«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Достижение Александра Овечкина в матче с «Чикаго» — самое обсуждаемое событие последних недель в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. Еще один гол — и он догонит Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Разумеется, выступление Овечкина вызвало широкий резонанс в Америке. Один из пользователей популярной соцсети, например, пишет: «Мы наблюдаем за величайшим снайпером современности. Такого снайпера не будет еще несколько поколений».
Канадский журналист Эндрю Шнитткер признается, что Овечкин — одна из первых звезд лиги, за которой он начал наблюдать: «Он один из лучших, кто надевал пару коньков. Очень приятно наблюдать за тем, как он до сих пор добивается достижений».
Правда, не все верят в успех «Вашингтона». «Это абсурдно, насколько Овечкин хорош. Это невероятно. Очень плохо, что «Вашингтона» не будет в плей-офф. Хотелось бы увидеть Ови там», — пишет один из болельщиков. Его пессимизм не совсем понятен — от «Рейнджерс» команду отделяет всего одно очко.
Кто-то решил вспомнить про экспертов, еще 10 лет назад отправлявших Овечкина на пенсию.
Один из пользователей вспомнил, что Овечкин пропустил из-за локаутов и ковидных ограничений 156 матчей, в то время как Гретцки — 78.
Уже совсем скоро Овечкину может покориться достижение Хоу, и можно не сомневаться, что обсуждений будет еще больше.
|Столичный дивизион
|И
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|Питтсбург
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|15
|15
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|Вашингтон
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|21
|25
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|10
|18
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|29
|14
|15
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|15.12
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|3 : 2
|15.12
|03:30
|
Миннесота – Детройт
|4 : 1
|15.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02