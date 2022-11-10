Зеграс в матче с «Миннесотой» забил лакросс-гол. Взятие ворот отменили из-за офсайда Куликова

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Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс забил лакросс-гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Однако после запроса тренера «Уайлд» шайба 21-летнего американца была отменена из-за офсайда защитника «Дакс» Дмитрия Куликова.