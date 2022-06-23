Жамнов считает, что у «Тампы» остались шансы на победу в финале Кубка Стэнли

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов считает, что у «Тампы» остались шансы на победу в финале Кубка Стэнли после поражения в четвертом матче серии с «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Если говорить про «Тампу», то шансы (на победу. — Прим. Metararing.ru) есть всегда! Смогут ли наши ребята: Сергачев, Василевский и Кучеров — вытащить «Тампу» из такой командной ситуации втроем? Хоккей — это командный вид спорта, где выигрывают все вместе», — приводит слова Жамнова Metaratings.ru.

После четвертой встречи счет в серии 3-1 в пользу «Эвеланш». Пятая игра состоится 25 июня в Денвере и начнется в 3.00 по московскому времени.