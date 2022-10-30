Жена голкипера «Коламбуса» рассказала о травле со стороны фанатов

Супруга латвийского вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина заявила, что фанаты команды пишут ее мужу сообщения с угрозами, сообщает Yahoo Sports.

«Прекратите буллинг, хватит тыкать в нас пальцами. Хватит надеяться, что случится что-то плохое, или желать кому-то смерти», — рассказала супруга вратаря.

Также она добавила, что опасается ходить на домашние игры «Коламбуса», потому что угрозы начали поступать в адрес ее с Элвисом сына.

В текущем сезоне голкипер провел три матча, в которых отразил 86,3% бросков, пропуская при этом, в среднем, по 4,31 гола за игру.