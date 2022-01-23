Панарин стабилен, но ушел в тень суперпартнера, который догнал Овечкина по голам

«Рейнджерс» обыграли «Аризону», гол и пас Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

А Свечников претендует на попадание в число лучших игроков недели.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Аризона» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)

Голы: О`Брайен — 2 (Эрикссон, Гостисбеер), 2:29 — 0:1. Труба — 7 (Зибанежад, Крайдер), 3:15 — 1:1. Лэдд — 6 (Фишер, Нэш), 6:56 — 1:2. Келлер — 15 (Шмальц, Бойд), 27:01 — 1:3. Крайдер — 27 (мен., Труба, Зибанежад), 31:30 — 2:3. Готье — 3 (Хант, Руни), 35:26 — 3:3. Панарин — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 36:33 — 4:3. Крайдер — 28, 38:42 — 5:3. Труба — 8 (Миллер, Строум), 41:33 — 6:3. Крайдер — 29 (бол., Фокс, Панарин), 50:06 — 7:3.

Вратари: Шестеркин — Веймелка (Уэджвуд, 41:33).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (4+12+11) — 29 (16+7+6).

Наши: Панарин (17.54/3/+1) — Любушкин (16.51/0/-1).

23 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Очевидно, что «Рейнджерс» недооценили «Аризону», посчитав, что самый слабый клуб лиги сам сдастся без сопротивления. Игоря Шестеркина просто оставляли одного, словно говоря ему: «Ну давай доказывай, что ты лучший вратарь лиги». Но даже лучший вратарь лиги не сможет сделать ничего, если соперник будет спокойно добивать шайбу с пятака. 36-летний Эндрю Лэдд потихоньку перезапустил карьеру в лиге после полутора лет в фарм-клубе «Айлендерс» и сегодня должен поблагодарить соперника за улучшающуюся статистику.

Гол Клэйтона Келлера, после которого «койоты» повели в две шайбы, отрезвил «Рейнджерс». Они как будто переключились по щелчку — за семь с небольшим минут хозяева оформили четыре гола! Вперед команду из Нью-Йорка вывел Артемий Панарин, для которого этот гол стал первым в 2022 году. При этом российский нападающий продлил результативную серию до четырех матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Вот только в этом сезоне Панарин далеко не единственная и не главная звезда «Рейнджерс». Помимо Шестеркина, который за свою игру может претендовать и на приз самому ценному игроку регулярки, лучший сезон в карьере проводит американский нападающий Крис Крайдер. Сегодня он оформил хет-трик и неожиданно сравнялся по голам с самим Александром Овечкиным (29)! Пожалуй, по игре под воротами равных Крайдеру в НХЛ сейчас нет.

Let it go

Let it go pic.twitter.com/lC7qVnMnDD — New York Rangers (@NYRangers) January 23, 2022

Суперсерия Свечникова

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Голы: Свечников — 14 (Трочек, Б. Смит), 2:20 — 0:1. Коул — 2 (Нечас, Свечников), 5:44 — 0:2. Бастиан — 7 (Грэйвс, Куокканен), 17:26 — 1:2. Бастиан — 8 (Грэйвс, Маклеод), 19:06 — 2:2. Лейво — 1 (Котканиеми, Деанджело), 23:25 — 2:3. Маклеод — 3 (Юнссон, Суббан), 28:47 — 3:3. Юнссон — 10 (Мерсер, Заха), 31:16 — 4:3. Шей — 6 (Степан, Лейво), 35:34 — 4:4. Братт — 11 (Шарангович, Грэйвс), 38:19 — 5:4. Хьюз — 10 (бол., Сиверсон, Хишир), 52:51 — 6:4. Заха — 10 (Мерсер, Юнссон), 53:55 — 7:4.

Вратари: Гиллис — Лафонтен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 38 (13+11+14) — 32 (10+8+14).

Наши: — - Свечников (17.21/3/0).

23 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников определенно должен входить в число трех главных звезд этой недели, которых традиционно определяет лига. Уже четвертый матч подряд Свечников набирает по два очка, потихоньку реабилитируясь за слабый старт сезона.

В самом начале матча бросок Свечникова от борта неожиданно привел к голу — кажется, вратарь «Нью-Джерси» Гиллис просто не ожидал того, что шайба залетит в ближний угол.

We've watched this 37 times and our jaws are still on the floor pic.twitter.com/7ZJDVfzue4 — Carolina Hurricanes (@Canes) January 23, 2022

Второй результативный балл Свечников набрал совсем скоро: Пи Кей Суббан не смог вывести шайбу, и российский нападающий вместе с Трочеком вывели на бросок защитника Коула.

That's what we call a Cole Goal pic.twitter.com/N3uPMUhhD8 — Carolina Hurricanes (@Canes) January 23, 2022

Вот только на этом геройства «Каролины» закончились. В воротах команды весь матч отыграл дебютант Лафонтен, который до этого пропустил дважды после трех бросков в матче с «Коламбусом». Сегодня в его ворота влетело семь шайб, а «Нью-Джерси» вдоволь покуражился в атаке.