Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь! Теперь он лучший по голам в большинстве

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
-
Сегодня, 08:25
Александр Овечкин празднует рекордный гол в матче с «Детройтом». Фото USA Today Sports
Александр Овечкин празднует рекордный гол в матче с «Детройтом». Фото USA Today Sports
Теги:
Пока Россия спит после праздника, ее главный игрок зажигает за океаном.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Сутер — 6 (Ганье, Наместников), 21:43 — 1:0. Кузнецов — 11 (Джохансен, Ирвин), 35:53 — 1:1. Овечкин — 23 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 57:09 — 1:2. Овечкин — 24 (п.в., Хэтэуэй, Карлсон), 59:19 — 1:3.
Вратари: Грайсс (58:19) — Самсонов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (11+4+5) — 27 (5+9+13).
Наши: Наместников (15.01/2/+1) — Кузнецов (20.09/3/0), Овечкин (19.54/7/+2), Орлов (22.04/0/0).
1 января. Детройт. Little Caesars Arena.

1 января — пожалуй, единственный день в России, когда жизнь на улицах умирает. У нас никто не гуляет по две недели, но в первый день нового года даже продуктовые магазины работают с обеда — раньше вряд ли кто-то придет.

Главный российский хоккеист Александр Овечкин не привык отдыхать в новогоднюю ночь. На этот раз капитан «Вашингтона» немного отдохнул с семьей в католическое Рождество, но сегодня уже играл в Детройте. Ничем не примечательный матч приобрел невероятную важность в самой концовке. В большинстве Овечкин отгрузил свой типичный гол, который стал 275-м, забитым при реализации численного перевеса. Прежний рекорд — 274 гола — принадлежал бывшему капитану «Тампы» Дэйву Андрейчаку.

Вот только сначала лига «обломала» легенду, показав, что Овечкин забил уже в тот момент, когда две минуты удаления Робби Фаббри уже истекли. Но в итоге НХЛ все-таки установила, что гол состоялся за секунду до выхода на лед игрока «Детройта». А под конец Ови оформил дубль, поразив пустые ворота.

После матча Овечкин не стал слишком сильно акцентировать внимание на своем рекорде: «Это великолепный момент для меня, для команды, для фанов, для игры в целом. Но он уже состоялся, так что продолжаем играть дальше».

Легенда. Тут никак не поспоришь с официальным аккаунтом «Кэпиталз».

Забив 119-й победный гол, Овечкин вышел на чистое третье место в истории лиги по этому показателю. Чтобы обойти Яромира Ягра (135), российскому нападающему надо еще 17 раз принести победу своей команде. Кажется, это всего лишь дело времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве?
Беспилотник снял территорию сгоревшего дотла американского Луисвилля
2
10
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика