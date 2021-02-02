Интервью детского тренера и легенды «Трактора» Владимира Шабунина.

Владимир Шабунин

Родился 14 февраля 1946 года.

Во время игровой карьеры выступал на позиции защитника в третьей группе чемпионата СССР за челябинский «Восход» (1964/65, 1968/69) и чебаркульскую «Звезду» (1967/68), где играл с Валерием Харламовым.

С 1969 по 1979 годы выступал за «Трактор».

Бронзовый призер чемпионата СССР (1977).

После окончания карьеры работал детским тренером. Среди его воспитанников — двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов, двукратный чемпион мира Евгений Медведев, форвард Сергей Шумаков, защитник Кирилл Кольцов и многие другие профессиональные хоккеисты.

Правила карантина безжалостны к людям пенсионного возраста. Первый тренер звезды «Вашингтона» Евгения Кузнецова Владимир Шабунин полон сил, но в 74 года должен находиться на самоизоляции. Вместе с еще одним легендарным тренером школы «Трактора» Виктором Перегудовым они работали с командой 2012 года рождения, но после пандемии стали аналитиками клубной школы.

Владимир Шабунин.

Козловский на Харламова не похож

Разговор с корреспондентом «СЭ» Владимир Иванович неожиданно начинает с байки про Валерия Харламова, с которым они вместе играли в «Звезде» из Чебаркуля.

— Харламов говорил: «Ехай!» Я ему: «Нет такого слова. Надо говорить: «Езжай!» В первый раз я от него такое услышал в Чебаркуле. Полдня с ним спорили. Потом узнал, что в Москве иногда так говорят.

— Смотрели «Легенду №17»?

— Нет. Мне сказали, что они там с Гусевым якобы по какому-то тросу лезут. Ну какой трос-то? Да и актёр-то (Данила Козловский. — Прим. «СЭ») на Харламова не похож. И шлем у него какой-то котелковый. У Харлама был нормальный шлем, у Гуся тоже. У нас, правда, не такие были.

— То есть они со своими приехали?

— Да.

— А можно было, чтобы у игроков одной команды были разные шлемы?

— Да какая разница? Я когда в Чебаркуль приехал, меня тренер Владимир Альфер спросил, какой размер коньков. 41-42, говорю. Ну дали 43-й. Никаких проблем нет. Армия: сказали — и все. Не понимаешь, дуй в роту, будешь бегать с автоматом.

Валерий Белоусов, Сергей Макаров, Александр Герасимов, Зинатулла Надыршин, Василий Пономарев.

— Каким был Харламов?

— Обычный пацан. Как Кузя здесь выделялся, так и он там. После их прихода даже построили новый стадион, до этого он был в воинской части. Трибуны там маленькие были, зато была генеральская трибуна. А когда вышли в третью группу, на окраине Чебаркуля построили новую коробку. Насыпь, деревянный забор частоколом.

И на кубок приехал играть московский «Спартак». Вокруг стадиона костры жгли перед игрой! На собрании говорят нам: «Ну что «Спартак»? Обыгрывать надо!» Ну мы 3:7 проиграли.

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— Видели его после того, как он уехал в ЦСКА?

— Да, играли против них. Он играл в нападении на левом краю, я был правым защитником. Раньше же свистели, когда шайбу прижимали к борту. Валера кричал мне: «Прижмем?» Конечно, прижмем!

Родители считали Кузнецова любимчиком тренера

Среди воспитанников Шабунина много известных игроков: Алексей Тертышный, Евгений Медведев, Кирилл Кольцов, Сергей Шумаков. Но главный успех в его карьере детского тренера, безусловно, Евгений Кузнецов.

— В межсезонье Кузнецов долго был в Челябинске. Вы виделись?

— Нет. Я не любитель таких встреч. Они собирались, играли как-то: Шумаков, Картаев. А Кузи не было. Раньше он часто заходил, когда рядом жил. Да у меня сейчас и номера его нет. Прошло все, что сейчас вспоминать. Быстро, к сожалению. До 20 лет время тянется, а после очень быстро пролетает.

— 92-й год ведь никогда не выигрывал зону «Урал», а звезды-то вышли.

— А 98-й три года подряд был призером. А в «Тракторе» только один Карпухин играет. Пацаны хорошие, но за ними надо следить. Того же Виталика Абрамова в 17 лет под штангу загоняли. И он уехал. Много ребят талантливых, главное — им не мешать. Так у нас с Кузей было.

А Кузя всегда готов был играть: сумасшедшая тяга! Игра идет, он сидит на скамейке. Защитник прибежал на смену, а тот, кто должен выходить вместо него, лицом торгует, не видит. Кузя возьмет и выскочит! Везде мог играть. Даже в воротах смог бы, наверное.

Евгений Кузнецов.

— Вы ожидали, что Кузнецов станет игроком такого масштаба?

— Я знал, что он будет играть. Но чтобы там оказаться... Смотрел их матч с «Филадельфией» недавно. Сразу видно его, по всему — катание, обращение с шайбой. На той площадке же все по-другому. От круга вбрасывания до борта — полметра. А у нас — четыре. Конечно, их жизнь заставляет все делать быстрее. Поэтому там и хоккей такой. Наш по сравнению с ним — фигурное катание.

