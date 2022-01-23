«Вашингтон» горел, пока не включился Овечкин! Капитан вытащил команду с 0:2

Невероятный матч российского нападающего

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Шабо — 2 (Уотсон, Пол), 1:22 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Форментон), 26:07 — 0:2. Овечкин — 28 (ван Римсдайк, Кузнецов), 41:39 — 1:2. Овечкин — 29 (Бэкстрем), 49:43 — 2:2. Бэкстрем — 2, 61:13 — 3:2.

Вратари: Ванечек — Мюррей.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (5+16+10+2) — 22 (3+10+9+0).

Наши: Кузнецов (20.36/7/+1), Овечкин (22.15/5/+3) — Зуб (24.30/2/-1).

23 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Вряд ли даже самый лютый хейтер Александра Овечкина будет отрицать, что нынешний сезон можно назвать сезоном капитана «Вашингтона». В свои 36 лет Овечкин не только привычно лидирует в списке лучших снайперов, но и находится на первом месте по очкам в НХЛ. Позади — даже суперсвязка из «Эдмонтона» Макдэвид — Драйзайтль.

Сегодня у легендарного форварда «Вашингтона» был отличный шанс улучшить статистику — в гости к «Кэпиталз» приехала «Оттава», один из главных аутсайдеров последних лет. Вот только вплоть до начала третьего периода хозяева пребывали в сонном царстве. «Сенаторс» забросили по шайбе в каждом из первых двух периодов, нанеся суммарно всего 13 бросков. Этого хватало, чтобы остановить «Вашингтон», который был не слишком яростен в атаке.

Incredible work from Formy to setup Sanny ?#GoSensGo pic.twitter.com/nM4BfmycvR — Ottawa Senators (@Senators) January 23, 2022

Но на третий период хозяева вышли совершенно другими, начав кружить по чужой зоне с первой смены. Тревор ван Римсдайк бросил в щиток Мэтта Мюррэя, а Овечкин оказался первым на добивании.

Второй гол должен привести к долгим тактическим разборам на ближайшем занятии «Оттавы». Как Овечкина оставили одного на пятаке? Да еще и второй раз за полпериода.

В овертайме Овечкин мог сделать хет-трик, но победу «Вашингтону» в итоге принес Бэкстрем. Швед сам перехватил шайбу у соперника в чужой зоне и издевательски легко переиграл Мюррэя.

Овечкин же укрепил лидерство по голам (29) и очкам (58) в этом сезоне и все ближе к Яромиру Ягру — до повторения результата знаменитого чеха Александру осталось забить всего семь раз (сейчас у него — 759 голов). И кто сомневается, что уже зимой мы отпразднуем выход Овечкина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Но этот сезон, кажется, может стать рекордным для Александра по индивидуальным призам. Так стабильно и так ярко не играет никто.

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