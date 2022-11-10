Капризов в матче с «Анахаймом» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

25-летний россиянин забросил шайбу на 44-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:1. Ранее он забил первый гол команды.

На данный момент на счету Капризова 15 (10+5) очков в 13 матчах сезона.