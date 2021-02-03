Русский матч в Коламбусе: забили три наших форварда

Радулов и Гурьянов ведут «Даллас» за собой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Голы: Павелски — 6 (Клингберг, Бенн), 3:33 — 0:1. Павелски — 7 (бол., Клингберг), 20:49 — 0:2. Джонс — 1 (бол., Рословик, Фолиньо), 25:41 — 1:2. Бенн — 2 (Павелски), 25:58 — 1:3. Гурьянов — 4 (бол., Радулов, Хинтс), 31:30 — 1:4. Факса — 1 (Комо, Кольяно), 33:59 — 1:5. Григоренко — 2 (Робинсон), 43:40 — 2:5. Кукан — 1 (Григоренко, Гавриков), 47:23 — 3:5. Радулов — 3 (п.в., Павелски, Бенн), 58:19 — 3:6.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 33:59, 56:55 — 58:19) — Эттингер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (6+8+12) — 33 (13+14+6).

Наши: Гавриков (16.32/2/+1), Григоренко (9.16/1/+1) — Гурьянов (16.48/3/-2), Радулов (16.14/1/+3).

3 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Российское тройка «Далласа» вряд ли может быть недовольна тем, как она стартовала в «регулярке». До очередного матча с «Коламбусом» команда Рика Боунесса с четырьмя победами в основное время занимала только пятое место в Центральном дивизионе, но, наряду с «Флоридой» и «Каролиной», провела наименьшее количество игр и не особо переживала о том, что пока идёт вне первой четвёрки. В том, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли после позднего старта со временем вернётся в зону, никто вроде бы и не сомневался.

Без раскачки вошли в сезон и Александр Радулов с Денисом Гурьяновым, набравшие в первых шести встречах на двоих 13 очков. Ярче них чемпионат в «Далласе» начали только шведский защитник Джон Клингберг и переживающий вторую молодость американец Джо Павелски. По-прежнему в порядке скрытый MVP летнего плей-офф Антон Худобин. Осенью голкипер перенёс операцию на руке и уже зимой начал штамповать не только сейвы, но и голевые передачи. Забавно, что сейчас у него очков больше, чем у первого номера последнего драфта Алексиса Лафренье или забуксовавшего Никиты Гусева.

У российских парней из «Коламбуса» результаты куда скромнее. Однако если от крепкого домоседа Владислава Гаврикова очков кровь из носу никто не требует, то вернувшийся в НХЛ после трёхлетней перезагрузки в ЦСКА у Игоря Никитина Михаил Григоренко со своими 1+1 в десяти матчах болельщиков из Огайо откровенно разочаровывал. И это при том, что сезон он открывал в первой тройке рядом с Пьером-Люком Дюбуа, стабильно получал время в большинстве и до обмена капризного франкофона лишь раз опускался ниже второго звена. Поэтому вряд ли кого-то должно смущать, что россиянин после громкого обмена с «Виннипегом» и приходом в «Коламбус» Патрика Лайне и Джека Рословика оказался в третьей тройке с Максом Доми и Ником Фолиньо.

Именно «Коламбус» и «Даллас» открывали очередной игровой день после того, как из-за COVID-протоколов последовательно были перенесены матчи «Питтсбург» — «Нью-Джерси» и «Айлендерс» — «Баффало». Дебют финского снайпера за «Блю Джекетс» уже через несколько минут со старта первого периода омрачил король подставлений Джо Павелски — 36-летний центр «Далласа» здорово изменил направление шайбы после зрячего наброса Клингберга и продолжил выбивать очко за очком. Изначально показалось, что последним шайбы коснулся Радулов, но он тут же показал, что гол должны записать на лучшего бомбардира «Старз».

One does not simply stop Joe Pavelski (@jpav8). pic.twitter.com/aQW7vn38Zu — NHL (@NHL) February 3, 2021

Ещё до перерыва хозяева могли сравнять счет после того, как Джейми Олексяк неаккуратно свалил в своей зоне звездного новичка «жакетов», но кроме мощного щелчка в коньки от праворукого финна обе спецбригады «Коламбуса» ничем не отметились. Свою попытку «Коламбус» не реализовал, а за минуту до конца первого периода четырёхминутное большинство «Далласу» подарил уже Оливер Бьоркстранд, неаккуратно махнувший клюшкой в чужой зоне.

