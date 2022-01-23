«Вашингтон» горел, пока не включился Овечкин! Капитан вытащил команду с 0:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Шабо — 2 (Уотсон, Пол), 1:22 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Форментон), 26:07 — 0:2. Овечкин — 28 (ван Римсдайк, Кузнецов), 41:39 — 1:2. Овечкин — 29 (Бэкстрем), 49:43 — 2:2. Бэкстрем — 2, 61:13 — 3:2.
Вратари: Ванечек — Мюррей.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (5+16+10+2) — 22 (3+10+9+0).
Наши: Кузнецов (20.36/7/+1), Овечкин (22.15/5/+3) — Зуб (24.30/2/-1).
23 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Вряд ли даже самый лютый хейтер Александра Овечкина будет отрицать, что нынешний сезон можно назвать сезоном капитана «Вашингтона». В свои 36 лет Овечкин не только привычно лидирует в списке лучших снайперов, но и находится на первом месте по очкам в НХЛ. Позади — даже суперсвязка из «Эдмонтона» Макдэвид — Драйзайтль.
Сегодня у легендарного форварда «Вашингтона» был отличный шанс улучшить статистику — в гости к «Кэпиталз» приехала «Оттава», один из главных аутсайдеров последних лет. Вот только вплоть до начала третьего периода хозяева пребывали в сонном царстве. «Сенаторс» забросили по шайбе в каждом из первых двух периодов, нанеся суммарно всего 13 бросков. Этого хватало, чтобы остановить «Вашингтон», который был не слишком яростен в атаке.
Incredible work from Formy to setup Sanny ?#GoSensGo pic.twitter.com/nM4BfmycvR— Ottawa Senators (@Senators) January 23, 2022
Но на третий период хозяева вышли совершенно другими, начав кружить по чужой зоне с первой смены. Тревор ван Римсдайк бросил в щиток Мэтта Мюррэя, а Овечкин оказался первым на добивании.
Goal No. 2??8?? of the season for @ovi8 pic.twitter.com/b1nkT13VpB— Washington Capitals (@Capitals) January 23, 2022
Второй гол должен привести к долгим тактическим разборам на ближайшем занятии «Оттавы». Как Овечкина оставили одного на пятаке? Да еще и второй раз за полпериода.
All hail. pic.twitter.com/SunoIstVKg— Washington Capitals (@Capitals) January 23, 2022
В овертайме Овечкин мог сделать хет-трик, но победу «Вашингтону» в итоге принес Бэкстрем. Швед сам перехватил шайбу у соперника в чужой зоне и издевательски легко переиграл Мюррэя.
sexy. pic.twitter.com/oXDHLdMSEl— Washington Capitals (@Capitals) January 23, 2022
Овечкин же укрепил лидерство по голам (29) и очкам (58) в этом сезоне и все ближе к Яромиру Ягру — до повторения результата знаменитого чеха Александру осталось забить всего семь раз (сейчас у него — 759 голов). И кто сомневается, что уже зимой мы отпразднуем выход Овечкина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Но этот сезон, кажется, может стать рекордным для Александра по индивидуальным призам. Так стабильно и так ярко не играет никто.
Все результаты матчей НХЛ 23 января можно посмотреть здесь
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Нью-Джерси
|39
|15
|24
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 3
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 7
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|55
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1