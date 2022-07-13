Трагическая судьба тафгая: он глотал обезболивающие горстями и умер, когда запил их алкоголем

Дерек Бугар умер 11 лет назад .

Дерек Бугар был одним из самых запоминающихся тафгаев в истории НХЛ. Сейчас, когда эпоха узкоспециализированных бойцов давно в прошлом, самое время вспомнить яркую, но недолгую карьеру Бугара.

Одна игра изменила все

Дерек родился в семье полицейского в провинции Саскачеван. В детстве у него были проблемы с коленями из-за быстрого роста и набора веса. В 12 лет его рост составлял 180 сантиметров, а на льду он казался неуклюжим жирафом. Бугар хотел закончить с хоккеем из-за насмешек, но родители уговорили его продолжить.

Шансов на попадание в НХЛ у Дерека было мало. Ему было 15 лет, и он плохо катался, мало забивал и умел только хитовать. Однако все изменил один матч. В игровом эпизоде нападающий задел вратаря команды Дерека так, что тот не мог встать. У Бугара случилась неожиданная вспышка гнева, он выхватил игрока из толпы и начал бить его. Судья с трудом разнял игроков и покатил вместе с Дереком к штрафному боксу. В этот момент кто-то из сидевших на лавке запасных игроков соперника что-то крикнул Бугимену. Он поехал к ним, перепрыгнул через борт и начал бить каждого.

Все были в шоке от происходящего, в том числе и скаут команды «Реджайна Пэтс». На следующий день он подошел к отцу Дерека и предложил его сыну перейти к ним в академию. В «Пэтс» он добрался до Западной хоккейной лиги, но после всего пяти матчей был продан в «Принс-Джордж Кугарз». Стиль тафгая только приветствовался в команде, и он дрался два-три раза за неделю. Он понимал, что единственный путь для него в НХЛ лежит через кулачные бои на льду.

В «Пэтс» тафгай брал уроки бокса, чтобы заслужить репутацию настоящего бойца. За 85 игр в команде Бугимен набрал 410 штрафных минут. Он забросил всего одну шайбу, но она оказалась решающей в серии плей-офф против «Портленда». 19-летие тафгая пришлось на драфт: «Я очень нервничал, я надеялся, что кто-то рискнет и выберет меня», — писал в блокноте Дерек. И «Миннесота» задрафтовала его в седьмом раунде.

Трудный путь к НХЛ

Дебют в НХЛ случился не сразу. Бугар прошел все стадии — отыграл еще полтора года в Западной хоккейной лиге, потом по инициативе менеджера «Уайлд» перебрался в хоккейную лигу Восточного побережья, а затем был переведен в АХЛ. За фарм «Миннесоты» в первом сезоне Дерек провел 53 игры и набрал 207 штрафных минут. В следующем сезоне Бугар должен был дебютировать в НХЛ, но в лиге случился локаут, который заставил Бугимена провести еще год в АХЛ.

Впервые о Бугаре в НХЛ заговорили в предсезонных играх сезона-2005/06. Он дважды попадал в заявку и в обоих случаях дрался. Его первый бой был в матче с «Баффало» против Эндрю Питерса.

Свою первую официальную игру в НХЛ Дерек провел 5 октября, и, по словам самого хоккеиста, он испытывал большой стресс: «Скажем так, особой уверенности я не испытывал. В мыслях я каждый день был готов отправиться в Хьюстон. Я ожидал звонка из офиса с сообщением о предстоящем понижении. Изо всех сил старался соответствовать уровню лучшей лиги. На каждый матч я выходил, держа в голове мысли, что, может, это мой последний матч. Может, это глупо, но именно так я и настраивал себя на игру. Может, это последняя игра? А может, я получу всего одну или две смены? Так почему бы не выдать свою наилучшую игру за это время? Я могу получить травму, могу пропустить удар, который завершит мою карьеру, и я не хочу потом вспоминать былое и думать: «А что было бы, если бы я тут не схалтурил, а выложился на всю катушку?»

Громко заговорили о Дереке спустя пару недель. В гости к «Миннесоте» приехал «Анахайм». Уже в середине первого периода тафгай «Диких» сцепился с Кипом Бреннаном. Они дрались не в первый раз: в сезоне-2003/04 нападающие сошлись в АХЛ. Тогда Бреннан одолел Бугара, но в НХЛ Бугимен взял реванш.

Пропустив несколько ударов от тафгая «Уток», Дерек одним ударом в челюсть нокаутировал соперника.

За своего товарища по команде решил отомстить Тодд Федорук. В конце первого периода после вбрасывания в средней зоне игроки скинули краги и сошлись в поединке. Завершилось все клинчем, и их разняли судьи.