Ну, а дальше опять — бросок Клинберга, подставление от Павелски и «Старз» комфортно повели в две шайбы. Если вы думаете, что ветерану дважды повезло, и его дубль случайность, то просто посмотрите, как он работает над этим компонентом на тренировках.

Впрочем, через пару минут «Коламбус» пробил Джейка Эттингера и сумел реализовать своё второе численное преимущество. Молодого американца перед воротами грамотно прикрыл Бун Дженнер и Сет Джонс с кистей зарядил прямо под ловушку.

NHL Video Highlight — Seth Jones scores a power-play goal against the Dallas Stars to make it 2-1. pic.twitter.com/BhUbsqtePa — Blue Jackets Game Bot (@CBJGameBot) February 3, 2021

Однако вернуться в игру парни Рика Боунесса «жакетам» не позволили и в середине второй двадцатиминутки начали просто решетить оборону команды Джона Тортореллы. Сперва капитан «звёзд» Джейми Бенн с пятака воткнул третий гол в ворота Корписало и восстановил комфортный перевес в счёте. Тут стоит отметить то, как за несколько мгновений до броска канадца в углу отборолся Радулов, который сегодня смотрелся чуть ли не лучшим нападающим гостей по игре без шайбы. Он все три периода поддушивал защитников «Коламбуса», затруднял им начало атаки и не боялся лезть в «грязные» зоны, зачастую возвращая контроль над шайбой своей команде.

The Captain gets in on the action!!! ???



Jamie Benn sends one through to make it 3-1 Dallas. @DallasStars | @jamiebenn14 | #GoStars pic.twitter.com/ogKWWWiwRc — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) February 3, 2021

А еще через пару минут Радулов вместе с Гурьяновым передали «привет» в большинстве Патрику Лайне, отправившемуся на две минуты за фол на тольяттинце. Александр на пятаке смахнул отскочившую к нему шайбу назад, и Денис с «усов» без шансов расстрелял Корписало, отправив финна отдыхать.

Scorianov strikes again!!! ??



Denis Gurianov scores to makes it 4-1 Dallas!!!@DallasStars | #GoStars pic.twitter.com/nxmekdrtZW — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) February 3, 2021

После гола Радека Факсы «Даллас» в третьем периоде уже не так активно рвался атаковать появившегося в рамке «Коламбуса» латыша Элвиса Мерзликинса. Хозяева впервые в матче вспомнили, что играют дома, прибрали инициативу к своим рукам и даже начали перебрасывать «звезд». В итоге слишком ранняя пассивность «Далласа» уже на третьей минуте со старта заключительной двадцатиминутки обернулась двумя пропущенными.

Сначала Клингберг напарил за своими воротами и помог Михаилу Григоренко, вылезшему на пятак из-за ворот Эттингера, забить свой второй гол в сезоне. Примечательно, что забивает в этом сезоне нападающий «Коламбуса» исключительно финалистам Кубка Стэнли.

NHL Video Highlight — Mikhail Grigorenko scores against the Dallas Stars to make it 5-2. pic.twitter.com/pBpvvn7K8G — Blue Jackets Game Bot (@CBJGameBot) February 3, 2021

Спустя четыре минуты наконец-то почувствовавший вкус очков россиянин выдал незатейливый голевой пас на синюю линию Дину Кукану, подарившему «Коламбусу» шансы на спасения, и заработал свое третье очко в сезоне.

NHL Video Highlight — Dean Kukan scores against the Dallas Stars to make it 5-3. pic.twitter.com/I8lQLeW1qD — Blue Jackets Game Bot (@CBJGameBot) February 3, 2021

Остаток матча «Блю Джекетс» провели в зоне Эттингера. В концовке Торторелла снял вратаря на шестого полевого, однако меньше чем за две минуты до финальной сирены Александр Радулов поразил пустые ворота и установил окончательные цифры — 6:3 в пользу «Далласа». Пусть и не без приключений, но в первую четвёрку Центрального дивизиона команда из Техаса сумела подняться. А российская троица «Далласа» — в полном порядке: Радулов и Гурьянов регулярно набирают очки, а без Худобина «Старз» пропускают больше.