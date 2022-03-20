Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:00

Команда Панарина в третий раз подряд обыграла «Тампу», а российский новичок забил первый гол в НХЛ

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото nhl.com
Обзор игрового дня НХЛ.

Центральным событием сегодняшней ночи стало противостояние «Тампы» и «Рейнджерс». Матч, в котором сошлись одни из главных претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, не предвещал большого количества голов, что в общем-то и произошло. Игорь Шестеркин и Андрей Василевский попали в тройку лучших игроков встречи, и это вряд ли кого-то сильно удивит.

Голкипер «Рейнджерс» в этой дуэли вышел победителем и отразил 28 бросков по своим воротам. Матч получился довольно жестким, а команды на двоих заработали 32 минуты штрафа. Если брать временной отрезок с середины января, то «бродвейцы» — лучшая команда по реализации большинства в лиге с впечатляющими 30 процентами. Однако сегодня их бригады выглядели весьма блекло и растранжирили пять попыток подряд.

Тем не менее, при счете 1:1 за две минуты до конца третьего периода защитник «Тампы» Эрик Чернак нарушил правила и отправился в бокс штрафников. «Рейнджерс» с трудом входили в зону соперника, уже как будто согласились на овертайм, но за 15 секунд до финальной сирены все-таки сумели вырвать победу. Артемий Панарин классной передачей нашел Мику Зибанежада и швед из левого круга вбрасывания забил решающий гол.

По игре «Тампа» была немного опаснее, но хозяева допускали больше ошибок, за что и поплатились. Никита Кучеров в последнее время ушел в тень и в пяти матчах набрал очки только в игре против «Сиэтла». Впрочем, все прекрасно знают «Тампу», настоящий хоккей для которой начинается только в плей-офф. Команда усилилась классным форвардом Брэндоном Хэйглом из «Чикаго» и можно не сомневаться, что коллектив Джона Купера вновь собирается выиграть Кубок Стэнли. Так что «Рейнджерс» могут быть собой довольны. «Бродвейцы» в третий раз подряд в текущем сезоне обыграли «Тампу» и сделали это с общим счетом 9:4.

Торопченко открыл счет голам в НХЛ

Клим Костин с начала марта играет в АХЛ, но это не значит, что в составе «Сент-Луиса» стало меньше россиян. Нападающий Алексей Торопченко в этом месяце провел за команду шесть матчей, а всего в сезоне — 11. До сегодняшнего дня у 22-летнего нападающего не было ни одного очка в НХЛ, но в выездном матче против «Коламбуса» он забросил дебютную шайбу в лиге. Россиянин здорово сыграл на добивании после броска Джастина Фолка и переиграл Элвиса Мерзликина.

В феврале Торопченко подписал с клубом новый двусторонний контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за «Куньлунь» и набрал в них 11 (7+4) баллов. В АХЛ на счету Алексея 20 (10+10) очков, а в «Сент-Луисе» в некоторых матчах он получал не меньше десяти игровых минут и хорошие отзывы от тренерского штаба. Говорить о каком-то стремительном прогрессе этого габаритного форварда пока слишком рано, но для дебютного сезона в НХЛ дела у него складываются неплохо.

Однако «Сент-Луису» сегодня это не помогло, и команда, несмотря на хет-трик Давида Перрона, проиграла третий матч подряд. В игре «Блюз» заметен спад и не исключено, что руководство клуба перед закрытием трансферного окна (21 марта) усилит состав. Сегодня из-за болезни пропустил матч с «Коламбусом» Владимир Тарасенко, и болельщики сразу запаниковали, но пока слабо верится, что перед плей-офф «Сент-Луис» обменяет одного из лучших бомбардиров в своей истории, на счету которого в этом сезоне 54 (20+34) очка в 55 матчах.

Малкин прервал неудачную серию

«Питтсбург» не без проблем разобрался с «Аризоной», а победный гол забил Евгений Малкин. Российский нападающий в шести матчах подряд не набирал очки и наконец-то сумел прервать эту затянувшуюся серию. Теперь в 27 играх сезона на его счету 25 (11+14) баллов. Голкипер «Койотиз» Скотт Уэджвуд справился с первым броском россиянина, но на добивании уже не смог помочь своей команде. Канадский вратарь провел классный матч и с 45 сэйвами был признан его первой звездой.

Алексей Торопченко
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
1
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
«Драго» не испортил английскую вечеринку. Александр Волков сдался Тому Аспиналлу в главном бою UFC в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов прокачивает партнеров: они бьют личные рекорды!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 63 38 25 85
3 Рейнджерс 62 39 23 83
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Филадельфия 61 19 42 49
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 61 20 41 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 63 30 33 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
20.03 02:00
Монреаль – Оттава
 5 : 1
20.03 02:00
Нэшвилл – Торонто
 6 : 3
20.03 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 2
20.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 2 : 5
20.03 05:00
Сиэтл – Детройт
 4 : 2
20.03 21:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
20.03 23:59
Вашингтон – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 62 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости