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Российский вратарь на пороге суперрекорда НХЛ. Василевский побеждает 12 матчей подряд

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 23:00
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Теги:
Голкиперу «Тампы» и его команде необходимо еще две победы кряду.

Победа над «Далласом» (2:1) стала для российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского 12-й подряд. 26-летний вратарь установил клубный рекорд, превзойдя результат своего дублера Луи Доминге, который в сезоне 2018/19 не проигрывал в 11 встречах кряду. Любопытно, что из семи лучших результатов в истории «молний» пять принадлежат Василевскому, по одному — Доминге и Николаю Хабибулину.

Рекордсмены «Тампы-Бэй» по победам подряд:

Сезон

Вратарь

Страна

Победы

2020/21

Андрей Василевский

Россия

12

2018/19

Луи Доминге

Канада

11

2018/19

Андрей Василевский

Россия

10

2019/20

Андрей Василевский

Россия

10

2017/18

Андрей Василевский

Россия

9

2003/04

Николай Хабибулин

Россия

8

2019/20

Андрей Василевский

Россия

8

2003/04

Джон Грэм

США

6

2013/14

Бен Бишоп

США

6

2015/16

Бен Бишоп

США

6

2018/19

Андрей Василевский

Россия

6

В истории НХЛ было только шесть более продолжительных победных серий. Рекорд — 14 матчей — делят четыре голкипера: Тини Томпсон из «Бостона», Том Баррассо из «Питтсбурга», Йонас Хиллер из «Анахайма» и владеющий лучшим российским результатом Сергей Бобровский, в сезоне-2016/17 защищавший цвета «Коламбуса». Кстати, Василевский уже сейчас повторит рекорд Мартина Бродера — самого побеждающего голкипера в истории НХЛ

Лучшие победные серии вратарей в истории НХЛ:

Сезон

Вратарь

Команда

Победы

1929/30

Тини Томпсон

Бостон

14

1992/93

Том Баррассо

Питтсбург

14

2013/14

Йонас Хиллер

Анахайм

14

2016/17

Сергей Бобровский

Коламбус

14

1970/71

Эдди Джонстон

Бостон

13

1995/96

Крис Осгуд

Детройт

13

1973/74

Росс Брукс

Бостон

12

1997/98

Мартин Бродер

Нью-Джерси

12

2020/21

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

12

Только текущей серии Василевского хватило бы для повторения восьмого результата по победам в сезоне-2020/21. Однако из первых 13 матчей россиянин выиграл девять, что позволяет ему лидировать в вратарском рейтинге. Главный преследователь Филипп Грубауэр из «Колорадо» отстает на две победы, Марк-Андре Флери из «Вегаса» — на пять.

Лидеры по победам в сезоне-2020/21:

Вратарь

Команда

Матчи

Победы

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

25

21

Филипп Грубаэур

Колорадо

26

19

Марк-Андре Флери

Вегас

22

16

Коннор Хеллебак

Виннипег

25

14

Витек Ванечек

Вашингтон

22

13

Семен Варламов

Айлендерс

22

13

Фредерик Андерсен

Торонто

23

13

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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