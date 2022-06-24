Василевский не может выручать вечно. Почему «Тампа» проигрывает финал «Колорадо»?
Перед финалом Кубка Стэнли шансы «Тампы» и «Колорадо» оценивались равнозначно. За «Лайтнинг» говорили опыт прошлых лет, магия супервратаря Андрея Василевского и возвращение Брэйдена Пойнта. За «Эвеланш» — большее время на восстановление и вариативное нападение, нацеленное на созидание. После четырех матчей действующий чемпион оказался в шаге от пропасти, а «Лавины» как никогда близки к возвращению Кубка Стэнли в Денвер впервые с 2001 года. Почему же «Тампа» отпустила «Колорадо» и отдаляется от трипла?
Кемпер не проваливается
Вратарь — единственная позиция, за которую тренер «Болтс» Джон Купер не переживал перед стартом финала. Андрей Василевский и Дарси Кемпер — голкиперы из разных вселенных. Канадец может только позавидовать гениальности коллеги из «Лайтнинг». Техника, катание, растяжка — по всем компонентам уфимский самородок превосходит Кемпера. Нестабильность вратаря «Эвеланш» относили к немногим причинам, из-за которых финал пойдет не по плану Джареда Беднара. Пока опасения, как и позитивные прогнозы для «Лайтнинг», не подтверждаются.
Кемпер не творит чудес в каждом матче. Не крадет игры у «Тампы» и не заставляет компанию Никиты Кучерова хвататься за головы. Голкипер действует надежно, не чудит и не допускает грубых ляпов. Откровенно провалился Дарси только в матче номер три, пропустив неприлично много. В остальных играх Кемпер не опускался ниже определенного уровня, который позволяет «Колорадо» нагнетать обстановку и властвовать в финале даже без космических сейвов вратаря.
«Эвеланш» лучше готовы физически
Объективно сравнить физическую готовность команд в решающей серии сезона сложно. Финал — время, когда каждый игрок отдает максимум. Верхний энергетический предел становится абстрактным понятием. Но для меня показателен овертайм четвертого матча, когда «Колорадо» терзал «Тампу», как сорвавшаяся с цепи овчарка. «Эвеланш» смотрелись свежее и мобильнее. Это касается не отдельных исполнителей, а каждого звена. Словно перед овертаймом хоккеистов забыли предупредить, что он играется в формате «пять на пять», а не «три на три».
«Эвеланш» взяли пять из шести овертаймов в плей-офф. Все дополнительные периоды (даже единственный проигранный «Сент-Луису») проходят с бросковым преимуществом «Лавин». «Колорадо» рискует, летит вперед, не собираясь отсиживаться в обороне. И забивает! Силы на овертайм остаются. А «Тампа», кажется, сдувается в течение матча. «Лайтнинг» не рассыпаются, стараются держать оборону, где надо — тащит Василевский. Но «Колорадо» словно ставит скорость на 1,5 — и действующий чемпион теряется и не успевает за резвыми парнями Беднара. Сил хватает только на прямолинейные атаки и выбросы из зоны.
Плохая форма Пойнта
«Тампа» осталась в плей-офф без лучшего снайпера прошлого Кубка Стэнли Брэйдена Пойнта. Форвард получил травму в первом раунде, и «Лайтнинг» пришлось разлучать с мечтой Остона Мэттьюса в седьмом матче без важного нападающего. Без Пойнта «Болтс» прошли «Флориду» и «Рейнджерс». Что только подтверждало гибкость и вариативность «Тампы». Брэйден поправился только к первому матчу финала, но против «Колорадо» оставался блеклой тенью привычного себя, а после второго матча перестал проходить в состав. Одна передача и один бросок за две игры — явно не тот результат, на который рассчитывал Купер.
Личный xG Пойнта (0,11) — четвертый с конца среди игроков «Тампы». Хуже него только защитник Зак Богосян, Райли Нэш и Пьер-Эдуард Белльмар. Для сравнения: у Кучерова — 0,89, а у Энтони Чирелли — 0,91. Низкий показатель Corsi For (27) подтверждает малую пользу от Пойнта в атаке. Брэйден — не системообразующий форвард «Тампы». По влиянию на атаку он уступает Кучерову и Стэмкосу. Но в прошлом плей-офф именно Пойнт забивал (или организовывал) важные голы — сейчас безудержной прыти техничного канадца «Лайтнинг» сильно не хватает.
«Колорадо» лучше в неравных составах
Большинство «Эвеланш» — лучшее в текущем плей-офф. Каждое третье удаление «Лавины» конвертируют в гол. Против «Тампы» показатель вырос на 12 процентов. У «Колорадо» кошмарные для штаба Купера 46,2 процента реализации. Шесть из 13 штрафов «Лайтнинг» обернулись голами в ворота Василевского. «Тампа» использует скромные 7,1 процента попыток в большинстве. Забросила только одну шайбу без участия Кучерова. Контраст приличный. «Колорадо» идеально изучил схемы соперника и читает задумки хитрого Кучерова. Джону Куперу будет о чем задуматься после серии, как бы для «Болтс» ни завершился финал.
Большинство и меньшинство — это динамика и мобильность. Без скорости, стоя на прямых ногах, растащить оборону или компактно выдавливать соперников с шайбой к бортам не выйдет. Разница неравных составов коррелируется с лучшей физической формой «Лавин». «Колорадо» на полтакта быстрее «Лайтнинг». Быстрее на перехватах, на раскатах, на подборах. Из таких мелочей и складывается преимущество в серии.
«Колорадо» эффективнее в реализации
В топ-5 бомбардиров финала только один игрок «Тампы» — защитник Виктор Хедман. В топ-10 еще два — добавились Чирелли и Ондржей Палат. Статистика подтверждает банальный, но важный вывод: «Колорадо» эффективнее использует созданные моменты. Ненамного, но эффективнее. Об этом говорят и цифры ожидаемых и забитых голов. Если вы посмотрите карту бросков третьего матча, который завершился разгромом «Эвеланш», доминирования «Тампы» вы не увидите. «Лайтнинг» сгенерировали больше моментов, но не настолько, чтобы выигрывать 6:2. Помогла, опять-таки, реализация. И конечно, эпизодические провалы в обороне и расслабленность Кемпера.
Реализация — это больше следствие, чем причина. Никто ведь не удивится, если «Лайтнинг» в пятом матче отгрузят пять-шесть шайб. И Кемпер из стойко держащегося на первом свидании парня, который боится ляпнуть девушке чепуху, превратится в шумного озорника и балагура. Кажется, что «Колорадо» показало свой максимум за четыре матча. Не на дистанции, а в каждой отдельной игре. Мы понимаем, на что способны «Лавины». «Тампа» раскрутила маховик только в третьем матче. Да, первый и четвертый завершились в овертаймах, но показательно, как «Эвеланш» доминировали, когда игра шла до гола, до ошибки и использованного момента. А действия «Тампы» сводились к подвигам Василевского, который не способен выручать вечно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|3 - 1
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|25.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|18
|27
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|18
|12
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|18
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72