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Сегодня, 14:00

Василевский не может выручать вечно. Почему «Тампа» проигрывает финал «Колорадо»?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
Брэйден Пойнт в матче с «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Пятый матч серии может оказаться последним.

Перед финалом Кубка Стэнли шансы «Тампы» и «Колорадо» оценивались равнозначно. За «Лайтнинг» говорили опыт прошлых лет, магия супервратаря Андрея Василевского и возвращение Брэйдена Пойнта. За «Эвеланш» — большее время на восстановление и вариативное нападение, нацеленное на созидание. После четырех матчей действующий чемпион оказался в шаге от пропасти, а «Лавины» как никогда близки к возвращению Кубка Стэнли в Денвер впервые с 2001 года. Почему же «Тампа» отпустила «Колорадо» и отдаляется от трипла?

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Кемпер не проваливается

Вратарь — единственная позиция, за которую тренер «Болтс» Джон Купер не переживал перед стартом финала. Андрей Василевский и Дарси Кемпер — голкиперы из разных вселенных. Канадец может только позавидовать гениальности коллеги из «Лайтнинг». Техника, катание, растяжка — по всем компонентам уфимский самородок превосходит Кемпера. Нестабильность вратаря «Эвеланш» относили к немногим причинам, из-за которых финал пойдет не по плану Джареда Беднара. Пока опасения, как и позитивные прогнозы для «Лайтнинг», не подтверждаются.

Кемпер не творит чудес в каждом матче. Не крадет игры у «Тампы» и не заставляет компанию Никиты Кучерова хвататься за головы. Голкипер действует надежно, не чудит и не допускает грубых ляпов. Откровенно провалился Дарси только в матче номер три, пропустив неприлично много. В остальных играх Кемпер не опускался ниже определенного уровня, который позволяет «Колорадо» нагнетать обстановку и властвовать в финале даже без космических сейвов вратаря.

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«Эвеланш» лучше готовы физически

Объективно сравнить физическую готовность команд в решающей серии сезона сложно. Финал — время, когда каждый игрок отдает максимум. Верхний энергетический предел становится абстрактным понятием. Но для меня показателен овертайм четвертого матча, когда «Колорадо» терзал «Тампу», как сорвавшаяся с цепи овчарка. «Эвеланш» смотрелись свежее и мобильнее. Это касается не отдельных исполнителей, а каждого звена. Словно перед овертаймом хоккеистов забыли предупредить, что он играется в формате «пять на пять», а не «три на три».

«Эвеланш» взяли пять из шести овертаймов в плей-офф. Все дополнительные периоды (даже единственный проигранный «Сент-Луису») проходят с бросковым преимуществом «Лавин». «Колорадо» рискует, летит вперед, не собираясь отсиживаться в обороне. И забивает! Силы на овертайм остаются. А «Тампа», кажется, сдувается в течение матча. «Лайтнинг» не рассыпаются, стараются держать оборону, где надо — тащит Василевский. Но «Колорадо» словно ставит скорость на 1,5 — и действующий чемпион теряется и не успевает за резвыми парнями Беднара. Сил хватает только на прямолинейные атаки и выбросы из зоны.

Плохая форма Пойнта

Брэйден Пойнт в матче с "Колорадо". Фото USA Today Sports
Брэйден Пойнт в матче с «Колорадо».
Фото USA Today Sports

«Тампа» осталась в плей-офф без лучшего снайпера прошлого Кубка Стэнли Брэйдена Пойнта. Форвард получил травму в первом раунде, и «Лайтнинг» пришлось разлучать с мечтой Остона Мэттьюса в седьмом матче без важного нападающего. Без Пойнта «Болтс» прошли «Флориду» и «Рейнджерс». Что только подтверждало гибкость и вариативность «Тампы». Брэйден поправился только к первому матчу финала, но против «Колорадо» оставался блеклой тенью привычного себя, а после второго матча перестал проходить в состав. Одна передача и один бросок за две игры — явно не тот результат, на который рассчитывал Купер.

Фото USA Today Sports

Личный xG Пойнта (0,11) — четвертый с конца среди игроков «Тампы». Хуже него только защитник Зак Богосян, Райли Нэш и Пьер-Эдуард Белльмар. Для сравнения: у Кучерова — 0,89, а у Энтони Чирелли — 0,91. Низкий показатель Corsi For (27) подтверждает малую пользу от Пойнта в атаке. Брэйден — не системообразующий форвард «Тампы». По влиянию на атаку он уступает Кучерову и Стэмкосу. Но в прошлом плей-офф именно Пойнт забивал (или организовывал) важные голы — сейчас безудержной прыти техничного канадца «Лайтнинг» сильно не хватает.

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«Колорадо» лучше в неравных составах

Большинство «Эвеланш» — лучшее в текущем плей-офф. Каждое третье удаление «Лавины» конвертируют в гол. Против «Тампы» показатель вырос на 12 процентов. У «Колорадо» кошмарные для штаба Купера 46,2 процента реализации. Шесть из 13 штрафов «Лайтнинг» обернулись голами в ворота Василевского. «Тампа» использует скромные 7,1 процента попыток в большинстве. Забросила только одну шайбу без участия Кучерова. Контраст приличный. «Колорадо» идеально изучил схемы соперника и читает задумки хитрого Кучерова. Джону Куперу будет о чем задуматься после серии, как бы для «Болтс» ни завершился финал.

Большинство и меньшинство — это динамика и мобильность. Без скорости, стоя на прямых ногах, растащить оборону или компактно выдавливать соперников с шайбой к бортам не выйдет. Разница неравных составов коррелируется с лучшей физической формой «Лавин». «Колорадо» на полтакта быстрее «Лайтнинг». Быстрее на перехватах, на раскатах, на подборах. Из таких мелочей и складывается преимущество в серии.

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«Колорадо» эффективнее в реализации

В топ-5 бомбардиров финала только один игрок «Тампы» — защитник Виктор Хедман. В топ-10 еще два — добавились Чирелли и Ондржей Палат. Статистика подтверждает банальный, но важный вывод: «Колорадо» эффективнее использует созданные моменты. Ненамного, но эффективнее. Об этом говорят и цифры ожидаемых и забитых голов. Если вы посмотрите карту бросков третьего матча, который завершился разгромом «Эвеланш», доминирования «Тампы» вы не увидите. «Лайтнинг» сгенерировали больше моментов, но не настолько, чтобы выигрывать 6:2. Помогла, опять-таки, реализация. И конечно, эпизодические провалы в обороне и расслабленность Кемпера.

Реализация — это больше следствие, чем причина. Никто ведь не удивится, если «Лайтнинг» в пятом матче отгрузят пять-шесть шайб. И Кемпер из стойко держащегося на первом свидании парня, который боится ляпнуть девушке чепуху, превратится в шумного озорника и балагура. Кажется, что «Колорадо» показало свой максимум за четыре матча. Не на дистанции, а в каждой отдельной игре. Мы понимаем, на что способны «Лавины». «Тампа» раскрутила маховик только в третьем матче. Да, первый и четвертый завершились в овертаймах, но показательно, как «Эвеланш» доминировали, когда игра шла до гола, до ошибки и использованного момента. А действия «Тампы» сводились к подвигам Василевского, который не способен выручать вечно.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Андрей Василевский (хоккей)
Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
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3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
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1 - 2
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5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
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5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
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2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
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3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
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4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
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7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
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Миннесота - Сент-Луис
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0 - 4
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5 - 2
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
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