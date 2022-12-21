Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Очередной снайперский подвиг Александра Овечкина вызвал резонанс в хоккейном мире. Новостные ленты спортивных сайтов окутало величие капитана «Вашингтона», покорившего отметку в 800 голов в НХЛ. Безумная цифра, которая не укладывается в голове. Невольно думаешь, что это сон. А Александру только 37 лет. Впереди как минимум три сезона по контракту с «Кэпиталз» и две незакрытые цели. Отметка Горди Хоу (801) и рекорд Уэйна Гретцки (894).
К достижению Овечкина приложили руку не только партнеры и тренеры «Вашингтона». Нельзя не отметить вратарей, которых Александр беспощадно расстреливал из собственного «офиса» или других позиций. 165 голкиперов НХЛ разных лет пострадали от могучих щелчков и кистевых россиянина. Часть из них уже ушли на пенсию и наблюдают на экране, как давний обидчик гонится за канадской легендой. По случаю 800-го гола в карьере североамериканские коллеги подготовили коллаж из 185 вратарей. Каждый из них вошел в историю. Каждый может рассказывать детям и внукам, что пропускал от самого Овечкина.
Имя любимого вратаря Александра известно и без детального подсчета. С Марком-Андре Флери нападающего связывает давняя любовь, перетекающая в клубное противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга». Канадец на год моложе Овечкина — соответственно, дебютировал в НХЛ на сезон раньше. Впрочем, это не помешало нападающему отгрузить Цветочку 25 шайб. Флери лидирует по пропущенным шайбам от Овечкина. Сильно удивлюсь, если в ближайшие годы коллеги подвинут его с почетного первого места.
Следом за Флери идет шведский Король Хенрик Лундквист. Проблемы с сердцем не позволили голкиперу сыграть за «Вашингтон» вместе с Овечкиным. От которого Хенрик получил 24 пробоины. «Рейнджерс» и «Кэпиталз» роднят дивизионные разборки. Лундквист долгие годы правил в Нью-Йорке, пока из России не прилетел Игорь Шестеркин. Завершившие карьеры Кари Лехтонен (22) и Кэм Уорд (19), а также не теряющий надежды вернуться в хоккей Кэри Прайс (22) замыкают пятерку самых пропускающих от Овечкина вратарей. Перечисленной пятерке Александр забил больше, чем большинство форвардов за всю карьеру в НХЛ.
Из российских голкиперов лидирует Сергей Бобровский. Вратарь, поигравший за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», пропустил от вашингтонского снайпера 15 шайб. Потенциально любимым русским вратарем может стать Андрей Василевский. Звезда «Тампы» отстает от Бобровского на четыре шайбы, но в последнее время играет чаще коллеги из «Пантерз», чья карьера постепенно затухает. Удивительно видеть в топ-5 Александра Георгиева, который провел в НХЛ лишь 149 матчей. Недавно вратаря «Колорадо» спросили, как готовиться к щелчкам Овечкина из левого круга вбрасываний. Александр дал исчерпывающий ответ. Правда, статистика говорит о том, что использовать мудрость на практике получается не всегда.
— Уже много лет видно, как Овечкин атакует справа от меня, как занимает фирменную позицию. Он на уан-таймере — ждет момент, чтобы бросить в одно касание. Ты просто знаешь, что Овечкин всегда там, что их защитник Джон Карлсон тоже наверху. Но в целом готовишься как против любой команды — нужно знать, где находятся их опасные игроки, — сказал Георгиев.
В лиге остаются стойкие россияне, которые не пропускали от Овечкина. И если Илья Самсонов, перешедший летом из «Вашингтона» в «Торонто», только знакомится с полной мощностью щелчков Александра, то Илья Сорокин из «Айлендерс» держит удар третий сезон. А вратарю «Коламбуса» Даниилу Тарасову хватило одного очного матча с «Кэпиталз», чтобы пропустить от преследователя Гретцки. В НХЛ остается все меньше везунчиков, которые справлялись с бросками Овечкина. Самсонов и Сорокин претендуют на маленький вратарский подвиг. После того как Александр завершит карьеру, оба могут гордиться, что так и не пропустили от Овечкина. Правда, у форварда «Кэпиталз» достаточно времени, чтобы огорчить и их.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|32
|21
|11
|44
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|31
|20
|11
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|33
|9
|24
|21
|21.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|5 : 2
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 1
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|3 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96