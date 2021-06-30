«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову

Сегодня ночью НХЛ назвала обладателей некоторых индивидуальных призов по итогам сезона-2020/21.

Как и ожидалось, лучшим новичком стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В своем первом сезоне в Северной Америке он набрал 51 (27+24) очко в 55 сыгранных матчах.

The 2021 Calder Memorial Trophy goes to Kirill Kaprizov as the League's top first-year player! #NHLAwards pic.twitter.com/iQlRSFVA48 — NHL (@NHL) June 29, 2021

Достаточно неожиданно многие болельщики раскритиковали решение лиги — по их мнению, награды был достоин американский форвард «Далласа» Джейсон Робертсон. Капризов же якобы давно играет на профессиональном уровне, и его сложно назвать новичком. «Ему 34 года, не считается», — пишет в твиттере Грег Джонс.

he's 34, doesn't count — Greg Jones (@noopzzzz) June 29, 2021

Но вряд ли эту ситуацию можно сравнивать с той, в которой получал «Колдер Трофи», например, Сергей Макаров. В 1990 году 31-летний российский нападающий был признан лучшим новичком, и тогда НХЛ даже изменила правила — перед началом сезона игроку должно быть менее 26 лет, тогда он сможет получить «Колдер».

В США многие почему-то считают Капризова ветераном профессионального хоккея. «Просто представьте, что «Колдер» дают парню с 15-летним опытом», — пишет один из пользователей в комментарии к твиту НХЛ. А ведь Капризову всего 23 года, просто он действительно уже добился многого — забил победный гол на Олимпиаде-2018, выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА.

Imagine giving the Calder to a 15-year veteran. — Mathieu? (@FBR_MC) June 29, 2021

Но голос разума в некоторых комментаторах все же просыпается. «До сегодняшнего дня думал, что американцы поумнее в том, что касается хоккея. Единственная вещь, которая имеет значение — как он играл. А играл он намного лучше Робертсона».

before today, I was thinking that Americans much clever in terms of hockey



I was badly mistaken



actually, don't get this hate on Kaprizov

is his age matter?



the only thing that matters — how he played. he played much better than RoBeRtSoN



at least got a playoff :)))) — D.D (@dzhaf) June 30, 2021

Единогласие Ассоциации професссиональных хоккейных журналистов не оставляет сомнений — 99 из 100 человек поставили на первое место именно Капризова. Какие могут быть вопросы?

«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость — выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным», — заявил Капризов.

Кирилл стал восьмым российским игроком, получившим «Колдер Трофи». До этого приз забирали Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).