Смотрели игру «Трактора» с «Сибирью»? 55-й номер не может обработать шайбу, и в меньшинстве соперник выходит «два в ноль». В НХЛ передачу дают точно на крюк. У нас с удобной-то дать нормально не могут, а с неудобной шайба вообще на 10 метров мимо идет. Вот тот же Дацюк — он не будет перекладывать шайбу, сразу с неудобной отдаст. Пока перекладываешь шайбу, соперник отберет.

В каких-то школах ведь и за тренировки надо платить. Это помимо формы! После войны играли бесплатно, ничего не платили, а 80 лет прошло — и надо платить.

— Если бы Кузнецов был из богатой семьи, он стал бы большим хоккеистом?

— Сомневаюсь. Голодные люди добиваются успехов. Его семья жила небогато. Он ведь чуть ли не ночевал здесь в школе.

— Они ведь уехали в Омск после того, как погиб его старший брат.

— Не знаю всей истории. Долго они в Омске не задержались, вернулись потом.

— До какого момента вы тренировали 92-й год?

— Меня сняли в 2005-м. У нас был директор, который отношения к хоккею не имел, занимался хозяйственными вопросами. Родители написали ему письмо, жаловались, что я Кузе слишком много внимания уделяю. Все одинаково занимались, кто виноват, что у него лучше получается? Мне помогал Саня Шварев, после меня он взял ребят.

— Были родители, которые могли подойти и предложить деньги за попадание ребенка в состав?

— Нет, такого не было. Была группа недовольных родителей, у которых дети занимались ни шатко ни валко. Не хочет бегать — не заставишь его.

— Насколько жестким вы были с командой?

— Детский тренер не должен быть жестким. Тем более в нынешние времена. Чуть крякнул не так — записали, и вообще могут посадить.

— Чего в успехе Кузнецова больше — таланта или трудолюбия?

— И то, и другое. Когда это помножено, то дает огромную силу. Его не надо было подгонять, он и сам добавит в любое упражнение, усложнит. Какой бы ни был талантливый, нельзя останавливаться. Тот же Харламов всегда оставался дополнительно после занятий.

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Современное поколение удивляет

— Привык уже к работе — придешь в школу, шум-гам, пацаны бегают. А что дома? Выйдешь погулять на 40 минут — и домой.

— Какая сейчас у вас роль?

— А что подсказывать-то? Тренеры знают своих ребят. Мы приходим, смотрим — подскажем, если что. Главный у нас сейчас Сергей Михайлович Григоркин, а мы помогаем ему. Коньки-то наверно заржавели у меня уже. Не знаю, куда нас определят. Да пора заканчивать уже — в феврале ведь 75.

Владимир Шабунин (справа).

— Работать-то еще хочется?

— Конечно, что дома-то? Прийти, пообщаться, посмотреть. Недавно пришел посмотреть таблицу: какие-то команды сыграли по 14 матчей, «Югра» — четыре всего. Как заканчивать будут? Наша школа пока на втором месте. На первом — Омск. Академию открыли... Я смеюсь: какая академия? Людей воруют из других городов, за счет этого живут. Иногда полностью команду меняют. Академия чего, воровства?

Я предлагаю запретить переходы, пока школу не окончат. Петербург, Ярославль, Казань играют за счет приезжих. Один тренер сопли вытирает, а потом — раз, и забрали за шиворот. Как их удерживать, я не знаю. Кого-то сами отдаем. Как Шалунова или Шумакова, которые здесь были не нужны, а потом приезжали за «Сибирь» и забивали. Шумака я сразу приметил — очень игровой пацан был, с мячом отлично работал.

Сейчас и пацанов-то меньше стало. Мы когда взяли 2012 год, ходили человек 80-90 — от погоды зависело. А недавно позвонил знакомый один — у него сын уезжал в Курган по работе, теперь возвращается, а внук играл там в хоккей. Дед меня спросил, можно ли попасть в школу. Тренер говорит: «Иваныч, мы отобрали 59 человек. Это предел». Сказали, что если весной кто-то не пройдет аттестацию, то парня могут взять. А если это второй Кузя? Уйдет сейчас куда-нибудь, и будете репу чесать потом.

— Почему 59-то? На две равные группы даже не поделить ведь.

— Непонятно. Да сейчас ведь и ребята совсем другие. Раньше уличные все были: из школы пришли — в футбол, хоккей. Шайб, правда, особо не было — брали с помойки банки консервные. Ну это в моем детстве. А сейчас на улице-то никого нет — все с гаджетами. Здесь вот во дворе поставили коробку, а кому она нужна?

Это раньше дворцов не было, все играли на улице. А сейчас спокойно покатался во дворце, кофе попил, пирожное съел. Кто пойдет нос морозить? Может быть, и есть сейчас такие парни, как Кузнецов, Шумаков. Но надо их найти и не мешать.

— Удивляет вас молодое поколение?

— Не то слово. Как-то рассказывает тренер команды 2007 года рождения: на баскетболе мяч подбросить хотел, двое стоят на вбрасывании. Показал и мяч отпустил. Один схватил его и убежал, а второй стоит и высматривает мяч наверху. Ну сейчас вроде неплохо парень играет. Не все такие шустрые.