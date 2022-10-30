Жена голкипера «Коламбуса» рассказала о травле со стороны фанатов
Супруга латвийского вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина заявила, что фанаты команды пишут ее мужу сообщения с угрозами, сообщает Yahoo Sports.
«Прекратите буллинг, хватит тыкать в нас пальцами. Хватит надеяться, что случится что-то плохое, или желать кому-то смерти», — рассказала супруга вратаря.
Также она добавила, что опасается ходить на домашние игры «Коламбуса», потому что угрозы начали поступать в адрес ее с Элвисом сына.
В текущем сезоне голкипер провел три матча, в которых отразил 86,3% бросков, пропуская при этом, в среднем, по 4,31 гола за игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|2
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Чикаго
|8
|4
|4
|9
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|7
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|2 : 1
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|4 : 2
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|4 : 7
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|3 : 4 ОТ
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 4
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|0 : 3
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|2 : 3
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|3 : 1
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66