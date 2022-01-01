Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь! Теперь он лучший по голам в большинстве

Пока Россия спит после праздника, ее главный игрок зажигает за океаном.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Сутер — 6 (Ганье, Наместников), 21:43 — 1:0. Кузнецов — 11 (Джохансен, Ирвин), 35:53 — 1:1. Овечкин — 23 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 57:09 — 1:2. Овечкин — 24 (п.в., Хэтэуэй, Карлсон), 59:19 — 1:3.

Вратари: Грайсс (58:19) — Самсонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (11+4+5) — 27 (5+9+13).

Наши: Наместников (15.01/2/+1) — Кузнецов (20.09/3/0), Овечкин (19.54/7/+2), Орлов (22.04/0/0).

1 января. Детройт. Little Caesars Arena.

1 января — пожалуй, единственный день в России, когда жизнь на улицах умирает. У нас никто не гуляет по две недели, но в первый день нового года даже продуктовые магазины работают с обеда — раньше вряд ли кто-то придет.

Главный российский хоккеист Александр Овечкин не привык отдыхать в новогоднюю ночь. На этот раз капитан «Вашингтона» немного отдохнул с семьей в католическое Рождество, но сегодня уже играл в Детройте. Ничем не примечательный матч приобрел невероятную важность в самой концовке. В большинстве Овечкин отгрузил свой типичный гол, который стал 275-м, забитым при реализации численного перевеса. Прежний рекорд — 274 гола — принадлежал бывшему капитану «Тампы» Дэйву Андрейчаку.

Вот только сначала лига «обломала» легенду, показав, что Овечкин забил уже в тот момент, когда две минуты удаления Робби Фаббри уже истекли. Но в итоге НХЛ все-таки установила, что гол состоялся за секунду до выхода на лед игрока «Детройта». А под конец Ови оформил дубль, поразив пустые ворота.

It marks Ovechkin's 275th career power play goal, passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history. pic.twitter.com/ItRFLdQwXl — CapitalsPR (@CapitalsPR) January 1, 2022

После матча Овечкин не стал слишком сильно акцентировать внимание на своем рекорде: «Это великолепный момент для меня, для команды, для фанов, для игры в целом. Но он уже состоялся, так что продолжаем играть дальше».

«It's a great moment for me, for the team, for the fans, for the game as well. Now it's over and we'll move on.»



Alex Ovechkin after passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history tonight. #CapsWings pic.twitter.com/TsYPnzYVO0 — Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022

Легенда. Тут никак не поспоришь с официальным аккаунтом «Кэпиталз».

Забив 119-й победный гол, Овечкин вышел на чистое третье место в истории лиги по этому показателю. Чтобы обойти Яромира Ягра (135), российскому нападающему надо еще 17 раз принести победу своей команде. Кажется, это всего лишь дело времени.