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Жена Тарасенко показала, чем занимаются ее муж и дети во время карантина

00:52
История в Isntagram Яны Тарасенко.
История в Isntagram Яны Тарасенко.
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Анастасия опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как ее муж и дети развлекаются в бассейне.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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