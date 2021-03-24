Российский вратарь на пороге суперрекорда НХЛ. Василевский побеждает 12 матчей подряд
Победа над «Далласом» (2:1) стала для российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского 12-й подряд. 26-летний вратарь установил клубный рекорд, превзойдя результат своего дублера Луи Доминге, который в сезоне 2018/19 не проигрывал в 11 встречах кряду. Любопытно, что из семи лучших результатов в истории «молний» пять принадлежат Василевскому, по одному — Доминге и Николаю Хабибулину.
Рекордсмены «Тампы-Бэй» по победам подряд:
|
Сезон
|
Вратарь
|
Страна
|
Победы
|
2020/21
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
12
|
2018/19
|
Луи Доминге
|
Канада
|
11
|
2018/19
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
10
|
2019/20
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
10
|
2017/18
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
9
|
2003/04
|
Николай Хабибулин
|
Россия
|
8
|
2019/20
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
8
|
2003/04
|
Джон Грэм
|
США
|
6
|
2013/14
|
Бен Бишоп
|
США
|
6
|
2015/16
|
Бен Бишоп
|
США
|
6
|
2018/19
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
6
В истории НХЛ было только шесть более продолжительных победных серий. Рекорд — 14 матчей — делят четыре голкипера: Тини Томпсон из «Бостона», Том Баррассо из «Питтсбурга», Йонас Хиллер из «Анахайма» и владеющий лучшим российским результатом Сергей Бобровский, в сезоне-2016/17 защищавший цвета «Коламбуса». Кстати, Василевский уже сейчас повторит рекорд Мартина Бродера — самого побеждающего голкипера в истории НХЛ
Лучшие победные серии вратарей в истории НХЛ:
|
Сезон
|
Вратарь
|
Команда
|
Победы
|
1929/30
|
Тини Томпсон
|
Бостон
|
14
|
1992/93
|
Том Баррассо
|
Питтсбург
|
14
|
2013/14
|
Йонас Хиллер
|
Анахайм
|
14
|
2016/17
|
Сергей Бобровский
|
Коламбус
|
14
|
1970/71
|
Эдди Джонстон
|
Бостон
|
13
|
1995/96
|
Крис Осгуд
|
Детройт
|
13
|
1973/74
|
Росс Брукс
|
Бостон
|
12
|
1997/98
|
Мартин Бродер
|
Нью-Джерси
|
12
|
2020/21
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
12
Только текущей серии Василевского хватило бы для повторения восьмого результата по победам в сезоне-2020/21. Однако из первых 13 матчей россиянин выиграл девять, что позволяет ему лидировать в вратарском рейтинге. Главный преследователь Филипп Грубауэр из «Колорадо» отстает на две победы, Марк-Андре Флери из «Вегаса» — на пять.
Лидеры по победам в сезоне-2020/21:
|
Вратарь
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
25
|
21
|
Филипп Грубаэур
|
Колорадо
|
26
|
19
|
Марк-Андре Флери
|
Вегас
|
22
|
16
|
Коннор Хеллебак
|
Виннипег
|
25
|
14
|
Витек Ванечек
|
Вашингтон
|
22
|
13
|
Семен Варламов
|
Айлендерс
|
22
|
13
|
Фредерик Андерсен
|
Торонто
|
23
|
13
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