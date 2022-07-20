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Сегодня, 21:58

Мэттью Ткачак назвал несколько клубов, с которыми готов подписать долгосрочный контракт

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак определился с клубами, в которых готов выступать и с которыми готов подписать долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.

В этот список попали: «Сент-Луис», «Вегас», «Флорида», «Нэшвилл» и «Даллас». Также он готов рассмотреть варианты с «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

Ранее 24-летний форвард сообщил «Калгари», что не подпишет долгосрочный контракт с клубом. Ожидается, что клуб постарается обменять его в ближайшее время.

Прежде «Огоньки» обратились в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Это значит, что игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты).

Ожидается, что слушание состоится в период с 27 июля по 11 августа.

В минувшем сезоне американец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и установил личные рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104).

Мэттью Ткачак
ХК Калгари Флэймз
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Мэттью Ткачак проинформировал «Калгари», что не будет подписывать новый контракт с клубом
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