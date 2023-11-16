До этого Валерий забивал только «Сиэтлу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)

Голы: Жирар — 1 (Джонсон, Татар), 6:40 — 1:0. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Макар), 12:40 — 2:0. С. Кэррик — 4 (Гудас, Макгинн), 19:27 — 2:1. Олофссон — 2 (О`Коннор, Кивиранта), 34:33 — 3:1. Колтон — 5 (О`Коннор, Вуд), 43:53 — 4:1. Ничушкин — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 45:51 — 5:1. Джонс — 1 (Хенрик, Сильферберг), 49:41 — 5:2. Кивиранта — 1 (Жирар, Георгиев), 53:13 — 6:2. Кольяно — 1 (Кивиранта, Джонсон), 53:34 — 7:2. Тэйвз — 2 (Макар, Маккиннон), 55:18 — 8:2.

Вратари: Георгиев — Достал.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (17+11+10) — 17 (3+9+5).

Наши: Ничушкин (21.46/5/+2) — Любушкин (21.52/0/-3), Минтюков (18.26/0/-2).

Денвер. Ball Arena.

До матча с «Анахаймом» на счету Валерия Ничушкина было всего три гола в 14 матчах. Причем все три шайбы были заброшены в матчах против «Сиэтла» — ровно по голу на каждую игру с «Кракенами». Сложно было представить, что игра против «Анахайма», приятно удивившего всех на старте сезона, закончится разгромом «Дакс». Но «Колорадо» с самого начала матча предстал машиной, которую было просто невозможно остановить.

В первой же смене обострил игру Кэйл Макар, но отличиться не удалось. А вот ближе к середине периода оказавшийся на пятаке Самуэль Жирар протолкнул шайбу в ворота. «Утки» могли сравнять счет, но Лео Карлссон попал в штангу. А вот Ничушкин свой момент реализовал. Именно российский нападающий привез шайбу в чужую зону, а в продолжение позиционной атаки удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку под наброс Тэйвза.

Валерий Ничушкин забил два гола в ворота «Анахайма». Фото USA Today Sports

Ничушкин мог оформить дубль еще в начале второго периода, но не попал в створ после аккуратной передачи Маккиннона. Нападающие нижних звеньев Олофссон и Колтон увеличили преимущество «Колорадо», а после них настало время Валерия. Ничушкина снова оставили одного на пятаке, и он во второй раз за матч показал мастер-класс по тому, как надо подставлять клюшку, чтобы шайба влетела в ворота.

Главная ударная сила «Анахайма» в лице Терри, Мактавиша, Ватрано, Строума, Киллорна сегодня не смогла создать проблем обороне «Эвеланш». Гости отыграли одну шайбу усилиями форварда четвертой тройки Джонса, но лучше бы они этого не делали. «Колорадо» снова полетел в атаку и просто смял соперника. Кивиранта и Кольяно отличились с промежутком в 21 секунду, а еще меньше чем через две минуты забил Тэйвз.

Российские защитники «Анахайма» наверняка захотят забыть этот матч: Павел Минтюков завершил игру с показателем полезности «-2», а Илья Любушкин — «-3». А вот Ничушкин провел, пожалуй, лучшую игру в сезоне. Российский нападающий постепенно выходит на пик формы — в последних четырех матчах на его счету четыре шайбы. «Колорадо» же смог оправиться после позора в домашнем матче с «Сент-Луисом» (2:8), одержав после этого две победы с общим счетом 13:3.