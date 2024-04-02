Иван стал нашим 24-м голкипером, сыгравшим в регулярном чемпионате НХЛ.

По этому показателю наши легионеры сравнялась с чехами. Занять же единоличное пятое место мы можем еще до конца нынешнего сезона, если из АХЛ в главные команды вызовут Вадима Жеренко или Георгия Романова. Больше вратарей представляли Канаду, США, Финляндию и Швецию.

В регулярке-2023/24 на лед выходили 12 российских киперов. Более половины матчей провели Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский и Петр Кочетков, чуть меньше 50 процентов — Илья Самсонов.

Благодаря Федотову наши вратари повторили свой прошлогодний рекорд по представительству в НХЛ. Новичок «Филадельфии» заменил в списке Антона Худобина, вернувшегося летом на родину. Больше из европейцев, по 13 — у шведов (2013/14) и финнов (2020/21).