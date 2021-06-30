«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
Как и ожидалось, лучшим новичком стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В своем первом сезоне в Северной Америке он набрал 51 (27+24) очко в 55 сыгранных матчах.
Достаточно неожиданно многие болельщики раскритиковали решение лиги — по их мнению, награды был достоин американский форвард «Далласа» Джейсон Робертсон. Капризов же якобы давно играет на профессиональном уровне, и его сложно назвать новичком. «Ему 34 года, не считается», — пишет в твиттере Грег Джонс.
Но вряд ли эту ситуацию можно сравнивать с той, в которой получал «Колдер Трофи», например, Сергей Макаров. В 1990 году 31-летний российский нападающий был признан лучшим новичком, и тогда НХЛ даже изменила правила — перед началом сезона игроку должно быть менее 26 лет, тогда он сможет получить «Колдер».
В США многие почему-то считают Капризова ветераном профессионального хоккея. «Просто представьте, что «Колдер» дают парню с 15-летним опытом», — пишет один из пользователей в комментарии к твиту НХЛ. А ведь Капризову всего 23 года, просто он действительно уже добился многого — забил победный гол на Олимпиаде-2018, выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА.
Но голос разума в некоторых комментаторах все же просыпается. «До сегодняшнего дня думал, что американцы поумнее в том, что касается хоккея. Единственная вещь, которая имеет значение — как он играл. А играл он намного лучше Робертсона».
Единогласие Ассоциации професссиональных хоккейных журналистов не оставляет сомнений — 99 из 100 человек поставили на первое место именно Капризова. Какие могут быть вопросы?
«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость — выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным», — заявил Капризов.
Кирилл стал восьмым российским игроком, получившим «Колдер Трофи». До этого приз забирали Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).
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