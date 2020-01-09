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Жена экс-нападающего «Флориды» раскритиковала стенд в его честь в клубном музее. Согласны с ней?

12:27
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Жена бывшего нападающего «Флориды» Олли Йокинена, Катерина, подвергла критике за стенд в клубном музее, посвященный достижениям супргуга.

— «Флорида»: это лучшее, что вы могли сделать? Без обид, но это унизительно. Олли даже никогда не играл в таком свитере, — написала Катерина в Twitter. Для сравнения она приложила фотографию стенда в честь экс-голкипера команды Джона Ванбисбрука.

Йокинен является лучшим бомбардиром в истории «Флориды», набрав 419 (188+231) очков.

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