Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса».

Несмотря на поражение в своей последней игре, «Вашингтон» подходил к матчу с «Коламбусом» в статусе безоговорочного фаворита, особенно если учитывать недавний матч между «Кэпиталз» и «Блю Джэкетс». Три дня назад команда Овечкина не оставила шансов «Коламбусу» и одержала уверенную победу. После той встречи обе команды сыграли по одному разу — «Блю Джэкетс» благодаря хет-трику Кирилла Марченко обыграли «Каролину», а «Кэпиталз» уступили «Нэшвиллу» и прервали свою десятиматчевую серию с набранными очками.

В состав «Столичных» впервые в этом сезоне попали Никлас Бэкстрем и Том Уилсон. Игроки на протяжении нескольких месяцев залечивали травмы и вернулись в строй в один день. Именно они составили компанию Александру Овечкину в первом звене. Также в состав «Вашингтона» вернулся основной голкипер команды Дарси Кемпер, пропускавший прошлый матч. Ворота «Коламбуса» защищал Элвин Мерзликин, проваливший старт этого сезона. Кирилл Марченко, несмотря на результативную игру выходил лишь в четвертом звене, а Егор Чинахов продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче против «Далласа».

Появление Овечкина в матче означало, что Александр побил очередной рекорд. Нападающий обошел Алексея Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди российских игроков, теперь на счету Овечкина 1317 игр, и догнать его будет крайне сложно.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте встречи — после броска Эрика Густафссона шайба попала в клюшку защитника «Коламбуса» Тима Берни и залетела в ворота. Начало первого периода проходило с подавляющим преимуществом «Вашингтона». Нападающие «Столичных» создавали моменты практически в каждой смене, от второй пропущенной шайбы «Коламбус» спасали Мерзликин и каркас ворот.

В середине периода отличный момент создал Дмитрий Орлов — российский защитник отдавал передачу на пустые ворота, но Владислав Гавриков в последний момент успел помешать нападающему «Вашингтона» подставить клюшку. Самым активным игроком «Коламбуса» был Кирилл Марченко — сперва форвард нанес опаснейший бросок, а спустя 30 секунд он же вывел своего партнера один на один с Кемпером.

В начале второго периода игра успокоилась, команды начали более строго играть в обороне и не давали друг другу создавать опасные моменты. Нападающие «Коламбуса» старались активно прессинговать игроков «Вашингтона» и в целом смотрелись быстрее своих соперников, но это преимущество им не помогло. Первого опасного момента пришлось ждать целых 9 минут — Александр Овечкин и Конор Шири убежали вдвоем на одного соперника, но американский нападающий решил действовать самостоятельно — Шири обыграл вратаря, но не сумел бросить по полупустым воротам.

В конце периода отличный момент был у Овечкина — форвард получил хорошую передачу и мощно щелкал из круга вбрасывания, но пробить Мерзликина у нападающего не получилось.

В начале третьего периода шанс реализовать большинство получили уже игроки «Коламбуса» — Дилан Строум был удален за опасную игру высоко поднятой клюшкой, но у «Блю Джэкетс» реализовать численное преимущество не получалось. За две минуты гости ни разу не смогли расставиться в зоне «Вашингтона» и нанесли лишь один бросок по воротам Кемпера.

Несмотря на то, что «Коламбусу» нужно было отыгрываться, команда не спешила раскрываться и бежать в атаку. В конце третьего периода тренеры гостей поменяли Мерзликина на шестого полевого игрока, после чего «Коламбус» устроил штурм ворот Кемпера. Отличный момент был у Джека Рославика, в упор расстреливавшего ворота «Вашингтона», дважды мог отличиться Джонни Гудро, мощно в касание щелкал Патрик Лайне, но вратарь «Кэпиталз» этой ночью был непробиваем.

Для Овечкина матч выдался совершенно заурядным, но при этом он все равно войдет в историю: больше Александра среди россиян в НХЛ не играл никто.