Через год, 27 октября 2006 года, Бугимен и Федорук подрались снова. На этот раз шансов у Тода не было. Удар был настолько сильным, что тафгай «Уток» сломал лицевую кость, и его увезли на носилках со льда. «Я не успел понять ровным счетом ничего. Меня еще никогда не били так сильно. Очутившись на льду, я почувствовал в своем черепе след размером с кулак», — вспоминает пострадавший о том эпизоде. С тех пор Федорук стал играть более сдержанно и аккуратно, а в руководстве НХЛ вновь всерьез задумались о запрете драк на льду.

Любимый и непобедимый соперник

Нокаутирующие удары стали фишкой поединков Дерека: хоккеист предпочитал пропустить пару хуков, чтобы потом нанести в ответ один свой, но зато какой! «Он никогда не любил защищаться и презирал тех, кто сильно закрывался во время боя. Более того, он предпочитал проиграть, чем провести скучный поединок», — так рассказывает о стиле Бугимена Джон Скотт.

Главным противостоянием в сезоне-2005/06 стала серия поединков между Дереком Бугаром и Джорджем Лараком. По ходу сезона они подрались три раза. Первый бой между Дереком и Лараком состоялся 23 ноября. После двух минут со старта матча «Миннесота» уже проигрывала «Эдмонтону» со счетом 0:1, и для того чтобы взбодрить свою команду, Дерек решил подраться. Тем более что это противостояние ждали с нетерпением, считая, что именно Джордж сможет утихомирить до сих пор непобедимого Бугара. После вбрасывания в центральной зоне Джордж резко схватил Дерека за воротник и левой рукой начал отгружать ему удары в голову. Это стало неожиданностью для Бугимена. Он получил еще серию ударов и повалился с ног.

Последний бой между ними состоялся в сезоне-2006/07, в том сезоне Ларак защищал уже цвета «Финикса». За всю историю их боев Дерек так и не смог одержать победу.

Проведя пять лет в «Миннесоте», Дерек стал не нужен клубу. В сезоне-2009/10 в команде появился Джон Скотт, который стал заменой Бугимену. После «Миннесоты» тафгай перешел в «Рейнджерс». Тогда никто не знал, что первый его сезон в клубе станет последним.

Его последний бой состоялся 9 декабря 2011 года против Мэтта Кракнера. Дерека опрокинули через бедро, и он получил очередное сотрясение мозга. Бугару прописали препарат «Амбиен», который отлично справляется с болью, но несет много побочных действий. В процессе восстановления после травмы форвард «Рейнджерс» еще сильнее пристрастился к алкоголю и обезболивающим препаратам. Но несмотря на все вышеперечисленное, его восстановление шло по плану. Через несколько месяцев он даже возобновил тренировки на льду, но тот образ жизни, который у Дерека был в начале его карьеры в НХЛ, было уже не вернуть.

Цена карьеры бойца

На протяжении всего хоккейного пути Дерек неоднократно получал удары в голову. У него было большое количество травм, в том числе сотрясений мозга. Как выяснилось уже после смерти игрока, его мозг был сильно поврежден и у него была начальная стадия CTE (аналог болезни Альцгеймера). Ученых не удивил данный факт - такие травмы встречаются часто у бойцов ММА, игроков НФЛ и тафгаев. Их поразило, как сильно был поврежден мозг к 28 годам.

Болезнь стала причиной изменений в поведении хоккеиста: «Его манера поведения, его индивидуальность просто покинули его», — говорил Джон Скотт. Постоянные боли в разных частях тела беспокоили тафгая, и он начинал принимать обезболивающие. Из-за своего веса ему нужно было употреблять большие дозы, и с каждым разом он привыкал к ним сильнее и сильнее. По словам брата Бугара Аарона, Дерек часто покупал обезболивающие, причем на тысячи долларов зараз, у кого-то из своих знакомых.

Он глотал лекарства горстями: по восемь и более таблеток «Оксиконтина» в один прием, по словам многих людей, разжевывая их, чтобы ускорить их действие. Грань между потребностью в наркотиках для снятия боли и желанием получить их для удовлетворения размылась. Он два раза проходил реабилитационный курс, но срывался и употреблял алкоголь и обезболивающие, которые служили для него наркотиками. Бугар сортировал таблетки по пластиковым пасхальным яйцам пастельного цвета, которые он прятал по всей квартире. Он носил одно из них в кармане, когда уезжал, а содержимое подбирал с учетом того, как долго его не будет.

В мае 2011 года Дерек встретился со своими братьями Райаном и Аароном. Приняв приличную дозу обезболивающего, он отправился с ними в бар и никак не ограничивал себя в алкоголе. Последствия от этого решения Бугар ощутил сразу по возвращении домой: Дереку было очень плохо, но он все-таки сумел уснуть. А когда братья навестили его утром, то обнаружили бездыханное тело, лежащее на кровати.