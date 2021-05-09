Овечкин гонится за рекордом канадца с украинскими корнями. Он лучший в НХЛ по голам в большинстве

Дэйв Андрейчак уверен, что российская суперзвезда его обойдет.

В последнее время едва ли не каждая шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина связана с каким-либо историческим достижением. Повышенное внимание к снайперской гонке за Уэйном Гретцки отвлекло многих от не менее интересной отметки в карьере российского нападающего. До рекорда по количеству голов в большинстве Овечкину осталось забросить всего пять шайб. На данный момент лидер по этому показателю в НХЛ — знаменитый форвард Дэйв Андрейчак, который прославился своей игрой на пятаке и завоевал Кубок Стэнли, когда в это уже практически никто не верил.

Падение рекорда

«Обойдет ли меня Овечкин? Сто процентов. Это великий игрок. Рано или поздно он забьет больше голов. Его бросок не всегда наносится из верхней точки круга вбрасывания. Это может произойти из любой позиции. Он постоянно движется и запутывает соперника. Александр может бросить как в ближний угол, так и в дальний, либо сделать неожиданную передачу. Комплекс всех этих качеств и делает его тем, кто он есть», — говорил еще в прошлом году Андрейчак.

Знаменитый канадец не был медийной личностью, не обладал сумасшедшим броском и на площадке многим уступал в скорости. Однако в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1639 матчей, забросил в большинстве 274 шайбы и набрал в сумме 1338 (640+698) очков. В некоторых аспектах игры Дэйву не было равных, и его сильные стороны компенсировали все недостатки.

Бывший защитник сборной России Алексей Житник играл с Андрейчаком за «Баффало» в сезоне-2000/01 и считает его одним из лучших партнеров в своей карьере: «Он очень неординарный нападающий. Возможно, его игру не назовешь красивой и эффектной, но когда Дэйв добирался до пятака соперника, там ему просто не было равных. Он был незаменим в этом компоненте. Любой защитник не любил играть против него. Попробуй сдвинуть такого массивного форварда. Почти все голы Андрейчака были трудовыми. Затолкать шайбу, подставить клюшку, покопать на пятаке — он был мастером этого. Не каждый умеет так чувствовать игру и грамотно выбирать позицию».

Вот один из примеров того, как канадец здорово действовал на подправлении шайбы. На видео его последний гол за «Баффало».

Некоторые журналисты говорили, что нападающий специально отрабатывал броски в клюшку вратаря, чтобы затем сыграть на добивании. «Я такого не замечал, но на тренировках он всегда усердно трудился. Любил остаться перед воротами, чтобы защитники побросали ему от синей линии. Дэйв всегда предпочитал находиться в гуще событий. А раньше спину на пятаке так отбивали, что мама не горюй. Сейчас сильно не потолкаешься. Я знаю игроков, которые делали себе специальную амуницию, чтобы защитить спину и не получить травму. Андрейчака было сложно остановить даже через силу», — вспоминает Житник.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Насыщенная карьера

Больше всего лет Андрейчак отдал «Баффало», который выбрал его под 16-м номером драфта НХЛ-1982. В команде он отыграл почти 12 сезонов и успел поработать с молодым Джоном Тортореллой, который был частью тренерского штаба «Сэйбрз». Уже тогда начинающий тренер восхищался работоспособностью своего хоккеиста и отдавал предпочтение таким трудягам.

Вряд ли кто-то мог представить, что через 15 лет их пути пересекутся в «Тампе» и помогут команде сотворить историю. «Многие считали его лентяем, потому что он крупный парень. Им казалось, что он плохо двигается, не успевает за шайбой, не бьется. Они говорили, что Дэйв просто стоит перед воротами во время розыгрыша большинства и ждет добивания. А он был по-настоящему хорошим игроком, которого недооценивали. Андрейчак — один из лучших бойцов, с кем мне доводилось работать», — говорил Торторелла.

Именно в «Баффало» канадский нападающий по-настоящему заявил о себе и превратился в игрока высочайшего уровня. В составе команды он 8 раз забил 30+ голов за сезон и суммарно набирал чуть более очка за игру. Совершенно непонятно, почему в 1993-м «Сэйбрз» решили обменять такого форварда в «Торонто». Причем расстались они не только с Андрейчаком, но и с голкипером Дэрреном Пуппой, а также первым пиком ближайшего драфта. И все это ради Гранта Фюра, у которого затем выиграл конкуренцию молодой Доминик Гашек.

В том чемпионате Андрейчак установил личный снайперский рекорд — 54 шайбы в 83 играх (в составе двух клубов), а в следующем сезоне отличился 53 раза. После трех с половиной лет в «Торонто» форвард перешел в «Нью-Джерси», где провел столько же времени. По злой шутке судьбы он оказался в команде как раз между ее двумя Кубками Стэнли (1995 и 2000), и уже тогда начало казаться, что трофей не очень хочет в руки нападающего. Особенно было трудно думать иначе, когда еще и «Колорадо» в 2001-м после ухода Андрейчака выиграл Кубок Стэнли. С 1999-го по 2001-й он сменил четыре команды («Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Баффало»), но даже не думал унывать. Канадец будто чувствовал, что самое интересное в его карьере еще впереди.

