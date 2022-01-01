Овечкин побил еще один рекорд. Уже в этом сезоне он может войти в тройку лучших снайперов в истории НХЛ

До Ягра — всего 12 голов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1), который пришелся на новогоднюю ночь по московскому времени, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, отметившись голами в большинстве и в пустые ворота. Причем первую шайбу российский форвард забросил за секунду до возвращения на площадку удаленного Робби Фаббри. Овечкин в 275-й раз в карьере реализовал удаление соперника и вышел на первое место в истории НХЛ, обогнав Дэйва Андрейчака.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Благодаря дублю в Детройте Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 754. От замыкающего тройку лидеров Яромира Ягра капитан «Вашингтона» отстает на 12 шайб, от Горди Хоу — на 47, от — главного карьерного ориентира — Уэйна Гретцки — на 140.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Александр Великий записал на свой счет третий решающий гол в сезоне и вышел на историческое третье место по числу принесенных побед — 119. Нападающий «Вашингтона» обогнал Фила Эспозито и сократил до двух победных шайб отставание от Горди Хоу. От рекордного результата Яромира Ягра Овечкина отделяет 16 решающих бросков.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Кроме того, Овечкин поднялся в топ-25 лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Джонни Бьюсика. Следующей жертвой россиянина станет Майк Модано (1374 очка), вероятно, уже в этом году ухудшатся еще и позиции Бретта Халла (1391), Люка Робитайла (1394), замыкающего европейскую тройку Яри Курри (1 398) и Дэйла Хаверчака (1 409). От идущего десятым в общем рейтинге Фила Эспозито Овечкин отстает на 220 очков, от лучшего европейца Яромира Ягра — на 551.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В нынешнем сезоне Овечкин в одиночку навязывает борьбу дуэту бомбардиров из «Эдмонтона». От Коннора Макдэвида Александр отстает всего на два очка, от Леона Драйзайтля — на одно. Для сравнения: занимающий четвертое место капитан «Тампы» Стивен Стэмкос проигрывает Макдэвиду 13 баллов. В снайперской гонке Овечкин делит лидерство с Драйзайтлем, на четыре гола опережая Остона Мэттьюса из «Торонто».