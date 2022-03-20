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Капризов прокачивает партнеров: они бьют личные рекорды!

Пас Капризова помог «Миннесоте» забить победный гол «Чикаго»
Анастасия Жданова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Пас Кирилла помог «Миннесоте» забить победный гол «Чикаго».

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Годро — 9 (Фиала, Меррилл), 16:36 — 1:0. С. Джонс — 4 (Кейн, Строум), 48:57 — 1:1. Хартман — 24 (Зуккарелло, Капризов), 56:47 — 2:1. Гринуэй — 7 (п.в., Меррилл), 59:53 — 3:1.
Вратари: Тэлбот — Ланкинен (57:25 — 59:53).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (11+12+11) — 22 (7+7+8).
Наши: Капризов (18.07/5/+1), Куликов (17.17/3/+2) — -.
19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Обычный болельщик из России, решивший в выходной день в относительно удобное время посмотреть на команду Кирилла Капризова против «Чикаго», мог бы заснуть в любой стратегически важный момент игры. Стоило ли тратить силы на поиск пиратской ссылки? До 57-й минуты встречи казалось, что нет. Хоккей был очень типичным для дневного матча — невысокие скорости, мало точных передач в чужой зоне, острый дефицит опасных моментов.

Неудивительно, что лучшими игроками долгое время выглядели вратари. Финн Кевин Ланкинен иногда любит поймать кураж — и тогда в ближнем бою его не пробить, шансов на отскоках он не дает. Остается только попадать отличными бросками с ходу, как получилось у Фредерика Годро в конце первого периода. Всю работу за него сделал Кевин Фиала — швейцарец обработал шайбу во время контратаки при входе в чужую зону и отдал на ход партнеру. Фиала набрал 55-е (20+35) очко в сезоне и установил личный рекорд по результативности в карьере. Он уверенно идет третьим в списке бомбардиров своей команды — выше только Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло.

Идущий четвёртым Райан Хартман забивает почаще Фиалы — в матче против родного «Чикаго» Райан забросил уже 25-ю шайбу в сезоне. Невероятный результат для парня, которому за счастье было набрать просто 25 очков за регулярку. Попадание в тройку к Капризову и Зуккарелло — золотой билет для любого игрока с неплохим броском. Во встрече против «Блэкхокс» лучшая тройка «Миннесоты» почти весь матч скатывалась в индивидуальные проходы и постоянные потери.

Но за три минуты до конца при счете 1:1 Кирилл Капризов решил, что хорошо бы обыграть принципиального соперника по Центральному дивизиону в четвертый раз в сезоне и не откладывать это дело до овертайма. В углу площадки Кирилл обокрал Сета Джонса, который со следующего года будет получать девять с половиной миллионов долларов. Капризов не глядя отдал на Зуккарелло, а тот в касание перевел на Хартмана. Матс, как и Фиала, установил личный рекорд по результативности в лиге, набрав 62-е (19+43) очко в сезоне. В реактивных «Рейнджерс» Алена Виньо он дважды набирал 59 очков и еще один раз — 61.

Сету Джонсу должно быть вдвойне обидно — в середине третьего периода именно он забросил единственную шайбу «Чикаго» в матче и сравнял счет. Кэм Тэлбот, как и его коллега Ланкинен, выглядел уверенно на протяжении всего матча. «Блэкхокс» несколько раз убегали «два в один» и «три в два» и шайбе, казалось, уже некуда было деваться, но Тэлбот дотягивался и спасал партнеров. Он пропустил только после шикарного кистевого Джонса — 50-ю передачу в сезоне отдал Патрик Кейн. За последние семь лет он в шестой раз добрался до этой отметки.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Филадельфия 61 19 42 49
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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Монреаль – Оттава
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Нэшвилл – Торонто
 - : -
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Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
20.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
20.03 05:00
Сиэтл – Детройт
 - : -
20.03 21:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
20.03 23:59
Вашингтон – Даллас
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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