Капризов прокачивает партнеров: они бьют личные рекорды!
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Чикаго» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Годро — 9 (Фиала, Меррилл), 16:36 — 1:0. С. Джонс — 4 (Кейн, Строум), 48:57 — 1:1. Хартман — 24 (Зуккарелло, Капризов), 56:47 — 2:1. Гринуэй — 7 (п.в., Меррилл), 59:53 — 3:1.
Вратари: Тэлбот — Ланкинен (57:25 — 59:53).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (11+12+11) — 22 (7+7+8).
Наши: Капризов (18.07/5/+1), Куликов (17.17/3/+2) — -.
19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Обычный болельщик из России, решивший в выходной день в относительно удобное время посмотреть на команду Кирилла Капризова против «Чикаго», мог бы заснуть в любой стратегически важный момент игры. Стоило ли тратить силы на поиск пиратской ссылки? До 57-й минуты встречи казалось, что нет. Хоккей был очень типичным для дневного матча — невысокие скорости, мало точных передач в чужой зоне, острый дефицит опасных моментов.
Неудивительно, что лучшими игроками долгое время выглядели вратари. Финн Кевин Ланкинен иногда любит поймать кураж — и тогда в ближнем бою его не пробить, шансов на отскоках он не дает. Остается только попадать отличными бросками с ходу, как получилось у Фредерика Годро в конце первого периода. Всю работу за него сделал Кевин Фиала — швейцарец обработал шайбу во время контратаки при входе в чужую зону и отдал на ход партнеру. Фиала набрал 55-е (20+35) очко в сезоне и установил личный рекорд по результативности в карьере. Он уверенно идет третьим в списке бомбардиров своей команды — выше только Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло.
Идущий четвёртым Райан Хартман забивает почаще Фиалы — в матче против родного «Чикаго» Райан забросил уже 25-ю шайбу в сезоне. Невероятный результат для парня, которому за счастье было набрать просто 25 очков за регулярку. Попадание в тройку к Капризову и Зуккарелло — золотой билет для любого игрока с неплохим броском. Во встрече против «Блэкхокс» лучшая тройка «Миннесоты» почти весь матч скатывалась в индивидуальные проходы и постоянные потери.
Но за три минуты до конца при счете 1:1 Кирилл Капризов решил, что хорошо бы обыграть принципиального соперника по Центральному дивизиону в четвертый раз в сезоне и не откладывать это дело до овертайма. В углу площадки Кирилл обокрал Сета Джонса, который со следующего года будет получать девять с половиной миллионов долларов. Капризов не глядя отдал на Зуккарелло, а тот в касание перевел на Хартмана. Матс, как и Фиала, установил личный рекорд по результативности в лиге, набрав 62-е (19+43) очко в сезоне. В реактивных «Рейнджерс» Алена Виньо он дважды набирал 59 очков и еще один раз — 61.
Сету Джонсу должно быть вдвойне обидно — в середине третьего периода именно он забросил единственную шайбу «Чикаго» в матче и сравнял счет. Кэм Тэлбот, как и его коллега Ланкинен, выглядел уверенно на протяжении всего матча. «Блэкхокс» несколько раз убегали «два в один» и «три в два» и шайбе, казалось, уже некуда было деваться, но Тэлбот дотягивался и спасал партнеров. Он пропустил только после шикарного кистевого Джонса — 50-ю передачу в сезоне отдал Патрик Кейн. За последние семь лет он в шестой раз добрался до этой отметки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|59
|26
|33
|61
|7
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|61
|22
|39
|49
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|61
|37
|24
|82
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09