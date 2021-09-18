Здено Хара может подписать контракт с «Айлендерс»

Бывший защитник «Бостона» и «Вашингтона» Здено Хара может подписать контракт на один год с «Айлендерс», сообщает журналист Кевин Уикс.

30 декабря 2020 года Хара подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт на 795 тысяч долларов. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостона».

За «Кэпиталз» 44-летний защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.