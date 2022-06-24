Василевский не может выручать вечно. Почему «Тампа» проигрывает финал «Колорадо»?

Пятый матч серии может оказаться последним.

Перед финалом Кубка Стэнли шансы «Тампы» и «Колорадо» оценивались равнозначно. За «Лайтнинг» говорили опыт прошлых лет, магия супервратаря Андрея Василевского и возвращение Брэйдена Пойнта. За «Эвеланш» — большее время на восстановление и вариативное нападение, нацеленное на созидание. После четырех матчей действующий чемпион оказался в шаге от пропасти, а «Лавины» как никогда близки к возвращению Кубка Стэнли в Денвер впервые с 2001 года. Почему же «Тампа» отпустила «Колорадо» и отдаляется от трипла?

Кемпер не проваливается

Вратарь — единственная позиция, за которую тренер «Болтс» Джон Купер не переживал перед стартом финала. Андрей Василевский и Дарси Кемпер — голкиперы из разных вселенных. Канадец может только позавидовать гениальности коллеги из «Лайтнинг». Техника, катание, растяжка — по всем компонентам уфимский самородок превосходит Кемпера. Нестабильность вратаря «Эвеланш» относили к немногим причинам, из-за которых финал пойдет не по плану Джареда Беднара. Пока опасения, как и позитивные прогнозы для «Лайтнинг», не подтверждаются.

Кемпер не творит чудес в каждом матче. Не крадет игры у «Тампы» и не заставляет компанию Никиты Кучерова хвататься за головы. Голкипер действует надежно, не чудит и не допускает грубых ляпов. Откровенно провалился Дарси только в матче номер три, пропустив неприлично много. В остальных играх Кемпер не опускался ниже определенного уровня, который позволяет «Колорадо» нагнетать обстановку и властвовать в финале даже без космических сейвов вратаря.

«Эвеланш» лучше готовы физически

Объективно сравнить физическую готовность команд в решающей серии сезона сложно. Финал — время, когда каждый игрок отдает максимум. Верхний энергетический предел становится абстрактным понятием. Но для меня показателен овертайм четвертого матча, когда «Колорадо» терзал «Тампу», как сорвавшаяся с цепи овчарка. «Эвеланш» смотрелись свежее и мобильнее. Это касается не отдельных исполнителей, а каждого звена. Словно перед овертаймом хоккеистов забыли предупредить, что он играется в формате «пять на пять», а не «три на три».

«Эвеланш» взяли пять из шести овертаймов в плей-офф. Все дополнительные периоды (даже единственный проигранный «Сент-Луису») проходят с бросковым преимуществом «Лавин». «Колорадо» рискует, летит вперед, не собираясь отсиживаться в обороне. И забивает! Силы на овертайм остаются. А «Тампа», кажется, сдувается в течение матча. «Лайтнинг» не рассыпаются, стараются держать оборону, где надо — тащит Василевский. Но «Колорадо» словно ставит скорость на 1,5 — и действующий чемпион теряется и не успевает за резвыми парнями Беднара. Сил хватает только на прямолинейные атаки и выбросы из зоны.

Плохая форма Пойнта

Брэйден Пойнт в матче с «Колорадо». Фото USA Today Sports

«Тампа» осталась в плей-офф без лучшего снайпера прошлого Кубка Стэнли Брэйдена Пойнта. Форвард получил травму в первом раунде, и «Лайтнинг» пришлось разлучать с мечтой Остона Мэттьюса в седьмом матче без важного нападающего. Без Пойнта «Болтс» прошли «Флориду» и «Рейнджерс». Что только подтверждало гибкость и вариативность «Тампы». Брэйден поправился только к первому матчу финала, но против «Колорадо» оставался блеклой тенью привычного себя, а после второго матча перестал проходить в состав. Одна передача и один бросок за две игры — явно не тот результат, на который рассчитывал Купер.

Фото USA Today Sports

Личный xG Пойнта (0,11) — четвертый с конца среди игроков «Тампы». Хуже него только защитник Зак Богосян, Райли Нэш и Пьер-Эдуард Белльмар. Для сравнения: у Кучерова — 0,89, а у Энтони Чирелли — 0,91. Низкий показатель Corsi For (27) подтверждает малую пользу от Пойнта в атаке. Брэйден — не системообразующий форвард «Тампы». По влиянию на атаку он уступает Кучерову и Стэмкосу. Но в прошлом плей-офф именно Пойнт забивал (или организовывал) важные голы — сейчас безудержной прыти техничного канадца «Лайтнинг» сильно не хватает.

«Колорадо» лучше в неравных составах

Большинство «Эвеланш» — лучшее в текущем плей-офф. Каждое третье удаление «Лавины» конвертируют в гол. Против «Тампы» показатель вырос на 12 процентов. У «Колорадо» кошмарные для штаба Купера 46,2 процента реализации. Шесть из 13 штрафов «Лайтнинг» обернулись голами в ворота Василевского. «Тампа» использует скромные 7,1 процента попыток в большинстве. Забросила только одну шайбу без участия Кучерова. Контраст приличный. «Колорадо» идеально изучил схемы соперника и читает задумки хитрого Кучерова. Джону Куперу будет о чем задуматься после серии, как бы для «Болтс» ни завершился финал.

Большинство и меньшинство — это динамика и мобильность. Без скорости, стоя на прямых ногах, растащить оборону или компактно выдавливать соперников с шайбой к бортам не выйдет. Разница неравных составов коррелируется с лучшей физической формой «Лавин». «Колорадо» на полтакта быстрее «Лайтнинг». Быстрее на перехватах, на раскатах, на подборах. Из таких мелочей и складывается преимущество в серии.

«Колорадо» эффективнее в реализации

В топ-5 бомбардиров финала только один игрок «Тампы» — защитник Виктор Хедман. В топ-10 еще два — добавились Чирелли и Ондржей Палат. Статистика подтверждает банальный, но важный вывод: «Колорадо» эффективнее использует созданные моменты. Ненамного, но эффективнее. Об этом говорят и цифры ожидаемых и забитых голов. Если вы посмотрите карту бросков третьего матча, который завершился разгромом «Эвеланш», доминирования «Тампы» вы не увидите. «Лайтнинг» сгенерировали больше моментов, но не настолько, чтобы выигрывать 6:2. Помогла, опять-таки, реализация. И конечно, эпизодические провалы в обороне и расслабленность Кемпера.

Реализация — это больше следствие, чем причина. Никто ведь не удивится, если «Лайтнинг» в пятом матче отгрузят пять-шесть шайб. И Кемпер из стойко держащегося на первом свидании парня, который боится ляпнуть девушке чепуху, превратится в шумного озорника и балагура. Кажется, что «Колорадо» показало свой максимум за четыре матча. Не на дистанции, а в каждой отдельной игре. Мы понимаем, на что способны «Лавины». «Тампа» раскрутила маховик только в третьем матче. Да, первый и четвертый завершились в овертаймах, но показательно, как «Эвеланш» доминировали, когда игра шла до гола, до ошибки и использованного момента. А действия «Тампы» сводились к подвигам Василевского, который не способен выручать вечно.