Дядюшка едет в «Тампу»

Именно такое прозвище Дэйв получил от партнеров. В раздевалке любой команды к его слову прислушивались и уважали. Во Флориду Андрейчак приехал в 38 лет и стал настоящим вожаком. Уже во втором сезоне Джон Торторелла отдал ему капитанскую нашивку, забрав ее у Венсана Лекавалье. Даже в таком возрасте Дэйв не отбывал номер и оказывал большое влияние на игру команды, забрасывая по 20 шайб за чемпионат (19 раз за карьеру). В своем третьем сезоне (2003/04) канадец привел «Тампу» к ее первому в клубной истории чемпионству.

«Дэйв был настоящим капитаном и лидером. Все очень хотели, чтобы он наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Перед каждой игрой Андрейчак настраивал нас психологически. Его роль в том триумфе огромна. В финальной серии нам постоянно приходилось догонять «Калгари», а Дэйв всех успокаивал. Просил не думать ни о чем, представлять, что сегодня обычный матч. Стараться играть проще. Нам это помогало. Нельзя давать волю эмоциям в такой ответственный момент», — вспоминал бывший нападающий «Тампы» Дмитрий Афанасенков.

Андрейчак настолько серьезно относился к делу, что даже не позволял игрокам и журналистам наступать на логотип клуба в раздевалке. «В тысячу долларов мог обойтись такой поступок. Репортеры также были в курсе этого и обходили стороной лого. Если журналист наступил на эмблему, то больше в раздевалку он не зайдет. Даже когда мы выиграли кубок и праздновали, то логотип был заклеен специальной пленкой. Чтобы никто не топтался по нему и не пачкал», — говорил Афанасенков в интервью «СЭ».

Финальную сирену седьмой игры серии против «Калгари» Андрейчук встречал на скамейке штрафников. Этот момент стал верхушкой его карьеры, которая просто обязана была увенчаться главным трофеем. Спустя десять лет Дэйв признался, что едва ли вспомнит даже пару минут из тех празднований, но отметил, что кубок оказался неожиданно тяжелым. Форвард Брэд Ричардс после финала также оценил вклад капитана: «Он принес уверенность и полностью поменял дух раздевалки. После его прихода все стало по-другому».

Интересно, что Андрейчак стал старейшим дебютантом финала Кубка Стэнли. Первый матч он провел, когда ему было 40 лет и 7 месяцев. Кроме того, Дэйв — самый возрастной капитан, выигравший этот трофей.

Жизнь после хоккея

Свою карьеру Андрейчак закончил в 2006 году, отыграв в НХЛ 23 сезона. Удивительно, что после локаута (2005/06) ветеран нашел в себе силы продолжить выступать, но надолго его не хватило. «Тампа» выставила Дэйва на драфт отказов, а затем предложила ему работу. Сперва он получил должность вице-президента по работе с фанатами, а затем начал трудиться в сфере корпоративных и общественных интересов клуба. Андрейчак — один из самых уважаемых игроков всех времен и заслуженно удостоился статуи возле домашней арены «Лайтнинг».

Статуя Дэйва Андрейчака у стадиона «Тампы-Бэй».

«Часто прохожу мимо и все еще вижу, как люди рядом с ней фотографируются. Иногда я останавливаюсь и фотографируюсь с фанатами. Вообще, немного странно, конечно. Не воспринимаю статую как свою собственную. Это статуя команды, ведь она представляет коллектив, завоевавший чемпионство. Я чувствую, что все мы: болельщики, общество — являемся его частью. Так что статуя символизирует тот сезон в целом, не обязательно только меня», — скромничает Андрейчак.

На своей родине форвард также получил признание. В канадском городе Гамильтон местную хоккейную арену назвали его именем. Кстати, Дэйв родился в семье украинских иммигрантов, что вряд ли может удивить. Канада — вторая после России страна по числу жителей с украинскими корнями.

В 2017 году нападающий был включен в Зал славы НХЛ. «Я счастлив, что этот день настал. Хотя вкус от победы в Кубке Стэнли все же был слаще. Осознаешь сложность завоевания трофея и его цену. Тем не менее сегодняшний день значит для меня не меньше», — сказал Андрейчак после церемонии.

«Такие игроки, как Рэй Бурк и Дэйв Андрейчак, заслуживают особого уважения. Они до последнего верили, что возьмут Кубок Стэнли, и самое главное — были полезны своим командам даже в приличном возрасте. Очень много сил и здоровья было отдано ради мечты. Таким трудом и добиваются цели», — подытожил воспоминания о бывшем партнере Житник.