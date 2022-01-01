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Овечкин побил еще один рекорд. Уже в этом сезоне он может войти в тройку лучших снайперов в истории НХЛ

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:15
Александр Овечкин. Фото Global Look Press Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ» Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ» Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ» Лучшие бомбардиры сезона-2021/22. Фото «СЭ»
Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Теги:
До Ягра — всего 12 голов.
Александр Овечкин и&nbsp;Дэйв Андрейчак. Овечкин — лучший в истории НХЛ по голам в большинстве! Он обошел канадца с украинскими корнями

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1), который пришелся на новогоднюю ночь по московскому времени, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, отметившись голами в большинстве и в пустые ворота. Причем первую шайбу российский форвард забросил за секунду до возвращения на площадку удаленного Робби Фаббри. Овечкин в 275-й раз в карьере реализовал удаление соперника и вышел на первое место в истории НХЛ, обогнав Дэйва Андрейчака.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Благодаря дублю в Детройте Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 754. От замыкающего тройку лидеров Яромира Ягра капитан «Вашингтона» отстает на 12 шайб, от Горди Хоу — на 47, от — главного карьерного ориентира — Уэйна Гретцки — на 140.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Александр Великий записал на свой счет третий решающий гол в сезоне и вышел на историческое третье место по числу принесенных побед — 119. Нападающий «Вашингтона» обогнал Фила Эспозито и сократил до двух победных шайб отставание от Горди Хоу. От рекордного результата Яромира Ягра Овечкина отделяет 16 решающих бросков.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Кроме того, Овечкин поднялся в топ-25 лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Джонни Бьюсика. Следующей жертвой россиянина станет Майк Модано (1374 очка), вероятно, уже в этом году ухудшатся еще и позиции Бретта Халла (1391), Люка Робитайла (1394), замыкающего европейскую тройку Яри Курри (1 398) и Дэйла Хаверчака (1 409). От идущего десятым в общем рейтинге Фила Эспозито Овечкин отстает на 220 очков, от лучшего европейца Яромира Ягра — на 551.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В нынешнем сезоне Овечкин в одиночку навязывает борьбу дуэту бомбардиров из «Эдмонтона». От Коннора Макдэвида Александр отстает всего на два очка, от Леона Драйзайтля — на одно. Для сравнения: занимающий четвертое место капитан «Тампы» Стивен Стэмкос проигрывает Макдэвиду 13 баллов. В снайперской гонке Овечкин делит лидерство с Драйзайтлем, на четыре гола опережая Остона Мэттьюса из «Торонто».

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры сезона-2021/22. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика