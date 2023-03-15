Макдэвид побил невероятный рекорд Кучерова! Столько очков в НХЛ не набирали со времен Лемье

Невероятный Коннор.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Голы: Райан — 12 (Маклеод, Шор), 2:20 — 1:0. Ткачак — 27 (бол., Дебринкэт, Сандерсон), 6:48 — 1:1. Драйзайтль — 43 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 12:34 — 2:1. Штюцле — 33 (мен., Гэмбрелл, Хэмоник), 18:53 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 31 (бол.), 25:39 — 3:2. Драйзайтль — 44 (Макдэвид, Фогеле), 36:17 — 4:2. Бьюгстад — 15 (Экхольм, Костин), 39:59 — 5:2. Штюцле — 34 (Батерсон, Браун), 45:28 — 5:3. Макдэвид — 56 (п.в., Кейн, Нерс), 57:47 — 6:3.

Вратари: Скиннер — Сегорд (57:37 — 57:47).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (6+16+11) — 32 (9+9+14).

Наши: Костин (7.24/1/+1) — Зуб (18.07/0/-1).

15 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Эдмонтон» с «Оттавой» выясняли отношения в Альберте и на родном льду Коннор Макдэвид сделал то, что многие от него давно ждали. Он набрал 129-е очко в текущем сезоне и это лучший результат для игроков НХЛ в XXI веке. Четыре года назад Никита Кучеров разорвал регулярку, выбив 128 (41+87) баллов, и это достижение казалось немыслимым для современного хоккея. У Макдэвида уже нашлось, чем ответить, а ведь до конца чемпионата «Ойлерз» проведут еще 14 матчей!

Сама игра получилась очень знаковой для всех болельщиков «Эдмонтона». Команда выстояла в концовке и не позволила «Оттаве» зацепиться за шанс спастись, а Макдэвид не только установил бомбардирский рекорд, но и помог Леону Драйзайтлю набрать 100-е очко в нынешнем сезоне. Немец отметился голевым дублем, а Коннор к результативной передаче добавил гол в пустые ворота. Макдэвид может замахнуться на 150 очков, но даже сейчас его цифры выглядят невероятно мощно. Это лучший результат с сезона-1995/96, когда Марио Лемье выбил 161 балл.

В текущем чемпионате только двум игрокам покорилась сотня очков, но уже совсем скоро к лидерам «Эдмонтона» должен присоединиться Кучеров (96). Пока дела у «Ойлерз» идут неплохо, однако в плей-офф начнется другая игра. А вот судьба большинства индивидуальных наград уже, скорее всего, решена. «Он кажется сверхчеловеком, учитывая то, что он делает в каждом матче. Понятно, что существует очень много невероятных игроков, но то, что делает Макдэвид на протяжении своей карьеры, это невероятно», — восхищается соотечественником Коннор Бедард.

Малкин продолжил серию

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)

Голы: Гюнцель — 28 (Раст, Кросби), 0:21 — 1:0. Малкин — 24 (бол., Летанг, Гюнцель), 4:49 — 2:0. Хоффман — 11 (Питлик, Бэррон), 5:21 — 2:1. Юленен — 4 (Мэтисон, Арве-Пинар), 7:13 — 2:2. Гурьянов — 6 (Белзил, Друэн), 11:31 — 2:3. Эдмундсон — 2 (Ковачевич, Друэн), 19:49 — 2:4. Летанг — 10 (Петтерссон, Ракелль), 30:57 — 3:4. Гюнцель — 29 (бол., Малкин, Летанг), 38:05 — 4:4. Ричард — 2 (Бэррон, Эдмундсон), 43:05 — 4:5. Андерсон — 20 (п.в.), 59:25 — 4:6.

Вратари: Джерри (Десмит, 20:00, 58:23 — 59:25) — Монтембо.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (15+17+11) — 22 (7+4+11).

Наши: Малкин (18.27/3/-1) — Гурьянов (16.11/4/+3).

15 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» и «Монреаль» выдали мощную перестрелку, но «Пингвинз» у себя дома неожиданно оступились. Команде Майка Салливана по-прежнему не хватает стабильности, а после победы над «Рейнджерс» следуют вот такие осечки, которые могут стоить попадания в плей-офф. Отдельной критики заслужил голкипер «пингвинов» Тристан Джарри. Канадец умудрился пропустить четыре шайбы после семи бросков и логично уступил место в воротах Кейси Де Смиту.

Хозяева, даже проигрывая в две шайбы, сумели восстановить равновесие, но третий период для них совершенно не задался. Чуть ли не единственным светлым пятном матча «Питтсбурга» можно назвать игру ветеранов. Крис Летанг набрал 3 (1+2) очка, а Евгений Малкин к голу в большинстве добавил передачу на Джейка Генцеля. Россиянин продлил результативную серию (1+9) до шести игр, а всего в 67 играх текущего чемпионата на его счету 72 (24+48) очка. И к чему минувшим летом было столько споров по контракту?

В составе победителей стоит отметить Дениса Гурьянова. Нападающий после обмена из «Далласа» словно расцвел. Он продлил результативную серию (3+1) до четырех игр, забив в третьем матче подряд. Денис доказывает, что разговоры о возвращении в КХЛ были слишком преждевременными. Есть ощущение, что Гурьянов еще действительно сможет перезагрузить карьеру в НХЛ, а хоккейная философия «Далласа» ему просто перестала подходить. У 25-летнего нападающего немало сильных сторон, и к нему необходимо найти подход.