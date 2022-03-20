Команда Панарина в третий раз подряд обыграла «Тампу», а российский новичок забил первый гол в НХЛ

Обзор игрового дня НХЛ.

Центральным событием сегодняшней ночи стало противостояние «Тампы» и «Рейнджерс». Матч, в котором сошлись одни из главных претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, не предвещал большого количества голов, что в общем-то и произошло. Игорь Шестеркин и Андрей Василевский попали в тройку лучших игроков встречи, и это вряд ли кого-то сильно удивит.

Голкипер «Рейнджерс» в этой дуэли вышел победителем и отразил 28 бросков по своим воротам. Матч получился довольно жестким, а команды на двоих заработали 32 минуты штрафа. Если брать временной отрезок с середины января, то «бродвейцы» — лучшая команда по реализации большинства в лиге с впечатляющими 30 процентами. Однако сегодня их бригады выглядели весьма блекло и растранжирили пять попыток подряд.

Тем не менее, при счете 1:1 за две минуты до конца третьего периода защитник «Тампы» Эрик Чернак нарушил правила и отправился в бокс штрафников. «Рейнджерс» с трудом входили в зону соперника, уже как будто согласились на овертайм, но за 15 секунд до финальной сирены все-таки сумели вырвать победу. Артемий Панарин классной передачей нашел Мику Зибанежада и швед из левого круга вбрасывания забил решающий гол.

По игре «Тампа» была немного опаснее, но хозяева допускали больше ошибок, за что и поплатились. Никита Кучеров в последнее время ушел в тень и в пяти матчах набрал очки только в игре против «Сиэтла». Впрочем, все прекрасно знают «Тампу», настоящий хоккей для которой начинается только в плей-офф. Команда усилилась классным форвардом Брэндоном Хэйглом из «Чикаго» и можно не сомневаться, что коллектив Джона Купера вновь собирается выиграть Кубок Стэнли. Так что «Рейнджерс» могут быть собой довольны. «Бродвейцы» в третий раз подряд в текущем сезоне обыграли «Тампу» и сделали это с общим счетом 9:4.

Торопченко открыл счет голам в НХЛ

Клим Костин с начала марта играет в АХЛ, но это не значит, что в составе «Сент-Луиса» стало меньше россиян. Нападающий Алексей Торопченко в этом месяце провел за команду шесть матчей, а всего в сезоне — 11. До сегодняшнего дня у 22-летнего нападающего не было ни одного очка в НХЛ, но в выездном матче против «Коламбуса» он забросил дебютную шайбу в лиге. Россиянин здорово сыграл на добивании после броска Джастина Фолка и переиграл Элвиса Мерзликина.

В феврале Торопченко подписал с клубом новый двусторонний контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за «Куньлунь» и набрал в них 11 (7+4) баллов. В АХЛ на счету Алексея 20 (10+10) очков, а в «Сент-Луисе» в некоторых матчах он получал не меньше десяти игровых минут и хорошие отзывы от тренерского штаба. Говорить о каком-то стремительном прогрессе этого габаритного форварда пока слишком рано, но для дебютного сезона в НХЛ дела у него складываются неплохо.

Однако «Сент-Луису» сегодня это не помогло, и команда, несмотря на хет-трик Давида Перрона, проиграла третий матч подряд. В игре «Блюз» заметен спад и не исключено, что руководство клуба перед закрытием трансферного окна (21 марта) усилит состав. Сегодня из-за болезни пропустил матч с «Коламбусом» Владимир Тарасенко, и болельщики сразу запаниковали, но пока слабо верится, что перед плей-офф «Сент-Луис» обменяет одного из лучших бомбардиров в своей истории, на счету которого в этом сезоне 54 (20+34) очка в 55 матчах.

Малкин прервал неудачную серию

«Питтсбург» не без проблем разобрался с «Аризоной», а победный гол забил Евгений Малкин. Российский нападающий в шести матчах подряд не набирал очки и наконец-то сумел прервать эту затянувшуюся серию. Теперь в 27 играх сезона на его счету 25 (11+14) баллов. Голкипер «Койотиз» Скотт Уэджвуд справился с первым броском россиянина, но на добивании уже не смог помочь своей команде. Канадский вратарь провел классный матч и с 45 сэйвами был признан его первой звездой.