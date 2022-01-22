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Сегодня, 00:10

НХЛ, «Каролина» — «Рейнджерс» и другие игры, расписание и результаты матчей 22 января

Расписание и результаты матчей НХЛ 22 января
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Расписание и результаты матчей 22 января.
Фото USA Today Sports

В ночь с 21 на 22 января пройдет в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03:00. Каролина — Рейнджерс

03:00. Коламбус — Питтсбург

03:30. Детройт — Даллас

03:30. Айлендерс — Аризона

04:30. Чикаго — Миннесота

06:00. Анахайм — Тампа-Бэй

06:00. Сиэтл — Сент-Луис

06:00. Ванкувер — Флорида

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 - : -
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 - : -
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 - : -
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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