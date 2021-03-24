Российский вратарь на пороге суперрекорда НХЛ. Василевский побеждает 12 матчей подряд

Голкиперу «Тампы» и его команде необходимо еще две победы кряду.

Победа над «Далласом» (2:1) стала для российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского 12-й подряд. 26-летний вратарь установил клубный рекорд, превзойдя результат своего дублера Луи Доминге, который в сезоне 2018/19 не проигрывал в 11 встречах кряду. Любопытно, что из семи лучших результатов в истории «молний» пять принадлежат Василевскому, по одному — Доминге и Николаю Хабибулину.

Рекордсмены «Тампы-Бэй» по победам подряд:

Сезон Вратарь Страна Победы 2020/21 Андрей Василевский Россия 12 2018/19 Луи Доминге Канада 11 2018/19 Андрей Василевский Россия 10 2019/20 Андрей Василевский Россия 10 2017/18 Андрей Василевский Россия 9 2003/04 Николай Хабибулин Россия 8 2019/20 Андрей Василевский Россия 8 2003/04 Джон Грэм США 6 2013/14 Бен Бишоп США 6 2015/16 Бен Бишоп США 6 2018/19 Андрей Василевский Россия 6

В истории НХЛ было только шесть более продолжительных победных серий. Рекорд — 14 матчей — делят четыре голкипера: Тини Томпсон из «Бостона», Том Баррассо из «Питтсбурга», Йонас Хиллер из «Анахайма» и владеющий лучшим российским результатом Сергей Бобровский, в сезоне-2016/17 защищавший цвета «Коламбуса». Кстати, Василевский уже сейчас повторит рекорд Мартина Бродера — самого побеждающего голкипера в истории НХЛ

Лучшие победные серии вратарей в истории НХЛ:

Сезон Вратарь Команда Победы 1929/30 Тини Томпсон Бостон 14 1992/93 Том Баррассо Питтсбург 14 2013/14 Йонас Хиллер Анахайм 14 2016/17 Сергей Бобровский Коламбус 14 1970/71 Эдди Джонстон Бостон 13 1995/96 Крис Осгуд Детройт 13 1973/74 Росс Брукс Бостон 12 1997/98 Мартин Бродер Нью-Джерси 12 2020/21 Андрей Василевский Тампа-Бэй 12

Только текущей серии Василевского хватило бы для повторения восьмого результата по победам в сезоне-2020/21. Однако из первых 13 матчей россиянин выиграл девять, что позволяет ему лидировать в вратарском рейтинге. Главный преследователь Филипп Грубауэр из «Колорадо» отстает на две победы, Марк-Андре Флери из «Вегаса» — на пять.

Лидеры по победам в сезоне-2020/21: