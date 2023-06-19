Обладатель Кубка Стэнли, друг Овечкина и топ-снайпер: кто из россиян выходит на рынок свободных агентов НХЛ

У клубов НХЛ большой список на усиление. Главная опасность — переплата.

1 июля открывается рынок свободных агентов НХЛ , и клубы начнут работу по усилению состава на следующий сезон. Сразу пять известных российских игроков на данный момент не подписали новые контракты и могут начать будущий регулярный чемпионат в составе новой команды.

Защитник Дмитри й Орлов, вратарь Семен Варламов и форварды Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Евгений Дадонов.

Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

Иван Барбашев

27 лет, форвард

Предыдущий контракт: 2,2 миллиона долларов за сезон

Регулярный чемпионат-2022/23: 82 матча, 45 (16+29) очков

Плей-офф-2022/23: 22 матча, 18 (7+11) очков

Один из самых обсуждаемых игроков из этого списка — Барбашев, который совсем недавно выиграл свой второй Кубок Стэнли в карьере. 27-летний нападающий провел яркий плей-офф , набрал 18 очков и вошел в пятерку лучших бомбардиров команды в плей-офф, а также является вторым игроком «Вегаса» в Кубке Стэнли по количеству силовых приемов (64). Россиянин был важной частью чемпионского коллектива , и ожидаемо за таким кандидатом выстроилась большая очередь.

Автор Daily Faceoff Скотт Максвелл в своем материале об игроках, которым наверняка предложат слишком много денег этим летом, поставил Барбашева на первое место. Причина: россиянин провел первый такой яркий и результативный плей-офф и преимущественно играл с краю, в то время как некоторые клубы могут рассматривать его на роль второго центра.

Ожидается, что Иван может получить контракт на 5 и более миллионов долларов, а это значит, что «Вегасу» для его подписания придется почистить состав.

Агент Барбашева Дэн Мильштейн в интервью The Athletic рассказал, что игроку было очень комфортно в Лас-Вегасе: «Уверен, что в какой-то момент мы поговорим с ним и . Он хотел бы остаться, но я не знаю, могут ли они себе это позволить».

Кандидаты на возможное подписание соглашения с россиянином на данный момент не называются, однако очевидно, что игрок подобного плана подойдет любой команде, претендующей на трофей.

Дмитрий Орлов. Фото Global Look Press

Дмитрий Орлов

31 год, защитник

Предыдущий контракт: 5,1

Регулярный чемпионат: 66 матчей, 36 (7+29) очков

Плей-офф: 7 матчей, 8 (0+8) очков

Портал Daily Faceoff оценил российского защитника как лучшего свободного агента в своем рейтинге. Звездный ветеран Патрик Кейн, например, у них только восьмой.

Россиянин перешел в «Бостон» из «Вашингтона» по ходу сезона и наверняка грезил удачным выступлением в плей-офф. Однако победитель регулярного чемпионата проиграл уже в первом раунде будущему финалисту «Флориде» (3-4) в серии и поставил под вопрос свое существование в нынешнем виде.

В данный момент у «Бостона» свободно всего 5 миллионов долларов под потолком зарплат, а подписать новые контракты нужно с рядом важных игроков. Например, могут уйти капитан Патрик Бержерон, форварды Тайлер Бертуцци и Давид Крейчи, а также ограничено свободный агент вратарь Джереми Суэймен.

Генеральный менеджер «Брюинз» Дон Суини высказался о ситуации с контрактами этих игроков следующим образом: «Я не могу просто подписать этих игроков сегодня. Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой».

Сам Орлов в интервью «СЭ» рассказывал, что надеется подписать долгосрочный контракт: «Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь». Эксперты из AFP Analytics считают, что игроку могут предложить зарплату от 6 миллионов за сезон.

Есть вероятность, что Орлов вернется в «Вашингтон», а портал The Athletic считает, что россиянин — отличный кандидат на первую пару в «Торонто».

Владимир Тарасенко (справа). Фото Global Look Press

Владимир Тарасенко

31 год, форвард

Предыдущий контракт: 7,5

Регулярный чемпионат: 69 матчей, 50 (18+32) очков

Плей-офф: 7 матчей, 4 (3+1) очка

Россиянин был обменян в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона , и на бумаге это была яркая атакующая компания, которая должна была здесь и сейчас давать результат. Панарин, Кейн, Зибанежад, Крайдер. Но ничего не вышло: ньюйоркцы вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси».

Владимир впервые с сезона-2013/14 провел в регулярке больше 60 матчей и забросил меньше 30 шайб. В составе двух команд он записал на свой счет всего 18. И это при таких ярких партнерах по звену. Учитывая неудачные показатели минувшего сезона, упавшую скорость и возраст, рассчитывать на большой новый контракт форварду не стоит. По данным AFP Analytics, Тарасенко могут предложить соглашение с зарплатой в 5 миллионов.

Портал The Hockey News считает, что Владимир — отличный игрок для «Эдмонтона» и мог бы играть в звене с Коннором Макдэвидом. Однако в данный момент, до подписания соглашений с несколькими игроками (Клим Костин, Райан Маклеод и Эван Бушар ждут предложений от клуба) и, как ожидается, выкупа контракта Кайлера Ямамото (3,1 млн), такое сотрудничество представить можно, но с трудом.

С другой стороны, Тарасенко наверняка и сам понимает, что время зарабатывать деньги прошло и теперь можно согласиться на меньшие деньги ради возможности еще раз побороться за Кубок Стэнли.

Также есть слух, что российский игрок может оказаться в «Питтсбурге» или «Вашингтоне».

Евгений Дадонов. Фото USA Today Sports

Евгений Дадонов

34 года, форвард

Предыдущий контракт: 5

Регулярный чемпионат: 73 матча, 33 (7+26) очка

Плей-офф: 16 матчей, 10 (4+6) очков

Возрастной форвард с большим контрактом преобразился только после обмена: «Монреаль» в дедлайн отправил Дадонова в «Даллас» , и там россиянин показал, что еще не сдулся.

В 23 играх регулярки за «Старз» он набрал 15 (3+12) очков, а потом ярко проявил себя в плей-офф. Возможно, если бы не травмы и пропуск последних игр серии против «Вегаса», статистика была бы еще лучше.

По информации журналиста Bally Sports Southwest Брайана Ри, генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заинтересован в подписании нового контракта как с Дадоновым, так и с другим приобретенным в дедлайн форвардом — Максом Доми.

Болельщикам понравилась игра Евгения в плей-офф, и в голосовании на The Athletic 78 процентов выбрали вариант « переподписать игрока « .

Семен Варламов. Фото USA Today Sports

Семен Варламов

35 лет, вратарь

Предыдущий контракт: 5

Регулярный чемпионат: 23 матча, 91,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,7

Плей-офф: не играл

Ветеран проиграл конкуренцию более молодому соотечественнику Илье Сорокину и только со скамьи наблюдал за тем, как «Айлендерс» проигрывает «Каролине» в первом раунде плей-офф.

Сам 35-летний голкипер заинтересован в заключении нового соглашения с нынешней командой. «Я хочу остаться. Ничего не изменилось. У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды. Я хочу быть ее частью», — сказал он в мае порталу Eyes On Isles.

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло уже выразил заинтересованность в продлении контракта с Варламовым. Однако на данный момент у клуба под потолком зарплат всего 5,3 миллиона, а соглашений ожидает минимум четыре игрока команды.