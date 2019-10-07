«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше». Овечкин поздравил Путина с днем рождения

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил с днем рождения Владимира Путина. Сегодня Президенту РФ исполнилось 67 лет.

«Что можно пожелать президенту страны?

Ваше имя знает весь мир. Вы — пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!

Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников.

Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране", — приводит слова Овечкина Instagram-аккаунт Putin Team.