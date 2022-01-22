В ночь с 21 на 22 января пройдет в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03:00. Каролина — Рейнджерс

03:00. Коламбус — Питтсбург

03:30. Детройт — Даллас

03:30. Айлендерс — Аризона

04:30. Чикаго — Миннесота

06:00. Анахайм — Тампа-Бэй

06:00. Сиэтл — Сент-Луис

06:00. Ванкувер — Флорида

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»