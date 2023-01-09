Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Несмотря на поражение в своей последней игре, «Вашингтон» подходил к матчу с «Коламбусом» в статусе безоговорочного фаворита, особенно если учитывать недавний матч между «Кэпиталз» и «Блю Джэкетс». Три дня назад команда Овечкина не оставила шансов «Коламбусу» и одержала уверенную победу. После той встречи обе команды сыграли по одному разу — «Блю Джэкетс» благодаря хет-трику Кирилла Марченко обыграли «Каролину», а «Кэпиталз» уступили «Нэшвиллу» и прервали свою десятиматчевую серию с набранными очками.
В состав «Столичных» впервые в этом сезоне попали Никлас Бэкстрем и Том Уилсон. Игроки на протяжении нескольких месяцев залечивали травмы и вернулись в строй в один день. Именно они составили компанию Александру Овечкину в первом звене. Также в состав «Вашингтона» вернулся основной голкипер команды Дарси Кемпер, пропускавший прошлый матч. Ворота «Коламбуса» защищал Элвин Мерзликин, проваливший старт этого сезона. Кирилл Марченко, несмотря на результативную игру выходил лишь в четвертом звене, а Егор Чинахов продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче против «Далласа».
Появление Овечкина в матче означало, что Александр побил очередной рекорд. Нападающий обошел Алексея Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди российских игроков, теперь на счету Овечкина 1317 игр, и догнать его будет крайне сложно.
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте встречи — после броска Эрика Густафссона шайба попала в клюшку защитника «Коламбуса» Тима Берни и залетела в ворота. Начало первого периода проходило с подавляющим преимуществом «Вашингтона». Нападающие «Столичных» создавали моменты практически в каждой смене, от второй пропущенной шайбы «Коламбус» спасали Мерзликин и каркас ворот.
В середине периода отличный момент создал Дмитрий Орлов — российский защитник отдавал передачу на пустые ворота, но Владислав Гавриков в последний момент успел помешать нападающему «Вашингтона» подставить клюшку. Самым активным игроком «Коламбуса» был Кирилл Марченко — сперва форвард нанес опаснейший бросок, а спустя 30 секунд он же вывел своего партнера один на один с Кемпером.
В начале второго периода игра успокоилась, команды начали более строго играть в обороне и не давали друг другу создавать опасные моменты. Нападающие «Коламбуса» старались активно прессинговать игроков «Вашингтона» и в целом смотрелись быстрее своих соперников, но это преимущество им не помогло. Первого опасного момента пришлось ждать целых 9 минут — Александр Овечкин и Конор Шири убежали вдвоем на одного соперника, но американский нападающий решил действовать самостоятельно — Шири обыграл вратаря, но не сумел бросить по полупустым воротам.
В конце периода отличный момент был у Овечкина — форвард получил хорошую передачу и мощно щелкал из круга вбрасывания, но пробить Мерзликина у нападающего не получилось.
В начале третьего периода шанс реализовать большинство получили уже игроки «Коламбуса» — Дилан Строум был удален за опасную игру высоко поднятой клюшкой, но у «Блю Джэкетс» реализовать численное преимущество не получалось. За две минуты гости ни разу не смогли расставиться в зоне «Вашингтона» и нанесли лишь один бросок по воротам Кемпера.
Несмотря на то, что «Коламбусу» нужно было отыгрываться, команда не спешила раскрываться и бежать в атаку. В конце третьего периода тренеры гостей поменяли Мерзликина на шестого полевого игрока, после чего «Коламбус» устроил штурм ворот Кемпера. Отличный момент был у Джека Рославика, в упор расстреливавшего ворота «Вашингтона», дважды мог отличиться Джонни Гудро, мощно в касание щелкал Патрик Лайне, но вратарь «Кэпиталз» этой ночью был непробиваем.
Для Овечкина матч выдался совершенно заурядным, но при этом он все равно войдет в историю: больше Александра среди россиян в НХЛ не играл никто.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|31
|8
|66
|2
|Торонто
|40
|24
|16
|55
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|41
|24
|17
|54
|2
|Виннипег
|40
|26
|14
|53
|3
|Миннесота
|38
|22
|16
|47
|4
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|5
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|6
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|43
|23
|20
|52
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|41
|21
|20
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|9.01
|01:00
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|9.01
|03:00
|
Аризона – Питтсбург
|- : -
|9.01
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|- : -
|9.01
|03:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|9.01
|04:30
|
Анахайм – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|76
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|41
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25