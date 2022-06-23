Сергачев: «Игроки «Тампы» не могут позволить себе играть с разочарованием. Верим, что мы можем победить «Колорадо»

Сергачев прокомментировал поражение «Тампы» от «Колорадо» в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал поражение от «Колорадо» (2:3 ОТ) в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После четвертой встречи счет в серии 3-1 в пользу «Эвеланш».

«Игроки «Тампы» не могут позволить отчаянию проникнуть нам под кожу, не могут позволить себе играть с разочарованием, — приводит слова Сергачева The Athletic. — Нам просто нужно продолжать усердно трудиться. Верим, что мы можем победить «Колорадо».

Пятая игра состоится 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 по московскому времени.