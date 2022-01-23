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Сегодня, 07:50

Панарин стабилен, но ушел в тень суперпартнера, который догнал Овечкина по голам

«Рейнджерс» обыграли «Аризону», гол и пас Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Отдел хоккея «СЭ»
Крис Крайдер и Артемий Панарин.
Фото Twitter
А Свечников претендует на попадание в число лучших игроков недели.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Аризона» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)
Голы: О`Брайен — 2 (Эрикссон, Гостисбеер), 2:29 — 0:1. Труба — 7 (Зибанежад, Крайдер), 3:15 — 1:1. Лэдд — 6 (Фишер, Нэш), 6:56 — 1:2. Келлер — 15 (Шмальц, Бойд), 27:01 — 1:3. Крайдер — 27 (мен., Труба, Зибанежад), 31:30 — 2:3. Готье — 3 (Хант, Руни), 35:26 — 3:3. Панарин — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 36:33 — 4:3. Крайдер — 28, 38:42 — 5:3. Труба — 8 (Миллер, Строум), 41:33 — 6:3. Крайдер — 29 (бол., Фокс, Панарин), 50:06 — 7:3.
Вратари: Шестеркин — Веймелка (Уэджвуд, 41:33).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (4+12+11) — 29 (16+7+6).
Наши: Панарин (17.54/3/+1) — Любушкин (16.51/0/-1).
23 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Очевидно, что «Рейнджерс» недооценили «Аризону», посчитав, что самый слабый клуб лиги сам сдастся без сопротивления. Игоря Шестеркина просто оставляли одного, словно говоря ему: «Ну давай доказывай, что ты лучший вратарь лиги». Но даже лучший вратарь лиги не сможет сделать ничего, если соперник будет спокойно добивать шайбу с пятака. 36-летний Эндрю Лэдд потихоньку перезапустил карьеру в лиге после полутора лет в фарм-клубе «Айлендерс» и сегодня должен поблагодарить соперника за улучшающуюся статистику.

Гол Клэйтона Келлера, после которого «койоты» повели в две шайбы, отрезвил «Рейнджерс». Они как будто переключились по щелчку — за семь с небольшим минут хозяева оформили четыре гола! Вперед команду из Нью-Йорка вывел Артемий Панарин, для которого этот гол стал первым в 2022 году. При этом российский нападающий продлил результативную серию до четырех матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Вот только в этом сезоне Панарин далеко не единственная и не главная звезда «Рейнджерс». Помимо Шестеркина, который за свою игру может претендовать и на приз самому ценному игроку регулярки, лучший сезон в карьере проводит американский нападающий Крис Крайдер. Сегодня он оформил хет-трик и неожиданно сравнялся по голам с самим Александром Овечкиным (29)! Пожалуй, по игре под воротами равных Крайдеру в НХЛ сейчас нет.

Суперсерия Свечникова

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)
Голы: Свечников — 14 (Трочек, Б. Смит), 2:20 — 0:1. Коул — 2 (Нечас, Свечников), 5:44 — 0:2. Бастиан — 7 (Грэйвс, Куокканен), 17:26 — 1:2. Бастиан — 8 (Грэйвс, Маклеод), 19:06 — 2:2. Лейво — 1 (Котканиеми, Деанджело), 23:25 — 2:3. Маклеод — 3 (Юнссон, Суббан), 28:47 — 3:3. Юнссон — 10 (Мерсер, Заха), 31:16 — 4:3. Шей — 6 (Степан, Лейво), 35:34 — 4:4. Братт — 11 (Шарангович, Грэйвс), 38:19 — 5:4. Хьюз — 10 (бол., Сиверсон, Хишир), 52:51 — 6:4. Заха — 10 (Мерсер, Юнссон), 53:55 — 7:4.
Вратари: Гиллис — Лафонтен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 38 (13+11+14) — 32 (10+8+14).
Наши: — - Свечников (17.21/3/0).
23 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников определенно должен входить в число трех главных звезд этой недели, которых традиционно определяет лига. Уже четвертый матч подряд Свечников набирает по два очка, потихоньку реабилитируясь за слабый старт сезона.

В самом начале матча бросок Свечникова от борта неожиданно привел к голу — кажется, вратарь «Нью-Джерси» Гиллис просто не ожидал того, что шайба залетит в ближний угол.

Второй результативный балл Свечников набрал совсем скоро: Пи Кей Суббан не смог вывести шайбу, и российский нападающий вместе с Трочеком вывели на бросок защитника Коула.

Вот только на этом геройства «Каролины» закончились. В воротах команды весь матч отыграл дебютант Лафонтен, который до этого пропустил дважды после трех бросков в матче с «Коламбусом». Сегодня в его ворота влетело семь шайб, а «Нью-Джерси» вдоволь покуражился в атаке.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
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23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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