Василевский успевает везде: стал первой звездой матча, установил рекорд клуба и разбил лицо Сергачеву

«Тампа» в четвертый раз в сезоне обыграла «Даллас».

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«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хинтц — 9 (бол., Робертсон, Павелски), 4:32 — 1:0. Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Палат), 28:08 — 1:1. Гурд — 12, 32:44 — 1:2.

Вратари: Худобин (58:13) — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (6+1+10) — 26 (9+10+7).

Наши: Гурьянов (12.36/1/0) — Волков (9.35/1/0), Сергачев (20.36/2/+1).

24 марта. Даллас. American Airlines Center.

«Тампа» приехала в гости в Техас и в четвертый раз в сезоне довольно спокойно разобралась с «Далласом». Антон Худобин старался включить режим супергероя, но победителем в российской вратарской дуэли вновь оказался Андрей Василевский.

Не обошлось у команд без кадровых проблем. В составе хозяев не было Александра Радулова, который пока не может полностью восстановиться от повреждения, а также финского форварда Йоэля Кивиранты. У «Тампы» отсутствовал защитник Райан Макдона. Эти игроки должны вернуться в строй со дня на день.

Первый период «Даллас» провел без лишних нервов. Уже на пятой минуте игры хозяева реализовали большинство: Роопе Хинц уверенно переиграл Василевского.

«Тампа» перебрасывала соперника, но Худобин своими действиями не позволял «молниям» сравнять счет. В нескольких эпизодах российский голкипер откровенно подтащил свою команду.

Big save by Anton Khudobin to keep this game even#GoStars / ?@FOXSportsSW pic.twitter.com/hY605pRKYR — DailyDallasHockey (@DallasStarsDDH) March 24, 2021

Dobby with the heel clicker pic.twitter.com/gHsXBGIu3O — Dallas Stars (@DallasStars) March 24, 2021

Тем не менее, вторая двадцатиминутка обернулась для «Далласа» провалом. Когда команда наносит за период всего один бросок по воротам соперника, то уже не так важно, как хорошо играет вратарь. У «Тампы» с этим компонентом проблем не наблюдается. Сперва в большинстве забил свой 16-й гол в сезоне Стивен Стэмкос, а через пять минут в четвертом матче подряд отметился шайбой Янни Гурд. Как оказалось, этот бросок стал победным.

Yanni's been hungry ? pic.twitter.com/HHavqY31p3 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 24, 2021

Второй период также запомнился эпичным моментом. Андрей Василевский неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ей прямо в лицо Михаилу Сергачеву. Защитник «Тампы» такого сюрприза не ожидал и вынужден был отправиться в раздевалку. На льду он появился только после перерыва и заметно страдал от боли.

Mikhail Sergachev is one tough cookie!



Watch on FOX Sports Sun & FOX Sports Go: https://t.co/S7pg3SHR5m #GoBolts pic.twitter.com/8THA6ZqjQQ — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) March 24, 2021

Вероятно, именно этот фактор сказался на вспыльчивости Сергачева, которому не понравилось, как Джо Павелски придерживал его за руку в одном из эпизодов. Судьи отправили Михаила на две минуты отдохнуть.

Pavelski grabs Sergachev's arm and throws him down on the ice...



and Sergachev gets an interference penalty. pic.twitter.com/sN2WEVkKQv — Bella Bovero is typing... (@Bbonjour17) March 24, 2021

В третьем периоде «Даллас» заметно взбодрился и нанес 10 бросков по воротам Василевского, но российский голкипер был предельно мотивирован установить очередной клубный рекорд. Андрея признали лучшим игроком матча, он одержал 12-ю победу подряд и обошел по этому показателю своего бывшего сменщика Луи Доминге (11 побед в сезоне 2018/19). До рекорда лиги уже рукой подать.

Andrei Vasilevskiy improved to 12-0-0 in his last 12 appearances dating to Feb. 22 and established a @TBLightning record for longest winning streak, eclipsing the previous mark of 11 set by Louis Domingue in 2018-19. #NHLStats: https://t.co/68MwDpTSMq pic.twitter.com/16JCKeUDNA — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 24, 2021

«Одна из лучших игр, которая нам удалась в этом сезоне. Горжусь командой. С такими ребятами все получается гораздо проще. За два периода по нашим воротам нанесли всего семь бросков. Жаль только, что так случилось с Михаилом Сергачевым. Я просто хотел выбросить шайбу, но она угодила ему в лицо. Уже извинился перед ним», — сказал после матча Василевский.