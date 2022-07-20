Мэттью Ткачак назвал несколько клубов, с которыми готов подписать долгосрочный контракт
Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак определился с клубами, в которых готов выступать и с которыми готов подписать долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.
В этот список попали: «Сент-Луис», «Вегас», «Флорида», «Нэшвилл» и «Даллас». Также он готов рассмотреть варианты с «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».
Ранее 24-летний форвард сообщил «Калгари», что не подпишет долгосрочный контракт с клубом. Ожидается, что клуб постарается обменять его в ближайшее время.
Прежде «Огоньки» обратились в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Это значит, что игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты).
Ожидается, что слушание состоится в период с 27 июля по 11 августа.
В минувшем сезоне американец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и установил личные рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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