Жена Тарасенко показала, чем занимаются ее муж и дети во время карантина

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Анастасия опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как ее муж и дети развлекаются в бассейне.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется