над катанием.

В «Эвеланш» форсировать развитие лучшего защитника системы не стали. В 2019-м Сакик спокойно дал доиграть ему серебряный плей-офф, а после подписал с ним трехлетний контракт новичка и привез его Беднару незадолго до старта первого раунда Кубка Стэнли.

Как Макар дебютировал за «Лавин»? Заменил в первой паре травмированного Сэма Жирара и в первом же матче выбил с петель дверь в НХЛ, забросив победную шайбу в ворота родного «Калгари». И уже с этого момента мало у кого возникал вопрос, почему «Эвс» в 2017-м выбрали именно его.

«Он невероятен. Вы сами видите, насколько он динамичен. Это полноценный универсальный хоккеист. В защите он играет очень жестко, надежно и ответственно. Он гордится тем, что делает. Все видят, на что он способен с шайбой, но и без нее он играет очень здорово в своей зоне», — не уставал раздавать комплименты Сакик своему проспекту по ходу его первой полноценной регулярки.

Хорош не только в атаке

В наших головах, словно гуки на деревьях, засели стереотипы, будто любой защитник, набирающий больше 50 очков за сезон, приносит пользу исключительно в атаке и бесполезен при выполнении своих прямых обязанностей. Однако, говоря об универсализме Макара, Сакик нисколько не лукавит. Достаточно вспомнить, что в минувшей регулярке по количеству заблокированных бросков среди игроков «Колорадо» Кэйл уступил лишь Эрику Джонсону (110 против 136).

По количеству ключевых перехватов он и вовсе первый. И, учитывая, как активно он работает клюшкой при игре без шайбы, это никого не должно удивлять. Помогает возвращать контроль своей команде и то, что во время отката спиной к своим воротам он крайне редко выбрасывается на нападающего соперника — Макар практически всегда держит оппонента на безопасном расстоянии и редко позволяет обыгрывать себя один в один. Не получилось даже у Коннора Макдэвида, которого лучший защитник «Эвеланш» периодически «персоналил» в серии с «Эдмонтоном».

Свежая нарезка из текущего плей-офф наглядно показывает, как продуктивно канадец действует в отборе. Что сразу бросается в глаза: в подавляющем большинстве случаев он старается играть прежде всего в клюшку соперника, не злоупотребляя игрой в тело и поиском физического контакта. Безусловно, он умеет грамотно подкатываться вплотную и оказывать силовое воздействие. Но в корпус крепыш из Калгари идет, либо когда соперник статичен, либо когда он только готовится принять и обработать шайбу.

Кто-то скажет, что Макар частенько обрезается и оголяет фланг при глубоких подключениях в чужую зону, и будет прав. Но, во-первых, при его стиле игры такие ошибки неизбежны. А во-вторых, большинство косяков он исправляет за счет своей ртутности и катания, которое позволяет ему довольно быстро сыграть на возврате и улететь в свою зону. Скорость также дает ему возможность идти в активный форчекинг, при котором очень редко используют защитников, и не бояться, что в случае эксцесса он не успеет отработать назад.

Не так давно Джонатан Юбердо назвал Макара Макдэвидом обороны, и в целом это удачное сравнение. По крайней мере, катание у защитника «Колорадо» и Коннора находится на сопоставимом уровне. Именно оно и делает новоиспеченного обладателя «Норриса» особенным хоккеистом. На протяжении двух последних сезонов не покидает ощущение — ни один защитник НХЛ не двигается так, как он. Более того, лишь несколько элитных нападающих типа Мэтта Барзала могут похвастаться схожей биомеханикой.

Никто в лиге не организует переход из обороны в атаку так круто, как это делает Макар. Посмотрите, как спокойно он играет под давлением, как играючи просто сбрасывает форчекеров с хвоста, как здорово играет на ложных и обманных движениях. Причем все это он, как и полагается, делает с поднятой головой, не опуская взгляд на шайбу. «Для того чтобы иметь возможность выходить из зоны так, как он, нужно ведь не только катание, верно? Он здорово умеет обманывать и читать прессинг соперника. Многое из этого получается само собой, но без чтения никуда», — отмечал Беднар в интервью The Athletic.

Биомеханика Макара — это нечто большее, чем простая беготня туда-обратно по прямой. Носиться по рельсам по принципу «север — юг», как голодная собака за мясом, могут сотни хоккеистов, а вот маневрировать на той же болидной скорости в формате «восток — запад» способны немногие. Без плавной работы на ребрах и идеальных «корабликов» (движении на внутренних ребрах с полностью развернутыми коньками) он не смог бы доминировать с шайбой на крюке.

Причем во время контроля Макар работает не только ногами, но и головой. Тот же Беднар несколько раз акцентировал внимание на том, что его голова и плечи могут смотреть в одну сторону, а ноги — двигаться совершенно в противоположную. Наглядный пример того, как должен работать хоккейный IQ.

А знаете, что главное? В свои 23 года розовощекий гений и близко не уперся в свой потолок. Поздравляем, мистер Сакик! Вы проиграли лотерею, но угнали абсолютно лучшего игрока драфта-2017. И лучшего защитника нынешнего сезона. А если «Колорадо» выиграет кубок, то именно Макар, скорее всего, станет самым ценным игроком плей-офф.