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14 декабря, 13:40

«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Комментарии болельщиков.
Фото Соцсети
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Обзор соцсетей после 800-го гола Александра.

Достижение Александра Овечкина в матче с «Чикаго» — самое обсуждаемое событие последних недель в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. Еще один гол — и он догонит Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Разумеется, выступление Овечкина вызвало широкий резонанс в Америке. Один из пользователей популярной соцсети, например, пишет: «Мы наблюдаем за величайшим снайпером современности. Такого снайпера не будет еще несколько поколений».

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети
Комментарии болельщиков.
Фото Соцсети

Канадский журналист Эндрю Шнитткер признается, что Овечкин — одна из первых звезд лиги, за которой он начал наблюдать: «Он один из лучших, кто надевал пару коньков. Очень приятно наблюдать за тем, как он до сих пор добивается достижений».

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Правда, не все верят в успех «Вашингтона». «Это абсурдно, насколько Овечкин хорош. Это невероятно. Очень плохо, что «Вашингтона» не будет в плей-офф. Хотелось бы увидеть Ови там», — пишет один из болельщиков. Его пессимизм не совсем понятен — от «Рейнджерс» команду отделяет всего одно очко.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Кто-то решил вспомнить про экспертов, еще 10 лет назад отправлявших Овечкина на пенсию.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Один из пользователей вспомнил, что Овечкин пропустил из-за локаутов и ковидных ограничений 156 матчей, в то время как Гретцки — 78.

Комментарии болельщиков. Фото Соцсети

Уже совсем скоро Овечкину может покориться достижение Хоу, и можно не сомневаться, что обсуждений будет еще больше.

Радость Александра Овечкина после заброшенной шайбы. Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 29 14 15 30
7 Оттава 29 13 16 28
8 Баффало 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 27 15 12 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
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