Панарин стабилен, но ушел в тень суперпартнера, который догнал Овечкина по голам
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Аризона» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)
Голы: О`Брайен — 2 (Эрикссон, Гостисбеер), 2:29 — 0:1. Труба — 7 (Зибанежад, Крайдер), 3:15 — 1:1. Лэдд — 6 (Фишер, Нэш), 6:56 — 1:2. Келлер — 15 (Шмальц, Бойд), 27:01 — 1:3. Крайдер — 27 (мен., Труба, Зибанежад), 31:30 — 2:3. Готье — 3 (Хант, Руни), 35:26 — 3:3. Панарин — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 36:33 — 4:3. Крайдер — 28, 38:42 — 5:3. Труба — 8 (Миллер, Строум), 41:33 — 6:3. Крайдер — 29 (бол., Фокс, Панарин), 50:06 — 7:3.
Вратари: Шестеркин — Веймелка (Уэджвуд, 41:33).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (4+12+11) — 29 (16+7+6).
Наши: Панарин (17.54/3/+1) — Любушкин (16.51/0/-1).
23 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Очевидно, что «Рейнджерс» недооценили «Аризону», посчитав, что самый слабый клуб лиги сам сдастся без сопротивления. Игоря Шестеркина просто оставляли одного, словно говоря ему: «Ну давай доказывай, что ты лучший вратарь лиги». Но даже лучший вратарь лиги не сможет сделать ничего, если соперник будет спокойно добивать шайбу с пятака. 36-летний Эндрю Лэдд потихоньку перезапустил карьеру в лиге после полутора лет в фарм-клубе «Айлендерс» и сегодня должен поблагодарить соперника за улучшающуюся статистику.
The feed.— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 23, 2022
The goal. ? pic.twitter.com/gKvGToej8K
Гол Клэйтона Келлера, после которого «койоты» повели в две шайбы, отрезвил «Рейнджерс». Они как будто переключились по щелчку — за семь с небольшим минут хозяева оформили четыре гола! Вперед команду из Нью-Йорка вывел Артемий Панарин, для которого этот гол стал первым в 2022 году. При этом российский нападающий продлил результативную серию до четырех матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.
Вот только в этом сезоне Панарин далеко не единственная и не главная звезда «Рейнджерс». Помимо Шестеркина, который за свою игру может претендовать и на приз самому ценному игроку регулярки, лучший сезон в карьере проводит американский нападающий Крис Крайдер. Сегодня он оформил хет-трик и неожиданно сравнялся по голам с самим Александром Овечкиным (29)! Пожалуй, по игре под воротами равных Крайдеру в НХЛ сейчас нет.
Let it go— New York Rangers (@NYRangers) January 23, 2022
Let it go pic.twitter.com/lC7qVnMnDD
Суперсерия Свечникова
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)
Голы: Свечников — 14 (Трочек, Б. Смит), 2:20 — 0:1. Коул — 2 (Нечас, Свечников), 5:44 — 0:2. Бастиан — 7 (Грэйвс, Куокканен), 17:26 — 1:2. Бастиан — 8 (Грэйвс, Маклеод), 19:06 — 2:2. Лейво — 1 (Котканиеми, Деанджело), 23:25 — 2:3. Маклеод — 3 (Юнссон, Суббан), 28:47 — 3:3. Юнссон — 10 (Мерсер, Заха), 31:16 — 4:3. Шей — 6 (Степан, Лейво), 35:34 — 4:4. Братт — 11 (Шарангович, Грэйвс), 38:19 — 5:4. Хьюз — 10 (бол., Сиверсон, Хишир), 52:51 — 6:4. Заха — 10 (Мерсер, Юнссон), 53:55 — 7:4.
Вратари: Гиллис — Лафонтен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 38 (13+11+14) — 32 (10+8+14).
Наши: — - Свечников (17.21/3/0).
23 января. Нью-Джерси. Prudential Center.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников определенно должен входить в число трех главных звезд этой недели, которых традиционно определяет лига. Уже четвертый матч подряд Свечников набирает по два очка, потихоньку реабилитируясь за слабый старт сезона.
В самом начале матча бросок Свечникова от борта неожиданно привел к голу — кажется, вратарь «Нью-Джерси» Гиллис просто не ожидал того, что шайба залетит в ближний угол.
We've watched this 37 times and our jaws are still on the floor pic.twitter.com/7ZJDVfzue4— Carolina Hurricanes (@Canes) January 23, 2022
Второй результативный балл Свечников набрал совсем скоро: Пи Кей Суббан не смог вывести шайбу, и российский нападающий вместе с Трочеком вывели на бросок защитника Коула.
That's what we call a Cole Goal pic.twitter.com/N3uPMUhhD8— Carolina Hurricanes (@Canes) January 23, 2022
Вот только на этом геройства «Каролины» закончились. В воротах команды весь матч отыграл дебютант Лафонтен, который до этого пропустил дважды после трех бросков в матче с «Коламбусом». Сегодня в его ворота влетело семь шайб, а «Нью-Джерси» вдоволь покуражился в атаке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Нью-Джерси
|39
|15
|24
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 3
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 7
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|55
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1