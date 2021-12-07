Овечкин идет на очередной рекорд. Но он не связан с голами

Капитан «Вашингтона» перешел на результативные передачи.

«Вашингтон» — «Анахайм» — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 9 (Шульц, Овечкин), 13:34 — 1:0. Мэнсон — 3 (Милано, Зеграс), 20:09 — 1:1. Хагелин — 1 (Эллер, Оши), 23:58 — 2:1. Милано — 7 (Зеграс, Ракелль), 33:35 — 2:2. Леттьери — 3 (Фаулер, Терри), 35:29 — 2:3. Карлсон — 6 (Овечкин), 39:37 — 3:3.

Победный буллит: Карлсон.

Вратари: Самсонов — Гибсон.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 29 (11+10+8+0) — 34 (10+13+10+1).

Наши: Кузнецов (24.14/1/0), Овечкин (23.25/7/0), Орлов (26.48/1/0) — -.

7 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Овечкин — ассистент

У «Анахайма» в этом сезоне получилось то, что удается далеко не каждой команде — остановить разбушевавшегося Александра Овечкина. «Дакс» впечатляют на осеннем отрезке регулярки и менее месяца назад дома обыграли «Кэпиталз», а россиянин ушел со льда без голов. Сегодня заряженность капитана «Столичных» (как и его партнеров) была заметна с первых минут. Овечкин продолжает снайперскую погоню за легендами НХЛ. Каждый новый матч — шанс улучшить статистику. «Вашингтон» был близок к тому, чтобы открыть счет уже на шестой минуте. Судьи собрались на оперативное совещание и определили, что шайба не пересекла линию ворот после броска Бека Маленстина.

Вратарю «Уток» Джону Гибсону скучать в первом периоде не пришлось. Американца нагрузили работой, заставив сразу включиться в игру. Шири вылетал один на один с голкипером, Макмайкл опасно подставлял клюшку на пятаке — инициативой владел «Вашингтон», генерирующий больше моментов, чем соперник. Шайба переходила в зону Ильи Самсонова, когда на льду появлялся энерджайзер Тревор Зеграс — молодая звездочка «Анахайма». 20-летний смельчак не стесняется накручивать соперников спинорамой, вдохновенно летает по площадке, показывая солидный арсенал финтов.

Главному тренеру «Вашингтона» Питеру Лавиолетту не позавидуешь. Три игрока основы — Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд и Тревор ван Римсдайк — попали в ковид-протокол. По-прежнему травмированы Никлас Бэкстрем и Энтони Манта. Для «Кэпиталз» это уже 26 матч в сезоне — но ни одного из них команда не провела в оптимальном составе. На здоровых лидеров ложится невероятная ответственность. Пока они с ней с честью справляются. Шайба Тома Уилсона с передач Шульца и Овечкина — логичный итог первого отрезка, который прошел с преимуществом «Вашингтона».

Новый матч — новое достижение Александра Великого. Две передачи с «Анахаймом» позволили Овечкину сократить отставание от Сергея Зубова в рейтинге лучших российских ассистентов НХЛ до восьми баллов. У легендарного защитника 619 передач, у капитана «Кэпс» — 611. Впереди только Евгений Малкин (680) и Сергей Федоров (696).

Шикарные голы

Девяти секунд второго периода хватило «Анахайму», чтобы сравнять счет. Череда неудачных событий — потеря шайбы после выигранного Кузнецовым вбрасывания, отскок от штанги в спину Самсонова — привели к тому, что Джош Мэнсон забил с пятака. «Вашингтон» — команда, за хоккеем которой приятно наблюдать. Дело не в том, что нам непроизвольно хочется следить за успехами российских хоккеистов.

Подбор исполнителей позволяет «Кэпиталз» играть ярко и привлекательно в атаке. Скука и «Вашингтон» — понятия из разных вселенных. Оши с Эллером и Хагелином решили посоревноваться с тройкой Кузнецова в красоте комбинаций. Как же вовремя Карл забросил первую шайбу в сезоне. «Столичные» нарисовали гол как по учебнику.

На гол-красавец Хагелина «Анахайм» ответил не менее шикарной шайбой. Первая тройка «Дакс» продолжила тащить команду. Самсонов справился с броском неугомонного Зеграса, а на добивании никто не помешал Сонни Милано довести атаку до логичного завершения. Американский нападающий продемонстрировал навыки бейсболиста, попав с бэкхенда по летящей шайбе.

Российскому вратарю «Вашингтона» оставалось только посочувствовать. Сперва Милано переквалифицировался в Бэйба Рута, затем Винни Леттьери не оставил шансов Илье и послал шайбу в верхний угол после поперечного паса. Самсонов справлялся с прямыми бросками, не ошибался, играл без нервов, но за 36 минут пропустил три гола. Винить в них голкипера не стоит.

Овечкин придержал снайперскую машину и ассистировал партнерам. В конце второго периода форвард помог отличиться Джону Карлсону, воспользовавшись подарком «Анахайма». У Александра, как и у Зеграса, этим вечером две передачи. Как вы помните, Тревор стал героем ноябрьского матча команд, отличившись в овертайме. Не хватило основного времени для выявления победителя и сегодня. Ближе всех к голу был Шири — после его броска Гибсона выручил каркас ворот.

Лавиолетт корректировал звенья, перевел Овечкина к Эллеру и Оши, но забить вашингтонской Восьмерке это не помогло. Разлучил российский дуэт тренер «Кэпиталз» и в овертайме. Как же символично, что дополнительная пятиминутка завершилась очередным промахом Александра, который сегодня семь раз бросил по воротам, но остался без голов.

Реализованный буллит Троя Терри мысленно перенес в полуфинал МЧМ-2017, когда американец трижды переиграл Самсонова. Но на этот раз Илья не рассыпался, справился с тремя попытками из четырех оставшихся, а у «Вашингтона» отличились Спронг, Овечкин и Карлсон. Джон оформил победный буллит и помог «Вашингтону» прервать серию из шести поражений подряд за пределами основного времени.