Овечкин создан, чтобы бить рекорды. Пало великое достижение Ягра

После хет-трика капитана «Вашингтона» изменилась расстановка сразу в нескольких исторических рейтингах.

Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевом матче с «Чикаго» и стал третьим в истории хоккеистом, добравшимся до отметки 800 голов в регулярных чемпионатах.

700-ю и 800-ю шайбы российского суперснайпера разделили 1026 дней и 162 матча. И если время ожидания очередного юбилея оказалось антирекордным (спасибо сокращению двух сезонов из-за пандемии коронавируса), то по затраченным на очередную сотню играм капитан «Вашингтона» не особо выбился из своих графиков.

Быстрее он отштамповал только вторую (130 матчей) и седьмую (155) сотни.

В главной гонке своей карьеры Овечкин вплотную подобрался к занимающему второе место Горди Хоу. Великий канадец забил 801 гол в 1767 играх, выдающийся россиянин — 800 в 1305.

От обладателя вечного рекорда НХЛ Уэйна Гретцки Ови теперь отстает на 94 шайбы. При сохранении нынешнего снайперского темпа догнать лидера у Александра получится примерно через 150 игр.

Зато в другой, менее известной номинации Овечкин уже обогнал Хоу. В официальных матчах за «Вашингтон» (регулярка плюс плей-офф) российский нападающий отличился 872 раза.

«Мистер Хоккей» за свою бесконечную карьеру отметился 869 точными бросками. Гретцки поразил ворота соперников нереальные 1016 раз.

В Чикаго Овечкин обновил пару собственных рекордов НХЛ и переписал на свое имя один новый. Александр в 136-й раз в своей карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ и обогнал Яромира Ягра, забивал первые голы в 135 из 1733 своих игр.

Заодно Ови в 292-й раз в карьере реализовал большинство. Для сравнения: предыдущий обладатель достижения Дэйв Андрейчак наказал соперников за грубость 274 раза, а занимающий третье место в истории Бретт Халл — 265.

В гостевых матчах российский снайпер забросил 409 из 800 своих шайб, оторвавшись от великого Уэйна Гретцки, на счету которого 402 выездных гола.

Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 51,13% своих шайб, больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

В 18-й раз за 18 сезонов восьмой номер «Вашингтона» добрался до отметки в 20 голов. Причем Александр Великий потратил на достижение 31 матч, повторив в 37-летнем возрасте свой темп образца 16- и 14-летней давности. Быстрее всего забросить 20 шайб у Ови получалось в сезонах-2009/10 и -2013/14 — в 22 встречах.

По количеству сезонов с 20 голами капитан «Вашингтона» теперь занимает шестое место в истории. Брэндан Шэнахэн, Дэйв Андрейчак и Яромир Ягр покоряли отметку в 20 голов по 19 раз, Рон Фрэнсис — 20, Горди Хоу — 22.

На шестое место вышел Овечкин и по количеству хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ — 29. Подняться в этом рейтинге Александру будет достаточно сложно. Фил Эспозито опережает его на три хет-трика, Бретт Халл — на четыре, Майк Босси — на 10, Марио Лемье — на 11, Уэйн Гретцки — на 21.

Зато по числу игр с двумя и более голами Овечкина обгоняет только Гретцки. Правда, разделяют лидеров аж 27 мультирезультативных матчей. Тройку и здесь замыкает Бретт Халл, который за свою долгую карьеру оформил 158 дублей.

В историческом рейтинге бомбардиров Александр, набравший в Чикаго четыре балла, с 1444 (800+644) очками занимает 18-е место.

От идущего 17-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин теперь отстает на три очка, от второго в истории европейца Теему Селянне — всего на 13, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 146.