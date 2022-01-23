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Сегодня, 06:20

«Вашингтон» горел, пока не включился Овечкин! Капитан вытащил команду с 0:2

«Вашингтон» в овертайме матча НХЛ победил «Оттаву», Овечкин забросил две шайбы
Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото Twitter
Невероятный матч российского нападающего

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Шабо — 2 (Уотсон, Пол), 1:22 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Форментон), 26:07 — 0:2. Овечкин — 28 (ван Римсдайк, Кузнецов), 41:39 — 1:2. Овечкин — 29 (Бэкстрем), 49:43 — 2:2. Бэкстрем — 2, 61:13 — 3:2.
Вратари: Ванечек — Мюррей.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (5+16+10+2) — 22 (3+10+9+0).
Наши: Кузнецов (20.36/7/+1), Овечкин (22.15/5/+3) — Зуб (24.30/2/-1).
23 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Вряд ли даже самый лютый хейтер Александра Овечкина будет отрицать, что нынешний сезон можно назвать сезоном капитана «Вашингтона». В свои 36 лет Овечкин не только привычно лидирует в списке лучших снайперов, но и находится на первом месте по очкам в НХЛ. Позади — даже суперсвязка из «Эдмонтона» Макдэвид — Драйзайтль.

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Сегодня у легендарного форварда «Вашингтона» был отличный шанс улучшить статистику — в гости к «Кэпиталз» приехала «Оттава», один из главных аутсайдеров последних лет. Вот только вплоть до начала третьего периода хозяева пребывали в сонном царстве. «Сенаторс» забросили по шайбе в каждом из первых двух периодов, нанеся суммарно всего 13 бросков. Этого хватало, чтобы остановить «Вашингтон», который был не слишком яростен в атаке.

Но на третий период хозяева вышли совершенно другими, начав кружить по чужой зоне с первой смены. Тревор ван Римсдайк бросил в щиток Мэтта Мюррэя, а Овечкин оказался первым на добивании.

Второй гол должен привести к долгим тактическим разборам на ближайшем занятии «Оттавы». Как Овечкина оставили одного на пятаке? Да еще и второй раз за полпериода.

В овертайме Овечкин мог сделать хет-трик, но победу «Вашингтону» в итоге принес Бэкстрем. Швед сам перехватил шайбу у соперника в чужой зоне и издевательски легко переиграл Мюррэя.

Овечкин же укрепил лидерство по голам (29) и очкам (58) в этом сезоне и все ближе к Яромиру Ягру — до повторения результата знаменитого чеха Александру осталось забить всего семь раз (сейчас у него — 759 голов). И кто сомневается, что уже зимой мы отпразднуем выход Овечкина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Но этот сезон, кажется, может стать рекордным для Александра по индивидуальным призам. Так стабильно и так ярко не играет никто.

В&nbsp;матче с &laquo;Оттавой&raquo; (3:2) россиянин Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Марио Лемье.

Все результаты матчей НХЛ 23 января можно посмотреть здесь

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
17
98
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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