Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь! Теперь он лучший по голам в большинстве
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Сутер — 6 (Ганье, Наместников), 21:43 — 1:0. Кузнецов — 11 (Джохансен, Ирвин), 35:53 — 1:1. Овечкин — 23 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 57:09 — 1:2. Овечкин — 24 (п.в., Хэтэуэй, Карлсон), 59:19 — 1:3.
Вратари: Грайсс (58:19) — Самсонов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (11+4+5) — 27 (5+9+13).
Наши: Наместников (15.01/2/+1) — Кузнецов (20.09/3/0), Овечкин (19.54/7/+2), Орлов (22.04/0/0).
1 января. Детройт. Little Caesars Arena.
1 января — пожалуй, единственный день в России, когда жизнь на улицах умирает. У нас никто не гуляет по две недели, но в первый день нового года даже продуктовые магазины работают с обеда — раньше вряд ли кто-то придет.
Главный российский хоккеист Александр Овечкин не привык отдыхать в новогоднюю ночь. На этот раз капитан «Вашингтона» немного отдохнул с семьей в католическое Рождество, но сегодня уже играл в Детройте. Ничем не примечательный матч приобрел невероятную важность в самой концовке. В большинстве Овечкин отгрузил свой типичный гол, который стал 275-м, забитым при реализации численного перевеса. Прежний рекорд — 274 гола — принадлежал бывшему капитану «Тампы» Дэйву Андрейчаку.
A beauty. pic.twitter.com/oBJ4OF0ebi— Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022
Вот только сначала лига «обломала» легенду, показав, что Овечкин забил уже в тот момент, когда две минуты удаления Робби Фаббри уже истекли. Но в итоге НХЛ все-таки установила, что гол состоялся за секунду до выхода на лед игрока «Детройта». А под конец Ови оформил дубль, поразив пустые ворота.
It marks Ovechkin's 275th career power play goal, passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history. pic.twitter.com/ItRFLdQwXl— CapitalsPR (@CapitalsPR) January 1, 2022
После матча Овечкин не стал слишком сильно акцентировать внимание на своем рекорде: «Это великолепный момент для меня, для команды, для фанов, для игры в целом. Но он уже состоялся, так что продолжаем играть дальше».
«It's a great moment for me, for the team, for the fans, for the game as well. Now it's over and we'll move on.»— Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022
Alex Ovechkin after passing Dave Andreychuk for the most power play goals in NHL history tonight. #CapsWings pic.twitter.com/TsYPnzYVO0
Легенда. Тут никак не поспоришь с официальным аккаунтом «Кэпиталз».
Legend. pic.twitter.com/UJI5PZZxnU— Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022
Забив 119-й победный гол, Овечкин вышел на чистое третье место в истории лиги по этому показателю. Чтобы обойти Яромира Ягра (135), российскому нападающему надо еще 17 раз принести победу своей команде. Кажется, это всего лишь дело времени.
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