Год назад «Рейнджерс» избавились от токсичного игрока, который наорал на русского вратаря. Сегодня он уничтожил бывших

Тони Деанжело идет на лучший сезон в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Трочек — 9 (бол., Деанджело, Свечников), 13:13 — 1:0. Джарвис — 8 (Ахо, Терявяйнен), 17:21 — 2:0. Фаст — 9 (Деанджело, Лоренц), 23:33 — 3:0. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Крайдер), 26:35 — 3:1. Ахо — 17, 34:46 — 4:1. Нидеррайтер — 11 (Свечников, Коул), 39:32 — 5:1. Крайдер — 26 (бол., Фокс, Зибанежад), 45:09 — 5:2. Маккэг — 1 (Ривз, Миллер), 46:23 — 5:3. Деанджело — 7 (бол., Ахо, Трочек), 57:27 — 6:3.

Вратари: Андерсен — Георгиев (44:10 — 44:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (11+16+8) — 23 (4+10+9).

Наши: Свечников (18.58/3/0) — Панарин (17.34/5/-2).

22 января. Роли. PNC Arena. 16118 зрителей.

Перед матчем с «Каролиной» главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан сказал, что в воротах против «Кейнс» будет играть Александр Георгиев. «Не спрашивайте почему», — добавил канадец. И для российского голкипера, и для остальных «Рейнджеров» матч против бывшего соседа по раздевалке Тони Деанжело должен был стать чуть более принципиальным, чем обычная игра регулярки. Защитник «Каролины», как выяснилось, тоже с душой отнесся к противостоянию с предыдущей командой и размазал ее по льду.

«Рейнджерс» год назад безукоризненно поступили с точки зрения морали, избавившись от токсичного товарища в раздевалке, который не простил Георгиеву гола Сидни Кросби в овертайме. Но с хоккейной точки зрения «Синерубашечники» проиграли, по крайней мере сегодня — так тоже бывает. Деанжело с запасом идет на лучший сезон в карьере, и в матче с ньюйоркцами он в очередной раз подтвердил, что «Каролина» за миллион долларов сделала супервыгодное приобретение. Если, конечно, он снова не врежет кому-нибудь в подтрибунном помещении.

Тони начал бомбить в первом же периоде — в большинстве его бросок подправил Винсент Трочек. В атаке поучаствовал и Андрей Свечников, который позже отдал еще один результативный пас. В концовке второго периода он оказался с шайбой за воротами, а Свечников за воротами — это всегда шанс залететь в хайлайты. На этот раз обошлось без фокусов, хотя, казалось, на секунду россиянин хотел поднять шайбу на крюк. Но ограничился ювелирным пасом на пятак на Нино Нидеррайтера, «раздев» Патрика Немета.







«Каролина» первые два периода задавила «Рейнджерс» в движении — она быстрее оказывалась на отскоках, выдавливала гостей из своей зоны. Защита «Синерубашечников», при Галлане вышедшая на новый уровень, будто снова оказалась молодой и бестолковой, как в предыдущих сезонах. К Георгиеву больших вопросов нет — перед ним зачастую был трафик насыщеннее, чем тот, к которому он привык на дорогах Нью-Йорка. А если Александр видел момент броска, то это был бросок после атаки «два в один», где Себастьян Ахо посадил на пятую точку лучшего защитника прошлого сезона Адама Фокса. Финн отдал 200-ю передачу в 400-м матче в НХЛ.







Во втором периоде второе очко в матче набрал Деанжело, «Ураганы» давили все сильнее, а «Рейнджерс» не спасло даже реализованное большинство. Классный перевод Артемия Панарина в касание замкнул Зибанежад, и это было лучшее командное взаимодействие за первые сорок минут — в остальном гости просто пытались втащить шайбу на себе и раз за разом ее теряли.







Тем неожиданнее была третья двадцатиминутка — «Каролина», успокоившаяся при счете 5:1, пропустила две шайбы за одну минуту и 14 секунд. Род Бриндамор на скамейке рвал и метал, и «Харрикейнс» пришлось включаться на оставшиеся минуты, чтобы не опозориться в стиле «Торонто». Точку поставил Деанжело, набравший третье очко в матче и 31-е — в сезоне. Он стал первым защитником в истории франшизы, набравшим 30 или более очков в первые 30 встреч чемпионата. Влетевшую в ворота Георгиева шайбу после дальнего кистевого броска он праздновал, развернувшись к скамейке бывшей команды и наверняка передав ей несколько непечатных приветов.







НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Голы: Фолиньо — 15 (Эддисон), 2:58 — 0:1. Хартман — 16 (Капризов, Зуккарелло), 4:07 — 0:2. Хартман — 17 (Зуккарелло, Капризов), 17:12 — 0:3. Эддисон — 2 (Фолиньо, Меррилл), 32:05 — 0:4. Духайм — 4 (Фиала, Куликов), 36:26 — 0:5. Строум — 4 (Кейн, Хагель), 54:57 — 1:5.

Вратари: Флери (27:18 — 27:50 Ланкинен, 32:05) — Кяхкенен.

Штраф: 24 — 26.

Броски: 36 (12+15+9) — 30 (10+9+11).

Наши: — - Капризов (19.29/2/+3), Куликов (20.24/0/+1).

22 января. Чикаго. United Center. 17921 зритель.

«Чикаго» сейчас не в том состоянии, чтобы на равных конкурировать с командами вроде «Миннесоты», и все же победа «Уайлд» получилась уж слишком легкой. Соседи по Центральному дивизиону проведут матч между собой следующей ночью, и старт бэк-ту-бэка выдался для парней Дина Эвасона легким и приятным. Не удалось лишь сохранить «сухарь» для Каапо Кяконена, которого в концовке все-таки пробил Дилан Строум.

«Дикари» забросили три шайбы уже в первом периоде — оставшееся время доигрывали без особого напряжения обе команды. «Миннесота» уверенно кружила в чужой зоне, держала шайбу, позволяя «Блэкхокс» иногда убегать в контратаки и промахиваться из неплохих позиций. Дубль против бывших одноклубников оформил Райан Хартман — для американца эти шайбы стали 17-й и 18-й в сезоне. Он всего на гол отстает от своего лучшего результата в регулярке-2017/18. Тогда он периодически выходил с Патриком Кейном, но «Чикаго» уже начинал свой спад, и вся молодежь там затухала.

Оба раза Хартману ассистировал Капризов, прокачавший Райана до уровня неплохого снайпера. Особо удался первый гол Хартмана после красивой передачи с бэкхенда от россиянина, который буквально спиной почувствовал партнера. Сам Капризов мог забить в начале матча и отправить Марка-Андре Флери на скамейку еще раньше, но в дальнейшем подуспокоился, как и вся «Миннесота». После его «корабликов» в чужой зоне шайба оказывалась у соперников, а игра в пас разладилась, но на результате это никак не сказалось.







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