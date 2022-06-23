Анисимов назвал несчастным случаем для судей ситуацию с голом в овертайме финала НХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал решение судей в овертайме четвертого матча финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» (2:3 ОТ).

Напомним, что победный гол забил форвард «Колорадо» Назем Кадри. Однако во время гола на льду находились шесть полевых игроков «Эвеланш», но судьи не зафиксировали нарушения численного состава.

«Там все признали, что до гола было нарушение численного состава, а отменить решение о взятии ворот никто не может, учитывая, что в этот момент на льду находилось уже пять человек. Это неприятная и досадная ситуация для линейных арбитров, когда буквально за секунды до гола ты не фиксируешь присутствие шести человек на льду и пропускаешь нарушение правил, а задним числом гол ты уже отменить не можешь», — приводит слова Анисимова ТАСС.

После четвертой встречи счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая игра состоится 25 июня в Денвере и начнется в 3.00 по московскому времени.