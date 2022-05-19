Журналист The Athletic: «Вашингтон» не собирается мешать Овечкину в погоне за Гретцки"

Американский журналист считает, что «Вашингтон» не будет мешать Овечкину в погоне за Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о ситуации с возрастными игроками в «Вашингтоне». По его мнению, клуб не будет мешать нападающему Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Когда Бекстрем переподписал контракт в 2020-м, а Овечкин — в 2021 году, руководство и владельцы заверили их, что клуб продолжит забивать бюджет до потолка зарплат, пытаясь окружить их талантами, необходимыми для борьбы за кубок. Поэтому масштабная перестройка кажется крайне маловероятной. Также есть вопрос о погоне Овечкина за рекордом Гретцки. «Вашингтон» не собирается мешать Овечкину в погоне за ним. Это будет одна из самых громких историй в спорте в ближайшие сезоны», — написал Эль-Башир.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 780 голами. 36-летнего россиянина опережают Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).