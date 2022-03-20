Команда Панарина в третий раз подряд обыграла «Тампу», а российский новичок забил первый гол в НХЛ
Центральным событием сегодняшней ночи стало противостояние «Тампы» и «Рейнджерс». Матч, в котором сошлись одни из главных претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, не предвещал большого количества голов, что в общем-то и произошло. Игорь Шестеркин и Андрей Василевский попали в тройку лучших игроков встречи, и это вряд ли кого-то сильно удивит.
Голкипер «Рейнджерс» в этой дуэли вышел победителем и отразил 28 бросков по своим воротам. Матч получился довольно жестким, а команды на двоих заработали 32 минуты штрафа. Если брать временной отрезок с середины января, то «бродвейцы» — лучшая команда по реализации большинства в лиге с впечатляющими 30 процентами. Однако сегодня их бригады выглядели весьма блекло и растранжирили пять попыток подряд.
Тем не менее, при счете 1:1 за две минуты до конца третьего периода защитник «Тампы» Эрик Чернак нарушил правила и отправился в бокс штрафников. «Рейнджерс» с трудом входили в зону соперника, уже как будто согласились на овертайм, но за 15 секунд до финальной сирены все-таки сумели вырвать победу. Артемий Панарин классной передачей нашел Мику Зибанежада и швед из левого круга вбрасывания забил решающий гол.
По игре «Тампа» была немного опаснее, но хозяева допускали больше ошибок, за что и поплатились. Никита Кучеров в последнее время ушел в тень и в пяти матчах набрал очки только в игре против «Сиэтла». Впрочем, все прекрасно знают «Тампу», настоящий хоккей для которой начинается только в плей-офф. Команда усилилась классным форвардом Брэндоном Хэйглом из «Чикаго» и можно не сомневаться, что коллектив Джона Купера вновь собирается выиграть Кубок Стэнли. Так что «Рейнджерс» могут быть собой довольны. «Бродвейцы» в третий раз подряд в текущем сезоне обыграли «Тампу» и сделали это с общим счетом 9:4.
The vibes. ? pic.twitter.com/co3kwk9jYV— New York Rangers (@NYRangers) March 20, 2022
Торопченко открыл счет голам в НХЛ
Клим Костин с начала марта играет в АХЛ, но это не значит, что в составе «Сент-Луиса» стало меньше россиян. Нападающий Алексей Торопченко в этом месяце провел за команду шесть матчей, а всего в сезоне — 11. До сегодняшнего дня у 22-летнего нападающего не было ни одного очка в НХЛ, но в выездном матче против «Коламбуса» он забросил дебютную шайбу в лиге. Россиянин здорово сыграл на добивании после броска Джастина Фолка и переиграл Элвиса Мерзликина.
В феврале Торопченко подписал с клубом новый двусторонний контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за «Куньлунь» и набрал в них 11 (7+4) баллов. В АХЛ на счету Алексея 20 (10+10) очков, а в «Сент-Луисе» в некоторых матчах он получал не меньше десяти игровых минут и хорошие отзывы от тренерского штаба. Говорить о каком-то стремительном прогрессе этого габаритного форварда пока слишком рано, но для дебютного сезона в НХЛ дела у него складываются неплохо.
Однако «Сент-Луису» сегодня это не помогло, и команда, несмотря на хет-трик Давида Перрона, проиграла третий матч подряд. В игре «Блюз» заметен спад и не исключено, что руководство клуба перед закрытием трансферного окна (21 марта) усилит состав. Сегодня из-за болезни пропустил матч с «Коламбусом» Владимир Тарасенко, и болельщики сразу запаниковали, но пока слабо верится, что перед плей-офф «Сент-Луис» обменяет одного из лучших бомбардиров в своей истории, на счету которого в этом сезоне 54 (20+34) очка в 55 матчах.
Малкин прервал неудачную серию
«Питтсбург» не без проблем разобрался с «Аризоной», а победный гол забил Евгений Малкин. Российский нападающий в шести матчах подряд не набирал очки и наконец-то сумел прервать эту затянувшуюся серию. Теперь в 27 играх сезона на его счету 25 (11+14) баллов. Голкипер «Койотиз» Скотт Уэджвуд справился с первым броском россиянина, но на добивании уже не смог помочь своей команде. Канадский вратарь провел классный матч и с 45 сэйвами был признан его первой звездой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|3
|Рейнджерс
|62
|39
|23
|83
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|59
|26
|33
|61
|7
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|61
|20
|41
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|63
|30
|33
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|5 : 1
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|6 : 3
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 2
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|2 : 5
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 2
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|62
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09