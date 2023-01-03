Русский форвард только пришел в НХЛ, но уже может сменить команду. Станет ли он звездой?
Возвращение
КХЛ после небольшой паузы, связанной с новогодними праздниками, возвращается. Это в ВХЛ и МХЛ у каких-то клубов есть сложные и легкие месяцы. Но нынешний регламент главного турнира дает нагрузку всем без исключения, правда, есть нюансы, но о них ниже.
По-прежнему отличная ситуация на «Востоке». Все клубы имеют шансы на выход в плей-офф, не смотрите даже на то, что отрыв между седьмым и восьмым местами вырос уже до семи очков. Да, на коротком пути это гигантское отставание, но за месяц клубы проведут 12-13 матчей, точнее, даже за 28 дней. Никто не сможет пройти этот отрезок ровно. Казанцы, которые сейчас на седьмом месте, во-первых, далеки от оптимального состояния, во-вторых, хоккеистам еще предстоит понять Зинэтулу Билялетдинова, в-третьих, у «Ак Барса» сложный календарь. Да и начнет команда месяц непростыми встречами. «Северсталь» и «Витязь» — это не подарок. У «Амура», который сейчас замыкает таблицу Восточной конференции, задача простая: им надо пройти январь без больших провалов, так как в феврале у команды восемь домашних матчей, да и поездка во Владивосток в конце регулярного сезона вряд ли сопряжена с большими трудностями.
Еще летом говорили о том, что лучший календарь сезона имеет «Витязь». И январь для претендента на место в плей-офф такой, что все завидуют. Четыре матча с «Сочи», три — с «Куньлунем». Бери все свое и спокойно готовься к следующему чемпионату, так как вряд ли команда Вячеслава Буцаева имеет задачи пройти дальше первого раунда.
На Западе ожесточенная борьба между «Северсталью», минским «Динамо» и, видимо, «Спартаком» за место в плей-офф. Да, красно-белые на шестом месте, но январское расписание у них непростое, хотя и запланировано две встречи с китайским клубом. Впрочем, «Куньлунь» из тех, с кем расслабляться нельзя никогда. Следующая пауза в чемпионате только 1 марта, когда для шести клубов начнется четырехмесячный отпуск.
Травма
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл на месяц из-за травмы. К счастью, это не какие-то проблемные места в организме форварда. Так, несчастный случай. Шайба попала в кисть хоккеисту, перчатка не спасла, и, судя по тому, что говорят в клубе, это перелом, так как придется пропустить четыре недели.
И прямо сейчас снова возобновились переговоры о возможном обмене Владимира в другой клуб. Без его согласия этого сделать нельзя, но в клубе так часто заговаривают о трейде, что хоккеисту нет смысла и дальше сопротивляться. Если не видят в команде, какой смысл держаться? Лучше обсудить наиболее выгодный вариант развития карьеры, поехать туда, где тебя ждут, и попытаться побороться за главный трофей.
У Владимира последний год контракта с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Он, конечно, может спокойно дождаться лета, выйти на рынок свободных агентов и, как говорят хоккеисты, протестировать рынок. Минус такого решения для клуба очевиден, да и Тарасенко мало что выигрывает. 31 год, довольно объемная папка с историей болезней, не лучший нынешний сезон. 29 очков в 34 матчах — совсем не то, чего ждут от самого дорогого игрока команды. Пауза длиной в месяц — хорошая возможность все взвесить и принять какое-то важное решение. Как он решит, спрогнозировать тяжело, но со стороны кажется, что ему пора отзывать запрет на обмен.
Слухи
Андрей Кузьменко может в ближайшее время сменить команду. Как сообщают за океаном, если форвард не подпишет новый контракт с «Ванкувером» до 3 марта, то продолжит карьеру в другом клубе. Проблема Андрея в том, что его агент совершенно неадекватно оценивает возможности хоккеиста. При этом постоянно дает понять, что для него главное деньги, намекая, что такого хоккеиста с руками оторвут на рынке. Правда, в последнее время представитель чуть успокоился. Уже нет эмодзи с купюрами в социальных сетях после каждой заброшенной шайбы. Да потому что в сезоне у Кузьменко было столько провальных игр, что он бы при иных тренерах мог бы и в АХЛ уехать.
С чем мы приходим к началу января? У Андрея 32 очка в 35 матчах, что, в принципе, для новичка неплохо. Он забросил 15 шайб — показатель довольно приличный. Но Кузьменко выходит на лед с Элиашем Петтерсоном, а это немного снижает эффект от цифр. Все же понимают, насколько силен швед, он способен помочь со статистикой любому.
Проблемы нашего хоккеиста очевидны. Андрей не так быстр для НХЛ, не отрабатывает в обороне, есть проблемы с силовой игрой. Отметим и плюсы. Кузьменко показал, что может располагаться именно там, где надо. Он легко поменял свою роль в большинстве и уже не стоит на розыгрышах, а ловит шанс на добивании. Хотелось бы посмотреть на его игру с другими партнерами, но тренер пока его не ставит в другие звенья. Не забывайте и о том, что «Косатки» вне зоны плей-офф. Ничего для них не потеряно, это не «Чикаго» или «Анахайм», но уж больно сильны конкуренты за седьмое и восьмое места (про первую шестерку речи вообще не идет).
Будет удивительно, если Андрею дадут больше, чем Илье Михееву (4,75 миллиона). Пока Кузьменко наигрывает на какое-нибудь двухлетнее соглашение с суммой не более 4 миллионов. Не удивлюсь, если агент просит нереальные 5-6 миллионов и длинный контракт. Но Андрей должен понимать, что для него сказка может быстро закончиться, если он сменит команду. Кто знает, какие факторы ценят в других.
|3.01
|05:00
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Колорадо – Вегас
|2 : 3
|3.01
|06:00
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Анахайм – Филадельфия
|1 : 4